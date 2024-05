American Future Fuel-Aktionäre genehmigen Vereinbarung mit Premier American Uranium auf seiner Sondersitzung

Vancouver, BC, 28. Mai 2024 – American Future Fuel Corporation („AMPS“ oder „American Future Fuel“) (CSE: AMPS, OTCQB: AFFCF, FWB: K14, WKN: A3DQFB) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/american-future-fuel-corp/ – und Premier American Uranium Inc. („PUR“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – freuen sich, die Abstimmungsergebnisse der heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von American Future Fuel bekannt zu geben. Die bei der Versammlung anwesenden Aktionäre von AMPS stimmten mit 99,997 % für den Plan of Arrangement (das „Arrangement“), an dem American Future Fuel und Premier American Uranium beteiligt sind.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Wir schätzen das Vertrauen, das die Aktionäre von American Future Fuel in unsere Vision setzen. Indem sie sich uns anschließen, tragen sie dazu bei, unser strategisches Portfolio an hochwertigen Uranvorkommen in erstklassigen US-Jurisdiktionen zu erweitern. Mit dem Erwerb des Cebolleta-Projekts sichert sich PUR prominente Positionen in New Mexico, Wyoming und Colorado – drei Staaten, die für ihre reiche Geschichte des Uranbergbaus bekannt sind.“

Healey fügte hinzu: „Wir nähern uns dem Abschluss der Vereinbarung in einer Zeit, die für den Uransektor in den USA von großer Bedeutung ist. In weniger als 90 Tagen wird der Prohibiting Russian Uranium Imports Act in Kraft treten, ein bahnbrechendes Gesetz, das am 13. Mai 2024 H.R.1042 – 118. Kongress (2023-2024): Gesetz über das Verbot russischer Uraneinfuhren | Congress.gov | Library of Congress

mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung im Kongress verabschiedet wurde Barrasso fordert den Senat auf, einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf zum Verbot russischer Uranimporte…

. Dieses Gesetz verbietet nicht nur die Einfuhr von russischem Kernbrennstoff, sondern setzt auch Mittel in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar frei, um die heimische Kernbrennstoffproduktion in den USA zu fördern Verbot der Einfuhr von Uranerzeugnissen aus der Russischen Föderation – United States Department of State

. Durch diese und mehrere andere Initiativen zeigen die USA weiterhin ihr Engagement für das Streben nach Energieunabhängigkeit und die Führungsrolle in der Kernenergie und -technologie. Darüber hinaus findet dieser Wandel inmitten der solidesten Fundamentaldaten für die Nachfrage nach Uran statt, die ich in meiner Laufbahn erlebt habe, wobei ein anhaltendes Angebotsdefizit die Uranpreise in die Höhe treiben wird Uranmärkte – Weltnuklearverband (world-nuclear.org)

. Premier American Uranium steht an der Spitze dieses Aufschwungs und bietet Anlegern eine beispiellose Hebelwirkung auf den wiederbelebten US-Kernkraftsektor und den vielversprechenden Weltmarkt, während wir von einem äußerst erfahrenen Team und unterstützenden strategischen Aktionären bei der Umsetzung unserer Strategie unterstützt werden.“

David Suda, CEO und Direktor von American Future Fuel, kommentierte: „Ich möchte unseren Aktionären für ihre überwältigende Unterstützung für die Vereinbarung mit PUR danken. Mit Blick auf den bevorstehenden Abschluss bin ich optimistisch für die Zukunft und den Wert, den wir schaffen werden. Mit der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung durch PUR ist das kombinierte Unternehmen gut finanziert, um Projekte voranzutreiben, insbesondere Cebolleta. Dieses aufregende neue Kapitel ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement beider Teams, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in den kommenden Wochen und darüber hinaus große Erfolge erzielen werden.“

Der Abschluss des Arrangements unterliegt noch dem Erhalt der endgültigen Verfügung des Supreme Court of British Columbia, der Genehmigung der TSX Venture Exchange und bestimmten anderen Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Die Beantragung der endgültigen Verfügung des Supreme Court of British Columbia ist für den 30. Mai 2024 vorgesehen. Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf diese Abschlussbedingungen gehen die Parteien davon aus, dass das Arrangement vor dem Ende des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen wird.

Über American Future Fuel

American Future Fuel Corporation ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Projekten im Bereich der alternativen Energien konzentriert. AMPS hält eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Cebolleta, das sich im Cibola County, New Mexico, USA, befindet und innerhalb des Grants Mineral Belt liegt, einem ergiebigen Mineralgürtel, der für etwa 37% des gesamten in den Vereinigten Staaten von Amerika produzierten Urans verantwortlich ist.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

American Future Fuel Corporation

David Suda, Geschäftsführer und Direktor

info@americanfuturefuel.com

www.americanfuturefuel.com

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, Geschäftsführer

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, werden voraussichtlich im Vertrauen auf die verfügbaren Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen AMPS und PUR erwarten oder davon ausgehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitpunkt und das Ergebnis des Arrangements und den Zeitpunkt und das Ergebnis oder die Erfüllung der Abschlussbedingungen des Arrangements. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „glaubt“ oder der negativen Konnotation solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ ergriffen werden, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder der negativen Konnotation dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich Annahmen in Bezug auf PUR nach dem Abschluss des Arrangements, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und börslichen Genehmigungen, der Fähigkeit der Parteien, die anderen üblichen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen oder darauf zu verzichten, und anderer Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Arrangement. Obwohl die Annahmen, die von AMPS und PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen wurden, von der Geschäftsleitung von AMPS bzw. PUR zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: das Versäumnis, behördliche, gerichtliche oder börsliche Genehmigungen in Verbindung mit dem Arrangement zu erhalten, wesentliche nachteilige Änderungen des Zeitplans für den Abschluss und der Bedingungen, zu denen das Arrangement abgeschlossen wird, die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements gemäß der Arrangement-Vereinbarung zu erfüllen oder darauf zu verzichten, und das Versäumnis, das Arrangement abzuschließen.

Obwohl AMPS und PUR versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. AMPS und PUR sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

