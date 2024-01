Aktionärs-Update: GSP Resource Corp. veröffentlicht Rückblick auf 2023 und Ausblick auf 2024

Vancouver, British Columbia – 17. Januar 2024 / IRW-Press / – GSP Resource Corp. (TSX-V: GSPR) (FWB: 0YD) (das Unternehmen oder GSP) bietet seinen Aktionären einen Ausblick auf das Jahr 2024 sowie einen Rückblick auf die Aktivitäten des Jahres 2023. Das Kernprojekt von GSP ist eine Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile am stillgelegten Produktionsbetrieb der Kupfermine Alwin im Highland Valley Copper Camp in der kanadischen Provinz British Columbia.

Christopher I. Dyakowski, Chairman von GSP, erläutert: Der wichtigste Vermögenswert von GSP ist eine Option auf den Erwerb von 100 % der Anteile an einem der strategisch am besten gelegenen hochgradigen Kupfer- und Polymetallprojekte in British Columbia. Das Unternehmen widmet sich dem Ausbau des Projekts in einer für den Kupfermarkt spannenden Phase. Laut BloombergNEF dürfte die Nachfrage nach Kupfer weiter anziehen und innerhalb der nächsten vier Jahre vermutlich das Primärangebot übersteigen. Das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage wird demnach sehr wahrscheinlich zu einem 20%igen Anstieg der Kupferpreise bis zum Jahr 2027 führen.

Simon C. Dyakowski, CEO von GSP, kommentiert: 2023 war ein Jahr des Wandels für GSP Resource Corp. Nach dem Abschluss der Datensondierung und Modellierung in der ersten Jahreshälfte erfolgte im dritten Quartal die Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten. Unsere neue Datenbank, die historische Bohrdaten aus über 60.000 Bohrmeter umfasst, hat uns zur Entwicklung neuer digitaler Tools geführt, die uns bei der Geomodellierung und einer möglichen zielgerichteten Ausweitung der Mineralisierung in der Alwin Mine als Orientierungshilfe dienen werden. Dank dieser Datenerhebung war GSP in der Lage, im Sommer ein nachfolgendes Explorations- und Bohrprogramm einzuleiten, das wir im Herbst erfolgreich fertigstellen konnten. Wir warten nun gespannt auf die Analyseergebnisse aus unserem zuletzt abgeschlossenen Bohrprogramm.

Rückblick auf die Höhepunkte des Jahres 2023:

Das Projekt Alwin Mine

– Abschluss der digitalen und räumlichen 3D-Datenerfassung von 646 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 51.304 Metern, die zwischen 1967 und 1981 obertägig und untertägig niedergebracht wurden, zusätzlich zu 36 Diamantkernbohrungen zur obertägigen Exploration mit einer Gesamtlänge von 5.600 Metern, die sowohl vom Unternehmen als auch von früheren Betreibern in jüngerer Zeit absolviert wurden. Unter Annahme von Gesamtbohrkosten von 400 $ pro Meter und ohne Berücksichtigung der untertägigen Erschließungskosten entspricht dies aus heutiger Sicht einem Explorationswert von über 20 Mio. $.

– Erstellung eines Mineralisierungsmodells, das zur Definition einer Reihe neuer, noch nicht erkundeter, jedoch bohrreifer Ziele mit hoher Priorität innerhalb der Alwin Mine geführt hat und die Beurteilung des Potenzials von zuvor nicht erkannten hochgradigen Kupferzonen ermöglicht hat, die eine moderat nach Westen und flach nach Osten einfallende Kontinuität aufweisen.

– Planung und Durchführung von detaillierten bodengestützten Magnetikmessungen und obertägigen Diamantbohrungen. Das Bohrprogramm 2023 umfasste 5 Bohrungen und war darauf ausgelegt, potenzielle Ausläufer der bekannten hochgradigen Kupferzonen im Konzessionsgebiet Alwin im Kupferrevier Highland Valley in British Columbia anzuvisieren.

– Alle fünf Bohrungen des Jahres 2023 wiesen Abschnitte mit sichtbarer Sulfidmineralisierung auf, von denen angenommen wird, dass sie Teil der historischen Zone 4 sind oder an diese angrenzen; die Analyseergebnisse der Bohrungen stehen noch aus und sollen Anfang 2024 veröffentlicht werden.

Aus dem Unternehmen

– Abschluss von Privatplatzierungen mit einem Gesamtvolumen von über 815.000 $.

– Bestellung von Herrn Rodney Stevens, CFA in das Board of Directors und von Herrn Allen David V. Heyl, B.Sc., CPG., in den Fachbeirat (Technical Advisory Board).

Ausblick auf das Jahr 2024

– Alwin: Veröffentlichung von Analyseergebnissen aus dem zuletzt abgeschlossenen Explorations- und Bohrprogramm im Feld.

– Alwin: Planung eines umfassenden Folgeprogramms zur Datenauswertung und Exploration, das als Orientierungshilfe bei einer potenziellen zukünftigen Ressourcenschätzung und bei der Auffindung weiterer Ziele dienen soll.

– Kontinuierliche Sondierung neuer Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes durch Übernahme von Projekten auf dem amerikanischen Kontinent.

Über das Projekt Alwin Mine: Das Kupfer-Silber-Gold-Konzessionsgebiet Alwin Mine ist etwa 575,72 Hektar groß und befindet sich auf einem semiariden Plateau im Landesinneren des südlichen Zentrums der Provinz British Columbia. Es stößt an die westliche Grenze der Mine Highland Valley der Teck Corporation, der größten Porphyr-Kupfer-Molybdän-Tagebaumine im Westen Kanadas. Die Alteration und Mineralisierung des hydrothermalen Systems von Highland Valley erstreckt sich von der Mine Highland Valley in westlicher Richtung auf das Konzessionsgebiet Alwin (siehe GSP-Pressemitteilung vom 30. Januar 2020).

Qualifizierter Sachverständiger: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Christopher I. Dyakowski, P. Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – geprüft und genehmigt. Mineralisierungen, die auf nahe gelegenen Konzessionsgebieten vorkommen, sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierungen, die auf dem Konzessionsgebiet Alwin vorkommen könnten.

Über GSP Resource Corp.: GSP Resource Corp. ist ein Mineralexplorations- und Mineralerschließungsunternehmen, das sich auf im Südwesten der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Projekte spezialisiert hat. Das Unternehmen hat die Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile und Rechtstitel am Kupfer-Gold-Silber-Konzessionsgebiets Alwin Mine im Bergbaurevier Kamloops sowie die Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile und Rechtstitel am Konzessionsgebiet Olivine Mountain in dem Bergbaurevier Similkameen, an dem es einem Dritten eine Option auf eine 60 %ige Beteiligung gewährt hat.

Kontaktdaten – Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer & Direktor

Tel: (604) 619-7469

E-Mail: simon@gspresource.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Erhalt der Analyseergebnisse, die potenzielle zukünftige Ressourcenschätzung und den Abschluss zusätzlicher Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Alwin, die Evaluierung potenzieller neuer Projekte, zukünftige Explorationsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens, die potenzielle Ressourcenschätzung, die potenzielle Akquisition anderer Projekte sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte und andere Angelegenheiten beinhalten können. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen wird. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetterbedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises für Kupfer und andere Metalle, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Pflichten nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GSP Resource Corp

Simon Dyakowski

1610 – 777 Dunsmuir

V7Y 1K4 Vancouver, BC

Kanada

email : simon@gspresource.com

Pressekontakt:

GSP Resource Corp

Simon Dyakowski

1610 – 777 Dunsmuir

V7Y 1K4 Vancouver, BC

email : simon@gspresource.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.