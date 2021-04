Toronto, Ontario, 9. April 2021 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) meldet, dass die Diamantbohrungen auf dem Ziel Kuri-Yawi auf dem Lost Cities – Cutucu Projekt („Projekt“) des Unternehmens im Südosten Ecuadors in vollem Gange sind und wie geplant verlaufen. Das um 60° geneigte Bohrloch ist noch weit vom MobileMT-Ziel entfernt, jedoch wurden im oberen Teil des Bohrlochs epithermalartige Adern in brekziöser Lava angetroffen.

Das Ziel befindet sich etwa 1,1 Kilometer vom Aufschluss von kieselhaltigem Sinter und 200 Meter von geochemischen Anomalien von Pathfinder-Elementen (Arsen, Antimon, Selen, Thallium, Quecksilber und Silber) an der Oberfläche entfernt. Berichten zufolge treten epithermale Adern in einem Flussufer unterhalb des aktuellen Bohrlochs zu Tage, und ein darunter liegendes Gebiet von geophysikalischem Interesse wurde in den MobileMT-Daten identifiziert, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29Januar2021 berichtet. Das Ziel in der Tiefe ist ein starker Leiter, bei dem es sich um eine Sulfidzone handeln könnte, die von einem starken Widerstand überlagert wird, der wiederum eine Zone mit Kieselsäureflutung sein könnte. Die epithermalen Adern, die im brekziösen Basalt angetroffen werden, enthalten beträchtliche Mengen an schwarzem „Pyrobitumen“, einem Pseudomineral, das aus Kohlenstoff besteht und von Kohlenwasserstoff (Erdöl oder verwandten Substanzen) abgeleitet ist. Das Pyrobitumen liegt als kolloforme Schichten innerhalb der Adern mit Pyrit/Markasit, Quarz, Sphalerit und Karbonat ebenfalls in Bändern.

Dr. Keith Barron, Chairman & CEO von Aurania, kommentierte: „Ich halte diese Entdeckung von Pyrobitumen für potenziell sehr bedeutsam. Es ist selten in epithermalen Szenarien dokumentiert, aber vielleicht signifikant, dass es in Goldlagerstätten und -vorkommen wie McLaughlin in Kalifornien, Esquel in Argentinien, Waiotapu auf der Nordinsel Neuseelands, mehreren Carlin Trend-Goldminen und im Witwatersrand in Südafrika vorkommt. Die genetische Beziehung zwischen Goldvorkommen und Kohlenwasserstoff als Transportmechanismus in Goldsystemen mag dürftig sein, aber Kohlenwasserstoff in geothermischen Flüssigkeiten könnte Gold gespült haben, ähnlich wie ein Carbon-in-Pulp-System bei der kommerziellen Goldgewinnung in vielen in Betrieb befindlichen Minen verwendet wird, um Gold aus der schwangeren Lösung zu entfernen. Es war für uns ein Rätsel, dass wir in diesem Gebiet sehr hohe Gehalte an Pathfinder-Elementen wie Arsen, Antimon, Selen und Thallium an der Oberfläche haben und dennoch sind die Proben völlig frei von Gold. Das deutet darauf hin, dass ein sehr effizienter natürlicher Mechanismus den hydrothermalen Fluiden ihr Gold entzieht, bevor sie überhaupt in die Nähe der Paläo-Oberfläche gelangen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57775/09042021_DE_Aurania_DE.001.jpeg

Bild 1: Foto des Kerns aus Loch YW-008 einer gebänderten Ader in Lava. Die Ader hat Pyrit an ihrem Rand, ausgekleidet mit einer dünnen Schicht aus dunklem Pyrobitumen, dann Karbonat, ein dickes Band aus Pyrobitumen, wobei der Kern der Ader mit Karbonat gefüllt ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57775/09042021_DE_Aurania_DE.002.jpeg

Bild 2: Foto des Kerns aus Bohrloch YW-008 einer gebänderten epithermalen Ader in Lava. Die Ader hat Pyrit an ihrem Rand, ausgekleidet mit Karbonat, gefolgt von dunklem Pyrobitumen, einer zweiten Schicht aus Karbonat, dann einer zweiten Schicht aus Pyrobitumen, Karbonat und Kieselsäure in der Mitte mit mehr Pyrit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57775/09042021_DE_Aurania_DE.003.jpeg

Bild 3: Foto der gebänderten Hohlraumfüllung in der Lava im Kern von Loch YW-008. Der Rand des Hohlraums ist pyrithaltig und wird von Karbonat ausgekleidet, dann Pyrobitumen, eine zweite Schicht Karbonat, Sphalerit im Karbonat, eine zweite Schicht Pyrobitumen, mit chalcedonischer Kieselsäure in der Mitte.

Das Unternehmen plant, über die Fortschritte bei seinen anderen wichtigen Bohrzielen und Explorationsprogrammen in späteren Pressemitteilungen zu berichten.

MobileMT Geophysikalische Vermessung

Die helikoptergestützte MobileMT-Vermessung ist nun abgeschlossen und wird derzeit interpretiert. Die MobileMT-Untersuchung wurde von MPX Geophysics Ltd. in Zusammenarbeit mit Expert Geophysics Limited, beide aus Toronto, Kanada, durchgeführt.

