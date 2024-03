AI/ML Innovations Inc.-Tochter Health Gauge präsentiert eine revolutionäre, nicht-invasive Lösung zur Blutdruckmessung: „Follow Your Heart“

Wichtigste Eckdaten:

– Wegweisende Präzision: Follow Your Heart basiert auf der von Health Gauge entwickelten revolutionären EdgeAI-basierten AI PrecisionPulse Neural Network-Messtechnologie und bietet eine Smartwatch-Lösung für den Bereich Consumer Wellness, die Blutdruckmessungen mit medizinischer Genauigkeit ermöglicht.

6. März 2024, Victoria, Kanada / IRW-Press / AI/ML Innovations Inc. (das Unternehmen) [CSE – AIML; OTCQB – AIMLF; FWB – 42FB], ein Marktführer, der sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens verschrieben hat, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse anzusprechen, freut sich, die nachfolgende Mitteilung seiner Tochtergesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung, Health Gauge Inc., bekannt zu geben:

Health Gauge Inc., ein Marktführer der innovativen Gesundheitstechnik, gibt mit Stolz die Markteinführung von Follow Your Heart bekannt, einem einzigartigen, wellnessorientierten Produkt, das die persönliche kontinuierliche Blutdrucküberwachung dank einer bequemen Smartwatch-Lösung neu definiert. Follow Your Heart kombiniert modernste Technik mit benutzerfreundlichem Design und macht sich dabei die von Health Gauge entwickelte und patentierte AI PrecisionPulse Neural Network-Messtechnologie zunutze. Das Ergebnis ist eine nicht-invasive Lösung, die mit dem Komfort einer Smartwatch kontinuierliche Blutdruckmessungen mit medizinischer Genauigkeit ermöglicht. Das Produkt wird in Einzelhandelsapotheken und über andere Verkaufskanäle, die sich an Menschen mit Bluthochdruck richten, erhältlich sein.

Aktuellen Statistiken zufolge leidet fast die Hälfte der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten an Bluthochdruck, was den dringenden Bedarf an zuverlässigen und leicht zugänglichen Lösungen zur Blutdrucküberwachung unterstreicht. Follow Your Heart ist eine zeitgemäße Antwort auf diese gesundheitliche Herausforderung und bietet den Nutzern die Möglichkeit, Eigenverantwortung für ihr Wohlbefinden in puncto Herz und Kreislauf zu übernehmen.

Bekämpfung der Bluthochdruck-Epidemie in den Vereinigten Staaten www.cdc.gov/bloodpressure/facts.htm

– Bluthochdruck erhöht das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen, die zu den häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten zählen.

– Im Jahr 2021 war Bluthochdruck eine Hauptursache oder Mitursache von 691.095 Todesfällen in den Vereinigten Staaten.

– Fast die Hälfte der Erwachsenen leidet an Bluthochdruck (48,1 % bzw. 119,9 Millionen), der per definitionem dann vorliegt, wenn der systolische Blutdruck über 130 mmHg oder der diastolische Blutdruck über 80 mmHg ansteigt, oder wenn Medikamente gegen Bluthochdruck eingenommen werden.

– Nur etwa 1 von 4 Erwachsenen hat seinen Bluthochdruck im Griff (22,5 % bzw. 27,0 Millionen).

– Bei rund der Hälfte der Erwachsenen (45 %) mit nicht reguliertem Bluthochdruck beträgt der Blutdruck 140/90 mmHg oder höher. Dies betrifft 37 Millionen Erwachsene in den USA.

– Rund 34 Millionen Erwachsene, denen die Einnahme von Medikamenten empfohlen wird, müssen diese möglicherweise erst verschrieben bekommen und mit der Einnahme beginnen. Annähernd zwei von drei Personen aus dieser Gruppe (19 Millionen) haben einen Blutdruck von 140/90 mmHg oder höher.

– Bluthochdruck verursacht in den Vereinigten Staaten jährlich Kosten in Höhe von rund 131 Milliarden Dollar (gemittelt über einen Zeitraum von 12 Jahren von 2003 bis 2014).

Paul Duffy, CEO von AI/ML Innovations Inc., fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, mit Follow Your Heart ein Produkt präsentieren zu können, das unser Anliegen auf den Punkt bringt: die Nutzung modernster Technologie für eine bessere menschliche Gesundheit. In einer Zeit, in der das Gesundheitsbewusstsein an oberster Stelle steht, gibt Follow Your Heart Menschen, die ihren Blutdruckverlauf genau überwachen möchten, eine benutzerfreundliche und nicht-invasive Lösung an die Hand. Follow Your Heart hilft Ihnen dabei, mehr Eigenverantwortung für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Als Nutzer erhalten Sie eine sofortige Rückmeldung zu Ihrem Blutdruck und können dadurch aktiv Schritte setzen. Wir von AI/ML Innovations Inc. glauben an richtungsweisende Innovationen, die einen spürbaren Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Follow Your Heart ist Ausdruck dieses Ethos.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73848/AIML_030624_DEPRcom.001.png

Über Health Gauge www.healthgauge.com/

Nutzer können sich auf der eigens eingerichteten Webseite www.healthgauge.com/follow-your-heart über die Attribute und den Nutzen von Follow Your Heart informieren.

Health Gauge, eine Tochtergesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung von AI/ML Innovations Inc., nimmt bei der Revolutionierung des Gesundheitswesens durch Health Intelligence eine Vorreiterrolle ein. Health Gauge hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch den Einsatz von Technik für mehr menschliches Wohlbefinden zu sorgen. Das Unternehmen bietet modernste Lösungen für ein personalisiertes Gesundheitsmanagement.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73848/AIML_030624_DEPRcom.002.png

Über AI/ML Innovations Inc. – aiml-innovations.com/

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge (zu 95,2 % im Besitz von AIML), Tech2Heal (bis zu 22% Beteiligungsrechte, von denen 12,44% von AIML derzeit gehalten werden). AI Rx Inc. (zu 70 % im Besitz von AIML) und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen – zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol AIML, im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel AIMLF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 42FB gehandelt.

