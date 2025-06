Argyle Resources Corp. gibt erste Ergebnisse der Fernerkundung auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté in Quebec bekannt

Calgary, Alberta – 25. Juni 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse einer umfassenden ersten Messung mittels Fernerkundung für das Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich in der Region Bas-Saint-Laurent in der kanadischen Provinz Quebec. Diese integrierte Studie ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur Erkundung und Priorisierung von Explorationszielen mit hochreinen Quarzitvorkommen, die sich über das gesamte Konzessionsgebiet des Unternehmens erstrecken.

– Umfassende satellitengestützte und geochemische Messung:

Das Projekt Lac Comporté ist Teil eines 33.000 Quadratkilometer großen Areals, in dem Sentinel-2A-Daten aus der SWIR-Bildgebung (kurzwelliges Infrarot) und der VNIR-Bildgebung (sichtbares Nahinfrarot) sowie Daten aus der ASTER-Analyse mittels LWIR-Bildgebung (langwelliges Infrarot) über 2.500 Quadratkilometer in Gebieten mit hoher Priorität erhoben, zusammengeführt und verarbeitet wurden. Falschfarben-Kompositbilder wurden verwendet, um die Gesundheit der Vegetation, verbrannte Gebiete, Wasser und urbane Zonen auszuwerten. Sie unterstützen sowohl das Umweltmonitoring als auch die Mineralexploration.

– Integrierter Explorationsansatz:

Im Rahmen des Projekts wurden multispektrale Satellitenbilder, Gasmessungen, Schwerkraft- und Magnetfelddaten sowie geologische Kartierungen miteinander kombiniert, um einen soliden Rahmen für die Exploration und die Festlegung von vorrangigen Zielen zu schaffen. Es wurden fünf Gase – Wasserstoff, Helium, Radon, Methan und Kohlendioxid – kartiert, wobei Wasserstoff die stärkste räumliche Korrelation mit bekannten Quarzitausbissen und kartierten Verwerfungen aufwies. Schwerkraftdaten und sogenannte Gravity Worms (wurmförmige Darstellungen) wurden verwendet, um tiefliegende Strukturen in der Erdkruste zu ermitteln, die möglicherweise mit Flüssigkeitsmigration und Mineralisierung in Verbindung stehen.

– Wasserstoff als Explorationsvektor:

Immer wieder stieß man auf Wasserstoffgasanomalien; sie erstrecken sich über 76 % der Konzessionsfläche und lassen auf erhebliches Explorationspotenzial schließen. Tiefliegende Wasserstoffanomalien, die mittels angepasster seismischer Bildgebung kartiert wurden, deuten auf aktive Migrationspfade entlang regionaler Verwerfungen hin und positionieren Wasserstoff als zuverlässigen Vektor für die zukünftige Siliziumdioxid- und Kupferexploration auf dem Konzessionsgelände.

– Erweiterte Mineralkartierung:

Anhand der SWIR- und LWIR-Daten wurden 16 wichtige Mineralien, darunter Opal, Hornstein und Quarz, ermittelt. Mittels QDFC-Kartierung (Quadratic Discriminant Fingerprint Classification) wurden mehrere Siliziumdioxidziele hoher Priorität innerhalb des Konzessionsgebiets abgegrenzt, wobei sich die vielversprechendsten Zonen westlich der bekannten Siliziumdioxidausbisse und entlang wichtiger Verwerfungsstrukturen befinden. Durch die Überlagerung und Konturierung dieser Datensätze wurden die vorrangigen Zielzonen für die weitere Exploration genauer eingegrenzt.

– Geologischer Kontext:

Das Konzessionsgebiet Lac Comporté liegt in der Provinz Grenville des Kanadischen Schildes, die durch stark metamorphisierte Gneiskomplexe und bedeutende regionale Verwerfungen gekennzeichnet ist. Das Gebiet wird von quarzreichen Gneisen, Paragneisen und zu einem geringeren Anteil auch von felsischen Vulkanoklasten und Graniten unterlagert; bedeutende regionale Verwerfungen und Schwerkraftanomalien ziehen quer durch das Konzessionsgelände.

– Feldvalidierung und Empfehlungen:

Der Bericht empfiehlt eine Feldvalidierung der ermittelten Zielzonen, insbesondere jener, in denen sich anhand der SWIR/LWIR-Daten Mineral- und Gasanomalien überlagern. Eine genauere Untersuchung der Wasserstoffanomalien in der Tiefe und an der Oberfläche ist gerechtfertigt, da diese auf bisher unerkannte quarzreiche Zonen hinweisen könnten. Mit dem integrierten Ansatz, bei dem satellitengestützte, geochemische, gravimetrische und geologische Daten miteinander kombiniert werden, sollen die Explorationsmodelle weiter präzisiert und das Risiko entsprechend minimiert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80134/ARGLSatilliteJune252025_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Siliziumdioxidprojekte von Argyle Resources in Quebec

Das Konzessionsgebiet Lac Comporté umfasst 33 aneinandergrenzende Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.030 Hektar, die über Provinz- und Forststraßen von der Route 138 aus erreichbar sind. Das Projektgelände wird von geologischen Formationen unterlagert, die günstige Bedingungen für hochreine Siliziumdioxidvorkommen schaffen. Daten aus historischen Arbeiten im Feld untermauern die Ergebnisse der Fernerkundung.

Die Ergebnisse dieses ersten Fernerkundungsprogramms dienen als Orientierungshilfe für die bevorstehende Feldexplorationskampagne, bei der detaillierte Bodenuntersuchungen und Probenahmen geplant sind. Der Fokus liegt hier auf vorrangigen Zielzonen mit Quarzitmineralisierung, die durch die Einbindung von Satelliten-, Gas- und Schwerkraftdaten ermittelt wurden.

Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp., erläutert:

Mit der Einbindung von Daten der modernen Satelliten-Fernerkundung, Gasmessungen und geologischen Kartierungen liegt uns nun ein leistungsfähiges Instrumentarium für die Auffindung hochwertiger Mineralvorkommen bei Lac Comporté vor. Die starke Korrelation zwischen den Wasserstoffgasanomalien und dem hochreinen Quarzit stimmt uns optimistisch, und wir freuen uns darauf, unsere Exploration in diesen vorrangigen Gebieten entsprechend zu forcieren.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Québec sowie dem Seltenerdmetallprojekt Clay Howells in Ontario. Daruber hinaus verfügt Argyle über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen.

Qualifizierter Sachverständiger

John Ryder, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Ryder ist auch als Berater für das Unternehmen tätig.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

