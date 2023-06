Anonymous Intelligence Company gibt bekannt, dass seine App „Turminal.ai“ in weniger als 1 Woche über 7.000 Registrierungen für bevorstehende Betaversion verzeichnet hat, und stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver (British Columbia), 9. Juni 2023 / IRW-Press / – Anonymous Intelligence Company Inc. (CSE: ANON) (OTC: ANICF) (FRANKFURT: 1JI0) (ANON oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für dezentrale Netzwerke, Computerintelligenz und Datenspeicherung, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, seine eigenen Web 3.0-Technologieprodukte zu nutzen, um die dezentrale Bewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen zu fördern, freut sich bekannt zu geben, dass Turminal.ai, eine auf Datenschutz ausgerichtete KI-Kurations-App, seit ihrer Ankündigung am 2. Juni 2023 über 7.000 Nutzer auf ihre Beta-Warteliste gesetzt hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis Montag, 12. Juni 2023, über 10.000 Registrierungen auf der Warteliste stehen werden.

Ich bin mit der Begeisterung des Marktes für die Turminal.ai-App mehr als zufrieden, sagte CEO Lucas Russell. Das rasche Wachstum der Warteliste für die Betaphase beweist die These des Programms. Angesichts der großen Resonanz verdoppelt das Unternehmen seine Entwicklungsbestrebungen und Expansionspläne. Wir hoffen, die Betaversion in den kommenden Wochen früher als geplant einführen und kurz darauf Entwicklungen und Ergänzungen zu den Sicherheits- und Nutzungsfunktionen bekannt geben zu können.

Die Turminal.ai-App basiert auf der Limitless-Datenschutztechnologie von ANON, die einen privaten Tunnel zwischen Nutzern und dem KI-Infrastruktursystem schafft. Die App wird als Reaktion auf das Feedback mehrerer Vordenker und Regierungen entwickelt, die ihre Bedenken hinsichtlich der datenschutzverletzenden Möglichkeiten der KI in ihrer aktuellen Form zum Ausdruck gebracht haben. www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/canada-privacy-investigation-chatgpt-1.6854468

Unternehmensupdate

Neue Website und neues Deck

ANON freut sich, seine neue Website und sein neues Corporate Branding unter anonintelco.com vorzustellen. Interessierte können die Aktiva des Unternehmens aufrufen und das neue Investorendeck herunterladen.

Übernahme von Haller.ai

ANON freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme rasch in Richtung eines endgültigen Abkommens weiterentwickelt wird.

Es ist ein Vergnügen, mit dem Team von Haller.ai zusammenzuarbeiten, während wir uns dem endgültigen Abkommen hinsichtlich der Übernahme des Unternehmens nähern, sagte CEO Lucas Russell. Die Synergien zwischen der Schwerpunktlegung von Haller auf Unternehmens-KI – bzw. E-AI, wie wir es nennen – und den Sicherheitsanwendungen und jüngsten KI-Entwicklungen bei ANON und Turminal werden jeden Tag deutlicher. Das Team freut sich darauf, eine ansprechende Reihe von E-AI-Produkten zu finalisieren und zu entwickeln, um einen unterversorgten Unternehmensmarkt im Bereich der KI zu beliefern.

IR-Dienstleistungen

ANON hat Tailfin Capital (Tailfin) damit beauftragt, für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 40.000 CAD über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten, beginnend am 9. Juni 2023, Online-Marketingdienstleistungen zu erbringen.

Tailfin wird seine Online-Programme einsetzen, um die Reichweite des Unternehmens innerhalb der Investment-Community zu erhöhen, das Bewusstsein der Investoren zu steigern und potenzielle neue Investoren über unterschiedliche Online-Plattformen und Einbindungsmethoden zu gewinnen. Die Marketingdienstleistungen werden die Entwicklung gesponserter Artikel, die Gestaltung von Werbebannern, die Platzierung gesponserter Artikel auf Websites von Direktverlegern, programmatische Display-Werbung, moderne Nachrichtenverbreitung sowie die Entwicklung kreativer Werbung für soziale Netzwerke umfassen.

Tailfin und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig und dem Wissen des Unternehmens nach besitzen weder Tailfin noch dessen Geschäftsinhaber Wertpapiere des Unternehmens.

Tailfin wird von Andrew Delic geleitet und kann unter der Anschrift 112 Elizabeth St., Suite 135, Toronto, Ont., Kanada, M5G 1P5 oder per E-Mail unter contact@tailfincapitalcorp.com kontaktiert werden.

ANON hat Emerging Markets Consulting LLC (EMC) damit beauftragt, für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten, beginnend am 9. Juni 2023, Online-Marketingdienstleistungen zu erbringen.

Im Rahmen des Abkommens mit EMC wird EMC Investor- und Public-Relations-Dienstleistungen für ANON erbringen, einschließlich der Organisation und Bereitstellung von elektronischen Medien- und Webcast-Dienstleistungen sowie der Erstellung von Unternehmensinformationen und der Verbreitung dieser Informationen per E-Mail und auf Messen. Als Vergütung für diese Dienstleistungen wird EMC 150.000 USD in bar erhalten.

EMC und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig und besitzen zurzeit keine Beteiligungen am Unternehmen oder an dessen Wertpapiere – weder direkt noch indirekt. EMC kann wie folgt kontaktiert werden: 640 N McKenzie St., Suite 350 Foley, Alabama 36535, Büro: (321) 206-6682, Mobil: (251) 802-1185, Website: www.emergingmarketsconsulting.com

Das Unternehmen hat Positive Phil Inc. (Positive Phil) aus San Marcos in Kalifornien damit beauftragt, für eine Vergütung in Höhe von 28.000 USD über einen Zeitraum von 30 Tagen digitale Marketingdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen. Positive Phil wird seine Online-Programme und seine Medienplatzierung nutzen, um eine größere Fangemeinde zu generieren, das Bewusstsein des Marktes zu steigern und neue Einflussnehmer durch zahlreiche unterschiedliche Online-Plattformen und Einbindungsmethoden zu gewinnen. Dies beinhaltet programmatische Audiowerbung und Pay-per-Click-Kampagnen. Phil Morgan von Positive Phil wird die Dienstleistungen erbringen und kann unter 1026 San Pablo Dr., San Marcos, CA 92078 oder per E-Mail unter phil@positivephil.com kontaktiert werden. Positive Phil und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig.

Über Anonymous Intelligence Company Inc.

Anonymous Intelligence Company Inc. ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung seiner proprietären Web-3.0-Technologieprodukte gerichtet ist, die die Dezentralisierungsbewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen ermöglichen. Das Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Benutzer und Maschinen in der Lage sind, über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern zu interagieren, ohne dass Dritte erforderlich sind, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie etwa dass jeder Benutzer die vollständige Kontrolle und das Eigentum an allen personenbezogenen und Unternehmensdaten erhält.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die zukünftige Strategie des Unternehmens. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen, wie z. B.: die Funktionalität und Funktionsfähigkeit der Technologie; das Potenzial für einkommensschaffende und gleichzeitig markenbezogene Monetarisierungsmöglichkeiten; die Möglichkeit für Kunden, mit Daten Wettbewerbsvorteile zu erzielen; und die Erwartungen an die Wertsteigerung der Technologie. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Wörter wie können, werden, sollten, antizipieren, planen, erwarten, glauben, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Begriffe gekennzeichnet und beziehen sich auf Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen, die vom Management unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen, der aktuellen Bedingungen, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es für angemessen und relevant hält, getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, zählen unter anderem: Fehler oder Probleme im Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Technologie, Kundenpräferenzen und Wettbewerb, die Unfähigkeit, die Technologie zu skalieren oder effektiv zu vermarkten, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Lageberichten (Management’s Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung oder Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

