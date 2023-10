Atlas Lithium erweitert Expertise im Bereich Lithiumexploration mit der Ernennung von Chief Geologist James Abson

Boca Raton (Florida) – 2. Oktober 2023 / IRW-Press/ – Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) (Atlas Lithium oder das Unternehmen), ein führendes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es James Abson zum Chief Geology Officer ernannt hat. Mit dieser Ernennung wird das technische Team des Unternehmens um einen versierten Geologen erweitert, der über langjährige Erfahrungen in der Lithiumgeologie verfügt.

Mit über 29 Jahren vielseitiger Erfahrung in den Bereichen Bergbau und Mineralexploration verfügt Herr Abson über enormes Know-how, das er in unterschiedlichen Schlüsselpositionen erworben hat – vom Vice President of Exploration bis hin zum Managing Director mehrerer börsennotierter Unternehmen. Insbesondere war er sowohl an der geologischen Exploration als auch an der allgemeinen technischen und finanziellen Bewertung unterschiedlicher Hartgestein-Lithiumprojekte in allen Teilen der Welt beteiligt, einschließlich des Lithiumprojekts Arcadia in Simbabwe, das im April 2022 für einen Wert von über 530 Millionen USD verkauft wurde. Zuletzt fungierte Herr Abson als Chief Geologist und Exploration Manager für die Mine Bikita Minerals, die größte Lithiummine in Simbabwe, wo er in erster Linie für die Exploration von Hartgesteinsressourcen (einschließlich Spodumen, Lepidolith, Petalit, Pollucit und Tantal) sowie für die Erweiterung der Reserven in der Grube verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus hat er Standortbesichtigungen und Bewertungen von Lithiumprojekten in mehreren Ländern durchgeführt, einschließlich Simbabwe, Südafrika, Namibia, Kenia, der Demokratischen Republik Kongo, Afghanistan, Brasilien und Kanada. Die umfassende Erfahrung von Herrn Abson bei der Besichtigung und Analyse von Lithiumprojekten in allen Teilen der Welt verschafft ihm ein globales Verständnis der Lithiumindustrie.

Bei Atlas Lithium wird Herr Abson sein umfassendes Know-how einsetzen, um das Explorationsprogramm des Unternehmens zu leiten und zu verbessern – nicht nur beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Neves, das hinsichtlich des Abbaus von Spodumen und der Produktion von Lithiumkonzentrat erschlossen wird, sondern auch bei den beträchtlichen Beteiligungen des Unternehmens an anderen Lithiummineralrechten in Brasilien.

Nick Rowley, Vice President of Business Development von Atlas Lithium, sagte: Ich arbeite seit mehreren Jahren mit James Abson zusammen und habe großen Respekt vor seinem Know-how im Bereich lithiumhaltiger Pegmatite. Angesichts der umfangreichen Mineralrechte von Atlas Lithium ist es von unschätzbarem Wert, dass er unsere Explorationsbestrebungen leitet, während wir daran arbeiten, das gesamte Lithiumpotenzial in unseren Konzessionsgebieten zu erschließen.

Ich freue mich, ein Teil von Atlas Lithium zu werden und das Lithiumexplorationsprogramm in Brasilien zu erweitern, sagte James Abson, der neu ernannte Chief Geology Officer von Atlas Lithium. Das Unternehmen verfügt über ein qualifiziertes Geologenteam und ich freue mich darauf, meine Erfahrung zur Maximierung des Potenzials seiner Lithiumaktiva einzubringen.

Über Atlas Lithium Corporation

Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im brasilianischen Lithium Valley, einem bekannten Lithiumgebiet im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltenerdmetalle, Titan und Graphit. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).

