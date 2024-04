Arbor Metals gibt Phase-2-Explorationspläne für das Lithiumprojekt Jarnet bekannt

Vancouver, Kanada – 2. April 2024 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt die Einzelheiten seiner Phase-2-Bodenuntersuchung in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet im Gebiet von Eeyou Istchee Baie-James, Region Nord du Québec, bekannt. Nach dem erfolgreichen Abschluss von Phase 1 ist das Unternehmen gut aufgestellt, um ein umfassendes Explorationsprogramm zu starten mit dem Ziel, die Lithiummineralisierungsziele in dem Projektgebiet weiter abzugrenzen.

Die Phase-2-Untersuchung umfasst eine detaillierte Prospektion der Oberflächen-Ausbisse und eine umfangreiche Bodenprobenahme bis in Tiefen, die zur C-Schicht vordringen, um das Vorhandensein von Lithium unterhalb von verdeckten Pegmatiten zu untersuchen. Das Programm erstreckt sich auf bisher unerkundete Blöcke, unter anderem Firebird, das im Süden an das Batteriemetall-Projekt Patriot sowie an die vor kurzem erworbenen Konzessionen von Corvette Lake am östlichen Rand des Corvette Lake angrenzt.

Mark Ferguson, CEO von Arbor, äußerte sich begeistert über die bevorstehenden Explorationsaktivitäten und merkte dazu wie folgt an: Wir sind außerordentlich erfreut, in unserem Lithiumprojekt Jarnet zur nächsten Phase der Exploration überzugehen. Das Phase-2-Programm stellt einen signifikanten Schritt in Richtung der Ausschöpfung des Potenzials des Projekts und der Ausweitung unserer Erkenntnisse über die Lithiummineralisierung in der Region dar.

Arbor ist weiterhin bestrebt, beste Branchenstandards anzuwenden, um umweltverträgliche Explorationsaktivitäten sicherzustellen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, mit den lokalen Gemeinschaften und indigenen Gruppen zusammenzuarbeiten, deren jeweiligen Standpunkt zu respektieren und deren Beiträge in den Explorationsprozess einzubringen.

Das Phase-2-Explorationsprogramm wird planmäßig im Juni 2024 starten, wobei die Ziele mit der höchsten Priorität für Diamantbohrungen im Herbst 2024 vorgesehen sind. Weitere aktuelle Meldungen zu den Fortschritten und Explorationsergebnissen des Unternehmens werden bereitgestellt, sobald Einzelheiten vorliegen.

Außerdem verweist das Unternehmen im Zusammenhang mit Branchennachrichten darauf, dass vor kurzem erfolgte Ankündigungen, welche die positiven Entwicklungen im Lithiumsektor herausstellen, die Bedeutung der Explorationsbemühungen von Arbor unterstreichen. Die zunehmende Nachfrage nach Lithium, insbesondere im Zusammenhang mit dem wachsenden Elektrofahrzeug-Markt, ist ein gutes Zeichen für die strategischen Initiativen des Unternehmens.

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden.

Die Lithiumprojekte Jarnet, Corvette Lake und St. Pierre in der Region James Bay in Quebec umfassen 83 kartografisch ausgewiesene Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 5.606 Hektar. Die Projekte grenzen an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde; es stellt eines der profiliertesten Lithiumexplorationsprojekte in diesem Sektor dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74122/04-03-24Arbor_Metals_April22024_DE_Prcom.001.png

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetalscorp.com, oder unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board,

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Entwicklung des Lithiumprojekts Jarnet, die mögliche Exploration der Konzessionsgebiete Corvette Lake und St. Pierre und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson

885 West Georgia Street Suite 2200, HSBC Building

V6C 3E8 Vancouver, BC

Kanada

email : info@arbormetalscorp.com

Pressekontakt:

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson

885 West Georgia Street Suite 2200, HSBC Building

V6C 3E8 Vancouver, BC

email : info@arbormetalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.