Armory Mining wird eine Reihe von luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Gold-Antimon-Projekt Ammo durchführen

Vancouver, B.C. – 9. Februar 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FRA: 2JS) (das Unternehmen oder Armory), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass es Vorbereitungen für eine Reihe von luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Antimon-Gold-Projekt Ammo (Ammo) in Nova Scotia (Kanada) trifft.

Die geplanten luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen wurden unter Verwendung effizienter Fluglinien von 50 Metern konzipiert (siehe Abbildung 1). Ziel ist es, Informationen über die damit verbundene Sulfidmineralisierung, Serizit- und Kaliumalteration sowie wahrscheinliche Pathfinder-bezogene Urananomalien zu sammeln.

Das Unternehmen beabsichtigt die Durchführung einer magnetischen Untersuchung, um Informationen über geologische Merkmale, einschließlich struktureller und lithologischer Eigenschaften, zu sammeln. Darüber hinaus ist eine elektromagnetische Untersuchung vorgesehen, um Daten zu erfassen, die mit der zugehörigen Sulfidmineralisierung korrelieren, sowie eine radiometrische Untersuchung, um mögliche Korrelationen zwischen Urananomalien und der Zielmineralisierung zu ermitteln.

Alex Klenman, CEO von Armory Mining, betont die Bedeutung dieser Untersuchungen: Diese Untersuchungen sind ein wichtiger Teil der vorläufigen Exploration, die für die Definition von Bohrzielen auf Ammo entscheidend ist. Die im Rahmen der Untersuchungen gewonnenen Daten werden uns bei der Identifizierung der vielversprechendsten Bohrgebiete maßgeblich unterstützen. Das Geologenteam hat einen detaillierten Explorationsplan für das Projekt Ammo entwickelt, und wir sind entschlossen, diese nächsten Schritte zügig umzusetzen, führte Herr Klenman aus.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82913/ArmonyMining_090226_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 – Die Liegenschaft Ammo und bedeutende Bergbau- und Mineralvorkommen im Umkreis und in unmittelbarer Nähe

Die Liegenschaft

– Das Unternehmen hat die Option, eine 100%ige Beteiligung am Sb-Au-Projekt Ammo zu erwerben. Dieses umfasst drei zusammenhängende Mineralkonzessionen (Explorationslizenzen), die die historische Antimon-Gold-Mine West Gore umgeben. Bei letzterer handelt es sich um eine ehemalige Antimon- und Goldmine in Zentral-Nova Scotia (Kanada), die eine Fläche von etwa 3.020 Hektar aufweist (Abb. 2).

– Die Liegenschaft befindet sich auf Serizit-Schiefer und geringfügig interkalierten Areniten der Halifax-Formation, einem Mitglied der ordovizischen Meguma-Gruppe. Sie besteht aus einer basalen sandigen Flysch-Einheit, bekannt als Goldenville-Formation, und einer darüber liegenden schieferigen Flysch-Einheit, bekannt als Halifax-Formation, in der sich die Gold-Antimon-Mineralisierung West Gore befindet. Peraluminöse Granite und kleinere mafische Körper intrudieren die Sedimente der Meguma-Gruppe. Die hydrothermale Aktivität, die für die Goldmineralisierung verantwortlich ist, wurde offenbar durch diese magmatische Aktivität verursacht (Abb. 2).

– Die Mineralisierung in der angrenzenden West Gore-Mineralisierung tritt in der gesamten Stratigraphie der Meguma-Gruppe auf. Im Allgemeinen befindet sich die Mineralisierung in seitlich durchgehenden Adern, die während der Hydrofrakturierung in einer spröd-duktilen Verformung entstanden sind. Diese werden von Quarz-Karbonat-Gangart und Eisensulfiden mit freiem Gold dominiert und treten im Allgemeinen in Mikrometergröße auf. Es wurden jedoch auch Nuggets von bis zu 11 Unzen gemeldet. Sulfide in Verbindung mit Mineralisierung, wie Pyrit, Pyrrhotit, Arsenopyrit, Stibnit, Chalkopyrit, Galenit, Sphalerit und Eisenoxide, treten in Zusammenhang mit Quarz-Karbonat-Adern oder gescherten Wirtsgesteinen in der mineralisierten Zone auf.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82913/ArmonyMining_090226_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Die Liegenschaft Ammo und umliegende Minen und Mineralvorkommen

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert eine 80-prozentige Beteiligung am Lithium-Sole-Projekt Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien. Es kontrolliert darüber hinaus 100 % der Anteile am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia sowie am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden von der qualifizierten Person geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch behandelt.

