Aurania berichtet über erste Ergebnisse der IP-Untersuchung in Kuri-Yawi

Toronto, Ontario, 20. Februar 2025 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) berichtet, dass die geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) unschätzbare Informationen geliefert hat, die bei der Festlegung der Lage zukünftiger Bohrungen auf dem Goldziel Kuri-Yawi in Ecuador helfen werden. Kuri-Yawi ist eine geochemische Anomalie mit Anreicherungen in epithermalen Indikatorelementen. Darüber hinaus wurden große Stücke kieselhaltigen Sinters aus Lesesteinen in dem Raster gewonnen, was auf das Vorhandensein eines erloschenen geothermischen Systems hinweist. Die Goldlagerstätte Fruta del Norte, etwa 100 km südlich, liegt unter einer kieselhaltigen Sintereinheit.

Die IP-Untersuchung hat Anomalien bei der Leitfähigkeit und der Aufladbarkeit am epithermalen Goldziel Kuri-Yawi festgestellt. Die Aufladbarkeit (oder induzierte Polarisation) ist ein Maß für die Fähigkeit des Gesteins, eine induzierte elektrische Ladung vorübergehend zu speichern, was in der Regel auf disseminierte Sulfide zurückzuführen ist.

Unsere Geologen arbeiten jetzt daran, die Ergebnisse der IP-Untersuchung in Bezug auf vorhandene Felddaten und Daten aus der vorherigen luftgestützten mobilen MagnetoTellurics (MobileMT)-Untersuchung zu interpretieren und mit diesen zu vergleichen, um optimale Bohransatzpunkte festzulegen. Ein Starttermin für ein vorgeschlagenes Bohrprogramm in Kuri-Yawi steht noch nicht fest.

Die IP-Untersuchung in Kuri-Yawi wurde Ende 2024 von GexplOre mit dem Fullwaver-System (von Iris Instruments) durchgeführt. Der Fullwaver ist ein verteiltes Erfassungssystem, bei dem jedes System völlig unabhängig vom anderen ist. Dadurch wird der Bedarf an Kabeln drastisch reduziert, was es optimal für schwieriges Gelände macht.

Bei der geophysikalischen Untersuchung wurden zwei verschiedene Methoden eingesetzt:

– Pseudo-3D-Profiling unter Verwendung von 2D-DC-Elektroverfahren in einer Pole-Dipol-Konfiguration mit gleichzeitiger Messung des scheinbaren spezifischen Widerstands (a) und der induzierten Polarisation (IP) entlang elf Profilen mit einer Länge von jeweils 2700 m; und

– 3D-DC-Elektroverfahren über einem ausgewählten Gebiet mit gleichzeitiger Messung des scheinbaren spezifischen Widerstands (a) und der induzierten Polarisation (IP) entlang zweier Raster (0,6 km²).

Die gesammelten Daten wurden verarbeitet und invertiert, um ein 3D-Modell des spezifischen Bodenwiderstands und der Aufladbarkeit des Bodens zu erstellen.

Widerstand und Leitfähigkeit

– Die Ergebnisse des Widerstands heben die verschiedenen lithologischen Einheiten mit einer leitfähigen Sedimenteinheit im Osten und einer resistiven vulkanischen Einheit, die eine andere leitfähige Einheit in der Tiefe überlagert, hervor, was einer Abfolge von Schwarzschiefer, Kalkstein und vulkanischem Tuff entsprechen könnte. Diese Fazies sind weiter nördlich bekannt und gelten als gute Falle für Goldmineralisierungen. Die leitfähige Einheit an der Oberfläche könnte der tropisch verwitterten Tonschicht entsprechen.

– Im südöstlichen Bereich sind lokal leitfähige vertikale Strukturen vorhanden, die entlang der Linien relativ gleichmäßig subperpendikular verlaufen und einen großen vertikalen leitfähigen Korridor bilden. Die Richtung dieses Korridors ähnelt der Richtung der Chalcedongänge mit hohem Thalliumgehalt, die beim Begehen der ausgeholzten Vermessungslinien im Vermessungsraster entdeckt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78601/AUR_022025_DE.001.jpeg

Abb. 1: Darstellung des Widerstands und der Leitfähigkeit des Ziels Kuri-Yawi im Süden (rot ist leitfähig und blau ist resistiv).

Aufladbarkeit

Die Untersuchung lieferte zwei vertikale Hauptstrukturen der Aufladbarkeit:

– Eine nordwestlich des Rasters, die sich zu einem tieferen, stärker aufladbaren Modell erstreckt (Abb. 2).

– Die anderen südlich des Rasters stehen mit dem Korridor der vertikalen leitfähigen Anomalien in Zusammenhang (siehe oben). Sie erstrecken sich bis in die Tiefe des invertierten Modells als eine (westlicher Bereich) oder zwei vertikale Strukturen (östlicher Bereich) und bilden eine einzige große vertikale Struktur. Im östlichen Bereich ist die Einheit in zwei vertikale Hauptstrukturen mit hoher Aufladbarkeit unterteilt (Abb. 3). Im Gegensatz zu den westlichen Anomalien (Abb. 2) wird die maximale Aufladbarkeit dieser Strukturen entlang der Ränder des vertikalen leitfähigen Korridors beobachtet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78601/AUR_022025_DE.002.jpeg

Abb. 2: Aufladbarkeit im westlichen Bereich des Rasters bei Kuri-Yawi (rot für starke Aufladbarkeit und blau für schwache Aufladbarkeit).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78601/AUR_022025_DE.003.jpeg

Abb. 3: Aufladbarkeit im westlichen Bereich von Kuri-Yawi (rot für starke Aufladbarkeit und blau für schwache Aufladbarkeit).

PDAC 2025

Aurania wird an der Prospector’s and Developers International Convention (PDAC) teilnehmen, die vom 2. bis 5. März 2025 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) in Toronto, Kanada, stattfindet. Besuchen Sie uns am Stand 2948 in der Investors Exchange im MTCC South Building, Ebene 800. Weitere Informationen über die PDAC und die Anmeldung finden Sie auf der PDAC-Website.

Aurania veranstaltet am Sonntag, den 2. März, von 17:00 bis 20:00 Uhr im Salon 1, 19. Stock, im Fairmont Royal York Hotel, 100 Front Street West, Toronto, Ontario, ein Meet-and-Greet für seine Aktionäre.

Aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen bitten wir Sie, Ihre Teilnahme bis spätestens 24. Februar, 10 Uhr ET, bei Carolyn zu bestätigen: Carolyn.muir@aurania.com

Qualifizierte Personen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, VP Exploration von Aurania, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities – Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Corporate Development & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX-V noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Auranias Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzmittel, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt der Betriebsaufnahme, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor Beginn eines Bohrprogramms auf Kurs sind, der Beginn eines Bohrprogramms und Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener Lizenzen der lokalen Behörden und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferkette, Beschränkungen der Arbeit und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie des lokalen und internationalen Reiseverkehrs; das Versäumnis oder die Verzögerung bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, bei Bedarf auf Finanzmittel zuzugreifen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen des Bergbau-Regulierungssystems, das für Aurania gilt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Schwächung der Markt- und Branchenabhängigkeit von Edelmetallen und Basismetallen; sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die oben aufgeführte Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

