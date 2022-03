Vancouver, British Columbia, Kanada – 4. März 2022 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. (Akome) eine Vereinbarung mit der Universidad Complutense de Madrid (Universidad Complutense) unterzeichnet hat, die offiziell Forschungsstudien zur Neurogenese-Stimulation und Modellierung beginnt, um die Entwicklung der zum Patent angemeldeten psychedelischen bioaktiven Substanzen des Unternehmens, die gegen die Alzheimer-Krankheit, Morbus Parkinson, schwere Depressionen und den ischämischen Schlaganfall gerichtet sind, voranzutreiben.

Die Fähigkeit des Gehirns, neue Neuronen zu bilden, wird als Neurogenese bezeichnet. Bis vor Kurzem glaubten Neurowissenschaftler, dass im zentralen Nervensystem, einschließlich des Gehirns, keine Neurogenese stattfindet und es sich daher nicht regenerieren kann. Die in den letzten zwei Jahrzehnten durchgeführte Forschung bestätigt jedoch nicht nur, dass die Neurogenese bei Erwachsenen ein durchaus normaler Prozess ist, der im gesunden Gehirn stattfindet, sondern auch, dass sie durch potente Stimulanzien, darunter Psychedelika, verstärkt werden kann. Die Neurogenese wird als wichtig für die Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen und Bahnen zu bilden bzw. diese zu verändern, angesehen. Durch die erste Datenkartierung von Akome zum Zusammenspiel von psychedelischen Substanzen und ausgewählten bioaktiven Substanzen, besteht das Potenzial für eine signifikante Stimulierung der Neurogenese im Gehirn von erwachsenen Personen, die von bestimmten neurologischen Störungen betroffen sind. Akomes gemeinsame Forschung mit der Universidad Complutense versucht zu beweisen, dass seine ausgewählten bioaktiven Verbindungen solche Prozesse verbessern können.

Die derzeit laufenden Forschungsvorhaben werden von Dr. Jose A. Morales-Garcia, PhD, von der Universidad Complutense de Madrid geleitet, einer führenden Institution mit langjähriger Erfahrung in der Psychedelika-Forschung und neurodegenerativen Prozessen, die für Erkrankungen wie Alzheimer, schwere Depressionen, Morbus Parkinson und ischämischen Schlaganfall verantwortlich sind. Die Forschung soll die Hypothese des Unternehmens stützen, dass die zur Patentanmeldung ausgewählten bioaktiven Wirkstoffe vielversprechende Kandidaten sind und positiv auf Ziele im zentralen Nervensystem wirken und das Potenzial haben, bei Personen mit neurologischen Erkrankungen die Neurogenese im Gehirn zu stimulieren und in der Folge bahnbrechende klinische Auswirkungen auf die Indikationen ischämischer Schlaganfall, Alzheimer-Krankheit, schwere Depressionen und Morbus Parkinson haben.

Dr. Morales ist Assistant Professor und Honorary Fellow in der Abteilung für Zellbiologie an der Complutense University of Madrid, Medical School, Mitarbeiter am Center for Networked Biomedical Research on Neurodegenerative Diseases sowie Professor für das Masterstudium für Pharmakologische Forschung an der Autonoma University of Madrid. Dr. Morales hat über 40 wissenschaftliche Publikationen in Peer-reviewed Fachzeitschriften.

Dr. Morales verfügt über einen umfassenden Forschungshintergrund im Bereich Identifizierung und Analyse neuer zellulärer Ziele im Zusammenhang mit Neurogenese und Neurodegeneration. Außerdem liegt sein Forschungsschwerpunkt bei In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zum einer neurodegenerativen Erkrankung zugrundeliegenden Mechanismus, hauptsächlich Alzheimer-Krankheit und Morbus Parkinson, um neue neuroprotektive, entzündungshemmende und neurogene Verbindungen zur Behandlung dieser Erkrankungen zu entwickeln.

Ich glaube, dass die Behandlung von Personen mit neurologischen Erkrankungen mit Psychedelika-basierten Arzneimitteln in naher Zukunft zu einem wichtigen Schwerpunkt der psychischen Gesundheitsversorgung werden wird. Die bahnbrechenden Arbeiten, die die Universidad Complutense für Akome leistet, werden wesentlich zur Weiterentwicklung unserer Arzneimittelformulierungen beitragen, während wir an der Kommerzialisierung unserer Patente arbeiten. Durch die Entwicklung einzigartiger psychedelischer Rezepturen, die zur Behandlung von Alzheimer, Parkinson, Depressionen und ischämischem Schlaganfall eingesetzt werden können, positioniert sich das Unternehmen für die Versorgung einer größeren und breiteren Patientenbasis, sagte Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

