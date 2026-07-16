Akkodis im Gartner(R) Emerging Market Quadrant 2026 für Physical AI Services ausgezeichnet

Akkodis stärkt seine Full-Stack-Engineering-Kompetenz und beschleunigt den Einsatz industrieller KI-Lösungen.

ZURICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / 16. Juli, 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, wurde im Gartner Emerging Market Quadrant für Physical AI Services (PAIS), der am 8. Juni 2026 veröffentlicht wurde, als Specialist ausgezeichnet.

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Physical AI Services adressieren die komplexe Herausforderung, KI-gestützte physische Systeme – darunter Roboter, autonome Fahrzeuge und Drohnen sowie industrielle Infrastrukturen – für den Einsatz in realen Umgebungen zu konzipieren, zu entwickeln, bereitzustellen und zu betreiben. Der Gartner-Bericht stellt fest: Der Markt für Physical AI Services bewegt sich von explorativen Experimenten hin zu operativer Zuverlässigkeit in großem Maßstab. Treiber dieser Entwicklung sind zunehmende Arbeitskräfteengpässe, Sicherheitsanforderungen, die Modernisierung von Infrastrukturen sowie Fortschritte in den Bereichen KI, Simulation und Automatisierungstechnologien.“

Physical-AI-Kompetenz mit messbarem Mehrwert in der Praxis

Akkodis bietet durchgängige Physical-AI-Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Systemdesign und Simulation über Integration und Implementierung bis hin zum Lifecycle Management. Diese Kompetenzen ermöglichen es Unternehmen, Silos aufzubrechen und intelligente Lösungen einzusetzen, die dynamische Umgebungen wahrnehmen, mit ihnen interagieren und autonom handeln können. Dadurch lassen sich Leistung, Sicherheit und Effizienz physischer Anlagen und Betriebsabläufe nachhaltig verbessern.

Mit erfolgreichen Implementierungen in verschiedenen Branchen – darunter Luft- und Raumfahrt, Fertigung, Bergbau und Verteidigung – bringt Akkodis umfassende industrielle Expertise in die Entwicklung und Implementierung von Physical-AI-Lösungen für komplexe und sicherheitskritische Einsatzumgebungen ein. Konkrete Anwendungsbeispiele und Ergebnisse umfassen:

– 30-50 % kürzere Testzyklen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

– Skalierbare, KI-gestützte Nutztiervolumenüberwachung über Tausende von Edge-Geräten

– Vorausschauende Wartung von Hafenkränen zur Reduzierung von Ausfallzeiten

– Kollaborative Robotik in der Luft- und Raumfahrt durch die Integration digitaler Zwillinge

Wir freuen uns, im Gartner Emerging Market Quadrant für Physical AI Services berücksichtigt worden zu sein“, sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis. Während Unternehmen den Schritt von Pilotprojekten und Experimenten hin zur praktischen Umsetzung gehen, liegt der Fokus darauf, KI-Lösungen zu skalieren, die in realen Umgebungen zuverlässig funktionieren und einen messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen. Akkodis verbindet fundierte Engineering-Expertise mit Full-Stack-Kompetenzen, um Kunden dabei zu unterstützen, Physical AI in produktionsreife Systeme zu überführen, die nachhaltige operative Verbesserungen ermöglichen.“

Durch strategische Investitionen, Akquisitionen und Technologiepartnerschaften baut Akkodis seine Innovationskraft weiter aus und stärkt seine End-to-End Kompetenzen im Bereich Physical AI. Dazu zählen:

– AI-Core, die modulare KI-Plattform von Akkodis für intelligente Automatisierung – zur Weiterentwicklung der Kompetenzen in den Bereichen KI-Engineering, Validierung und Implementierung

– Die Akquisition von Synergeticon – zur Erweiterung der Expertise in den Bereichen KI-basierte Wahrnehmung, Robotik und autonome Systeme

– Die Partnerschaft mit Scaleout Systems- zur Bereitstellung verteilter Edge-KI und Echtzeitintelligenz für skalierbare Implementierungen in physischen Umgebungen

Gemeinsam stärken diese Investitionen die Fähigkeit von Akkodis, umfassende Physical-AI-Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bereitzustellen:

– Full-Stack-Engineering über Hardware-, Software- und KI-Systeme hinweg

– Simulation-First- und Digital-Twin-Kompetenzen zur Validierung der Systemleistung vor der Implementierung

– Edge-KI und Echtzeitverarbeitung für den zuverlässigen Einsatz in physischen Umgebungen

– Lifecycle-Governance und Compliance zur Gewährleistung von Sicherheit, Zuverlässigkeit und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Mit seinen integrierten Kompetenzen, seinem globalen Delivery-Modell und seiner tiefgreifenden Engineering-Erfahrung unterstützt Akkodis Unternehmen dabei, den Weg von ersten KI-Initiativen hin zu skalierbaren, produktionsreifen Physical-AI-Systemen erfolgreich zu gestalten.

Redaktioneller Hinweis:

Gartner, Emerging Market Quadrant for Physical AI Services – Established Vendors, 8. Juni 2026. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Die Publikationen von Gartner geben die Einschätzungen der Forschungs- und Analyseorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen auszulegen. Gartner übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen im Hinblick auf diese Publikation, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

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E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen – von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission „Making The Future Work For Everyone“ verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com

SOURCE: Akkodis

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