Argyle Resources erhält Genehmigungen und nimmt 3.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté in Quebec auf

Calgary, Alberta – 18. November 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens nun in der Lage ist, das Bohrprogramm auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté in der Region Bas-Saint-Laurent in der kanadischen Provinz Quebec aufzunehmen.

Die Bohrkampagne wird 3.000 Meter an Bohrkern mit NQ-Durchmesser umfassen und die Bohrungen werden den vielversprechendsten Ergebnissen des erfolgreichen Feldprogramms des Unternehmens im Sommer nachgehen. Bei den Arbeiten im Sommer, die umfassende Kartierungen und Prospektionen beinhalteten, wurde ein Quarzithorizont im Kilometermaßstab definiert. Vier Proben aus diesem Horizont lieferten Analysewerte von bis zu 98 % SiO2; der Höchstwert lag bei 98,52 % SiO2 (Probe E715925).

Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp., sagt dazu: Der Übergang in die Bohrphase bei Lac Comporté ist ein entscheidender Moment für Argyle. Unser Sommerprogramm hat das Potenzial des Projekts untermauert und wir sind nun gespannt darauf, mit der Erprobung dieser Ziele im Rahmen einer zielgerichteten 3.000 Meter umfassenden Kampagne zu beginnen. Dieser Meilenstein trägt unserem Engagement Rechnung, durch disziplinierte Exploration einen Wert im neu entstehenden Siliziumdioxidkorridor von Quebec zu erschließen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81866/Argyle_18112025_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Geologische Karte des Konzessionsgebiets Lac Comporté mit den geplanten Bohrstandorten und -spuren.

Tabelle 1: Geplantes Bohrprogramm

UTME UTMN Azimut Neigung Tiefe (m)

420589 5298047 270 -45 250

420507 5297861 250 -45 125

420735 5298320 310 -45 150

421192 5297751 210 -45 150

421247 5297726 180 -45 125

421435 5297699 190 -45 200

422064 5297320 190 -45 200

422506 5297147 230 -45 200

422558 5296925 230 -45 200

421004 5297893 210 -45 200

421573 5297606 195 -45 125

421799 5297506 200 -45 125

421993 5297446 220 -45 125

422575 5296761 220 -45 150

420804 5297983 230 -45 150

421158 5297606 200 -45 150

421711 5297599 200 -45 150

421698 5297454 200 -45 125

gesamt 2.900 m

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81866/Argyle_18112025_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Siliziumdioxidergebnisse des Prospektionsprogramms. Die besten Ergebnisse lieferten vier Ziele mit Werten von bis zu 98 % SiO2.

Tabelle 2: Beste Siliziumdioxidwerte aus dem Konzessionsgebiet Lac Comporté

Probe Ausbiss Easting Northing SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O TiO2 Wirts-gestein

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

E715925 COM-25-TG-039 422262 5298580 98,52 0,05 0,02 1,43 0,01 0,01 Quarzit

L769786 COM-25-AM-052 420496 5297855 98,42 0,09 0,02 1,03 0,02 0,01 Quarzit

L769778 COM-25-AM-027 421256 5297719 98,19 0,18 0,02 0,94 0,05 0,02 Quarzit

E972379 COM-25-FM-062 422292 5297977 98,18 0,17 0,03 1,10 0,02 0,01 Quarzit

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Analytische Protokolle

Die Proben wurden an die Einrichtung von ALS Canada Ltd. in Val dOr (Québec) geliefert. Die Probenvorbereitung umfasst die Zerkleinerung zu 95 % auf eine Siebgröße von 2 mm und die anschließende Pulverisierung von 1 kg zu 90 % auf eine Siebgröße von 75 µm (CRU-33, PULP-32a). Die Proben wurden mittels abschließenden XRF-Verfahrens (ME-XRF26) auf ihre Lithogeochemie (Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SO3, SrO und TiO2) analysiert. Zur Analyse der Seltenerdmetalle und Spurenelemente (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cu, Ce, Co, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, L, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr) wurden ein Vier-Säuren-Aufschluss und ein ICP-MS-Verfahren durchgeführt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

