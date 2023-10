Analyseergebnisse bestätigen Be- und Nb-Ta-Oxid-haltige Pegmatite in Georgina-Konzessionsgebieten von Tearlach

Vancouver (British Columbia), 13. Oktober 2023 / IRW-Press / – Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) (Tearlach oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Analyseergebnisse erhalten hat, die das Vorkommen von bedeutsamen Lithiumindikatormineralien (Li-reiche Muskovit-, Beryll- und Nb-Ta-Oxid-Mineralien) bei Parks Lake in den Georgina-Konzessionsgebieten in Jellicoe im Norden von Ontario bestätigen. Das Projekt befindet sich 9 km östlich des Konzessionsgebiets Georgia Lake von Rock Tech Lithium und wird hinsichtlich einer Lithiummineralisierung in Spodumenpegmatiten erkundet.

Höhepunkte der Analyse:

– 0,62 % Li2O, 5.030 ppm Rb, 1.880 ppm Cs und 122 ppm Ta in der grünen Muskovit-Linsenprobe 889653, Oxide Island

– 10,43 % BeO, 904 ppm Cs und 0,22 % Li2O in der reinen blassgrünen Beryllprobe 889539, Beryl Island

– 3,31 % Ta2O5, 12,50 % Nb2O5 in der reinen schwarzen Nb-Ta-Oxid-Mineralprobe 889654, Oxide Island (Abbildung 3). Diese Kristalle weisen einen Durchmesser von bis zu 5 cm und zählen zu den größten Nb-Ta-Oxid-Kristallen in Ontario.

Das Vorkommen von Li-reichem Muskovit, Beryll und Nb-Ta-Oxidmineralien in Pegmatiten mit seltenen Elementen weist darauf hin, dass die Pegmatite beträchtliches Potenzial für Spodumen (Abbildung 2 und Abbildung 3) aufweisen. Die Streichenlänge von 2,6 km der Mineralisierung mit seltenen Elementen steht im Mittelpunkt des laufenden Feldexplorationsprogramms von Tearlach (Abbildung 1).

Tearlach hat eine Pegmatitzone mit seltenen Elementen identifiziert (Abbildung 1). In dieser Zone sind alle Mineralien mit seltenen Elementen im Konzessionsgebiet konzentriert, d. h. Beryll, Nb-Ta-Oxide, Li, Rb, Cs, Nb, Ta und Be, die allesamt in der Nähe des Spodumens zunehmen. Die nächsten Schritte von Tearlach, um Spodumen zu finden, bestehen darin, den Schwerpunkt der Schürfgrabungen auf die Pegmatitzone mit seltenen Elementen zu legen, um nach Spodumen zu suchen. Die Georgina-Konzessionsgebiete sind 12 mal 26 km groß und die Identifizierung der Pegmatitzone mit seltenen Elementen hat den Suchradius erheblich eingeengt.

Dr. Selway, VP Exploration von Tearlach, sagte: Ich freue mich über die Entdeckung von Beryll und Nb-Ta auf den Inseln bei Parks Lake. Die anomalen seltenen Elemente weisen darauf hin, dass sich in der Nähe eine Lithiummineralisierung befindet. Ich kann es kaum erwarten, weitere Ergebnisse der Feldcrew zu sehen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72249/Tearlach_131023_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Karte der Pegmatitzone mit seltenen Elementen bei Parks Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72249/Tearlach_131023_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Blassgrüner Beryll in Quarz, AR-23-322, Check Mark Island, Parks Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72249/Tearlach_131023_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Schwarze oktaedrische Nb-Ta-Oxid-Mineralien, Probe 889654, Oxide Island, Parks Lake

Qualitätskontrolle:

Schürfproben umfassen repräsentative Proben von Granit, Pegmatit, Metasedimentgestein und Diabas auf dem Projektgebiet. Die Schürfproben wurden von den Geologen von Tearlach an das verarbeitende Labor von Actlabs in Geraldton oder Thunder Bay übergeben. Die Auswertung der Proben erfolgte über das Analyselabor der Firma Actlabs in Ancaster, das über eine ISO 17025-Zertifizierung verfügt. Die Proben wurden mit Lithiummetaborat/Tetraborat aufgeschlossen und mit dem ICP-OES- und ICP-MS-Verfahren auf die wichtigsten Oxide und Spurenelemente im Gesamtgestein untersucht (4Litho-Pegmatite Special Package). Li2O (%) wurde mittels Natriumperoxid aufgeschlossen und mit dem ICP-OES-Verfahren untersucht. Bei Actlabs wurden dem Probenstrom Normproben, Leerproben sowie Mahlpulver- und Aufbereitungsduplikate beigefügt.

Qualifizierter Sachverständiger:

Julie Selway, Ph.D., P.Geo., hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen überwacht, die die Grundlage für die Angaben in dieser Pressemeldung bilden. Dr. Selway ist VP of Exploration bei Tearlach Resources und eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Über Tearlach:

Tearlach, ein Mitglied der TSX Venture 50, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Erwerb, Exploration und Erschließung von Lithiumprojekten. Tearlach konzentriert sich insbesondere darauf, sein Vorzeigeprojekt Gabriel in Tonopah, Nevada, das an American Lithiums Lagerstätte TLC grenzt, voranzubringen und hat auf dem Konzessionsgebiet Gabriel 11 Bohrlöcher niedergebracht. Tearlach besitzt drei Lithium-Assets in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier liegt neben und in der Nähe von Frontier Lithiums Lithiumlagerstätte PAK nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich von Rock Tech Lithiums Lagerstätte Georgia Lake in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt zwei Lithium-Assets in Quebec: das Projekt Rose-Fliszar-Muscovite in der James Bay Area und das Projekt Shelby neben und in der Nähe von Patriot Battery Metals Lithiumprojekt Corvette sowie Winsome Resources Lithiumprojekten Cancet und Adina. Tearlach besitzt außerdem das Konzessionsgebiet Savant, ein Gold-Silber-Kupfer-Konzessionsgebiet in der Explorationsphase, das im Nordwesten von Ontario liegt. Tearlachs Hauptziel ist es, sich als Nordamerikas führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen zu positionieren. Für weitere Informationen, Projekt-Updates und Hintergrundinformationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@tearlach.ca oder besuchen unsere Website www.tearlach.ca.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS,

TEARLACH RESOURCES LTD.

Charles Ross

Chief Executive Officer

Suite 610 – 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8

Tel: 604-688-5007

