Alternative Geldanlage: Neue Plattform ermöglicht Privatanlegern direktes Investment in Kredite

Kredit-inserat.de bietet attraktive Renditechancen durch private Kreditvergabe – Volle Kontrolle und Transparenz für Investoren

Angesichts anhaltender Niedrigzinsen suchen immer mehr Anleger nach alternativen Geldanlagen. Die von der NormFinanz GmbH betriebene Plattform kredit-inserat.de bietet nun eine neue Möglichkeit: Privat Geld verleihen und dabei direkte Kontrolle über die eigenen Investitionen behalten. Anders als bei klassischen P2P Plattformen dient kredit-inserat.de ausschließlich als technisches Mittel für die Kontaktaufnahme zwischen Geldgebern und Kreditsuchenden.

Rendite statt Nullzins: Privatkredite als Anlageform

Die Zeiten, in denen Sparbücher und Tagesgeldkonten attraktive Zinsen brachten, sind lange vorbei. Alternative Anlageformen gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. Privatkredite als Geldanlage bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital direkt produktiv einzusetzen und dabei deutlich höhere Renditen zu erzielen als bei klassischen Bankprodukten.

„Die Rendite mit Privatkrediten kann je nach Risikoprofil und vereinbarten Sicherheiten durchaus attraktiv sein“, erklärt ein Finanzexperte. „Während Sparbücher kaum noch Zinsen abwerfen, können Geld verleihen Zinsen im mittleren bis oberen einstelligen Bereich oder sogar darüber liegen.“

In Privatkredite investieren bedeutet dabei mehr als nur Renditechancen: Anleger wissen genau, wer ihr Geld erhält und wofür es verwendet wird. Diese Transparenz und direkte Kontrolle macht Geld verleihen als Investition für viele besonders attraktiv.

Wie funktioniert die private Kreditvergabe?

Wer privater Kreditgeber werden möchte, kann über die Plattform geldgeber.kredit-inserat.de mit Kreditsuchenden in Kontakt treten. Die Plattform funktioniert als Kreditmarktplatz, auf dem Kreditsuchende ihre Finanzierungswünsche präsentieren.

Als privater Kreditgeber durchsuchen Sie die verfügbaren Kreditgesuche, prüfen eigenverantwortlich die Bonität der Kreditnehmer und entscheiden selbst, wem Sie Ihr Geld anvertrauen möchten. Die Konditionen – Zinssatz, Laufzeit, Sicherheiten – verhandeln Sie direkt mit dem Kreditnehmer.

Nach erfolgreicher Verhandlung wird ein Darlehensvertrag privat geschlossen. Anschließend erfolgt die Auszahlung, und Sie erhalten über die vereinbarte Laufzeit die Rückzahlungen samt Zinsen.

„Wir verstehen uns als reine Kontaktplattform“, betont die Geschäftsführung. „Die eigentliche Bonitätsprüfung, Vertragsgestaltung und Kreditabwicklung erfolgen eigenverantwortlich zwischen den Privatpersonen. Das gibt Anlegern maximale Kontrolle über ihre Investitionen.“

P2P-Kredite: Wachsender Markt mit Potenzial

P2P-Kredite bzw. Peer-to-Peer-Kredite haben sich in den vergangenen Jahren als etablierte Anlageform entwickelt. Das Prinzip des P2P Lending oder Crowdlending ermöglicht es Privatanlegern, direkt in Kredite investieren zu können.

Während klassische P2P Plattformen oft als aktive Vermittler fungieren, Bonitätsprüfungen durchführen und standardisierte Prozesse anbieten, unterscheidet sich kredit-inserat.de bewusst von diesem Modell. Die Plattform beschränkt sich auf die Kontaktermöglichung und überlässt alle weiteren Entscheidungen den beteiligten Personen.

„Diese Eigenverantwortung bietet maximale Flexibilität“, erklärt ein Branchenkenner. „Anleger können ihre eigenen Prüfkriterien anwenden und Konditionen individuell verhandeln.“

Diversifikation und Risikomanagement

Wer in P2P Kredite investieren möchte, sollte die P2P Kredite Risiken kennen. Das Hauptrisiko ist der Kreditausfall: Wenn der Kreditnehmer nicht zurückzahlt, kann das Kapital verloren sein. Anders als bei Bankeinlagen gibt es keine staatliche Einlagensicherung.

Die Frage „Wie sicher sind P2P-Kredite?“ lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Sicherheit hängt maßgeblich von der eigenen Sorgfalt ab. Experten empfehlen daher mehrere Strategien zur Risikominimierung:

Diversifikation ist der Schlüssel:

– Verteilen Sie Ihr Kapital auf mehrere Kredite

– Mischen Sie verschiedene Risikoprofile

– Streuen Sie über unterschiedliche Laufzeiten

– Kombinieren Sie verschiedene Kredithöhen

Sorgfältige Bonitätsprüfung:

– Fordern Sie Einkommensnachweise an

– Prüfen Sie die finanzielle Gesamtsituation

– Bewerten Sie den Verwendungszweck kritisch

– Verlangen Sie bei größeren Summen Sicherheiten

Realistische Erwartungen:

– Höhere Renditen bedeuten höhere Risiken

– Kalkulieren Sie Ausfälle ein

– Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können

„Die Frage ‚Lohnen sich P2P-Kredite?‘ oder ‚Lohnt sich privat Geld verleihen?‘ kann jeder nur für sich selbst beantworten“, erklärt ein Vermögensberater. „Für risikobewusste Anleger, die bereit sind, sich aktiv mit ihren Investitionen zu beschäftigen, kann es durchaus attraktiv sein.“

Wer profitiert von der Plattform?

Die Plattform richtet sich an verschiedene Anlegertypen:

Renditeorientierte Investoren: Wer mit seinem Kapital mehr erreichen möchte als bei klassischen Bankprodukten und bereit ist, dafür höhere Risiken einzugehen.

Erfahrene Anleger: Menschen mit Erfahrung in der Bonitätsbewertung, die ihre Expertise nutzen möchten, um in Privatkredite investieren zu können.

Diversifikationssuchende: Anleger, die ihr Portfolio um alternative Geldanlagen erweitern möchten.

Sozial motivierte Investoren: Menschen, die nicht nur Rendite erzielen, sondern auch anderen konkret helfen möchten, indem sie Geld an Privatpersonen verleihen.

„Geld verleihen privat verbindet wirtschaftliches Interesse mit sozialem Nutzen“, betont ein Experte für alternative Investments. „Man sieht direkt, wem man hilft und wofür das Geld verwendet wird.“

Von kleinen bis großen Investitionen

Die Investitionshöhe ist flexibel. Einsteiger können mit kleinen Beträgen beginnen – beispielsweise 1.000 Euro, 2.000 Euro oder 5.000 Euro – um erste Erfahrungen zu sammeln. Erfahrene Investoren können größere Summen wie 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro oder sogar 50.000 Euro und mehr anlegen.

„Wir empfehlen, zunächst mit kleineren Beträgen zu starten“, rät ein Finanzberater. „Sammeln Sie Erfahrungen, bauen Sie Ihr Portfolio schrittweise auf und diversifizieren Sie von Anfang an.“

Was Geldgeber beachten sollten

Experten weisen auf wichtige Aspekte hin, die angehende private Kreditgeber berücksichtigen sollten:

Gründliche Prüfung ist Pflicht: Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Bauchgefühl. Fordern Sie Nachweise über Einkommen, Ausgaben und bestehende Verbindlichkeiten an. Prüfen Sie die Plausibilität des Verwendungszwecks.

Schriftlicher Vertrag ist unverzichtbar: Ein detaillierter Darlehensvertrag privat schützt beide Seiten. Er sollte alle wichtigen Punkte regeln: Kreditsumme, Zinssatz, Laufzeit, Rückzahlungsmodalitäten, Konsequenzen bei Zahlungsverzug und vereinbarte Sicherheiten.

Sicherheiten können schützen: Bei größeren Kreditsummen sollten Sicherheiten vereinbart werden. Dies können Bürgschaften, Verpfändungen oder andere Absicherungen sein.

Kommunikation aufrechterhalten: Bleiben Sie mit Ihren Kreditnehmern in Kontakt. So erfahren Sie frühzeitig von Problemen und können oft noch Lösungen finden.

Diversifikation praktizieren: Setzen Sie niemals Ihr gesamtes Kapital auf einen einzigen Kredit. Verteilen Sie Ihr Risiko intelligent.

Steuerliche Aspekte nicht vergessen

Ein wichtiger Punkt, den viele vergessen: Zinsen. Privatkredit versteuern ist Pflicht. Zinserträge aus Privatkrediten sind steuerpflichtig und müssen in der Steuererklärung angegeben werden.

Anders als bei Bankzinsen führt niemand automatisch Steuern ab. Die Verantwortung liegt beim Geldgeber selbst. Der Sparerpauschbetrag kann angerechnet werden, darüber hinausgehende Erträge unterliegen der Abgeltungssteuer.

„Muss ich Zinsen aus Privatkrediten versteuern? Diese Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten“, betont ein Steuerberater. „Wer seine Zinserträge nicht angibt, macht sich der Steuerhinterziehung schuldig.“

Häufige Fragen von potenziellen Geldgebern

Wie werde ich privater Kreditgeber?

Über die Plattform können Sie mit Kreditsuchenden in Kontakt treten, deren Bonität prüfen und bei Einigung einen Vertrag schließen.

Wie funktionieren P2P-Kredite?

Kreditsuchende und Geldgeber finden über eine Plattform zusammen und vereinbaren direkt die Konditionen für einen Kredit.

Wie kann man privat Geld verleihen?

Durch Kontaktaufnahme mit Kreditsuchenden, Bonitätsprüfung, Verhandlung der Konditionen und Abschluss eines schriftlichen Vertrags.

Was beachten bei privatem Kredit?

Gründliche Bonitätsprüfung, schriftlicher Vertrag, realistische Zinsen, Diversifikation und Beachtung der steuerlichen Pflichten.

Darf man privat Geld verleihen?

Ja, privat Geld verleihen ist in Deutschland vollkommen legal, solange es im privaten Rahmen geschieht.

Wie riskant sind Privatkredite?

Das Risiko hängt von der Bonität des Kreditnehmers und den vereinbarten Sicherheiten ab. Mit sorgfältiger Prüfung und Diversifikation lassen sich Risiken minimieren.

Rechtlicher Rahmen und Sicherheit

Private Kreditvergabe ist in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt und vollkommen legal. Ein Privatdarlehen vergeben oder Privatkredit vergeben kann jeder, der über entsprechendes Kapital verfügt.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen gelegentlicher privater Kreditvergabe und gewerblichem Kreditgeschäft. Wer systematisch und in größerem Umfang Kredite vergibt, könnte eine Banklizenz benötigen. Für normale private Kreditgeber, die gelegentlich Privatdarlehen vergeben, ist dies jedoch nicht relevant.

Die Plattform kredit-inserat.de stellt keine Vertragsvorlagen zur Verfügung und gibt keine Rechtsberatung. Bei größeren Kreditsummen wird empfohlen, den Vertrag von einem Rechtsanwalt prüfen oder durch einen Notar beurkunden zu lassen.

Wachsender Markt für alternative Investments

Der Markt für alternative Geldanlagen wächst stetig. Angesichts der Zinssituation und der Suche nach Geldanlage mit hoher Rendite entdecken immer mehr Anleger Möglichkeiten jenseits klassischer Bankprodukte.

Geldanlage Privatkredit oder Geldanlage P2P Kredite etablieren sich als ernsthafte Alternative für einen Teil des Portfolios. Experten raten allerdings, nicht mehr als 5-10% des Gesamtvermögens in solche Anlageformen zu investieren.

„In Kredite investieren sollte als Ergänzung, nicht als Ersatz für klassische Anlageformen gesehen werden“, empfiehlt ein Vermögensberater. „Die Kombination verschiedener Anlageformen – auch direkt in Kredite investieren – kann aber durchaus sinnvoll sein.“

Mit kredit-inserat.de steht nun eine Plattform zur Verfügung, die bewusst auf maximale Eigenverantwortung und Flexibilität setzt. Für Anleger, die bereit sind, sich aktiv mit ihren Investitionen zu beschäftigen, eröffnen sich neue Möglichkeiten, ihr Kapital gewinnbringend einzusetzen.

Weitere Informationen für interessierte Anleger finden sich unter den rein informativen Seiten geldgeber.kredit-inserat.de und kredit-inserat.de, sowie auf der anfangs verlinkten Hauptwebsite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NormFinanz GmbH

Herr S. S.

Gewerbepark Siebenkofen 3

94363 Oberschneiding

Deutschland

web ..: https://kreditinserat.de/

email : pr@kredit-inserat.de

Die NormFinanz GmbH ist ein deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bayern. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen, die Finanzprozesse vereinfachen und strukturieren. Ziel der NormFinanz GmbH ist es, Finanzthemen transparenter, effizienter und für Nutzer leicht verständlich zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

NormFinanz GmbH

Herr S. S.

Gewerbepark Siebenkofen 3

94363 Oberschneiding

web ..: https://kreditinserat.de/

email : pr@kredit-inserat.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.