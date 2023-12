Agri Terra Anleihe mit 20 % Ertrag zurückgezahlt

Nach nur einem Jahr erhalten Anleger 20 % Rendite aus Unternehmensanleihe der Agri Terra Gruppe

Die Agri Terra Gruppe gibt die erfolgreiche Rückzahlung ihrer Aldera Anleihe bekannt. Die Ende 2022 an bestehende Kunden ausgegebene Anleihe wurde nach nur einem Jahr mit einer Rendite von 20 % an die Investoren zurückgezahlt. Diese Nachricht erreicht die Anleger pünktlich zu Weihnachten und unterstreicht den Erfolg des ambitionierten Immobilienprojekts Aldera.

Carsten Pfau, Gründer und Geschäftsführer der Agri Terra Gruppe, erklärt: „Die Aldera Anleihe hat uns bei der Finanzierung des Landkaufs für das Aldera Resort unterstützt. Dieses Projekt ist eines der größten und bedeutendsten Immobilienprojekte auf dem amerikanischen Kontinent.“

Das Aldera Resort, das sich über 16 Millionen Quadratmeter erstreckt, wird als eine kleine Stadt beschrieben, die mehr als nur eine Wohnanlage ist. Die Anlage bietet eine Vielzahl von Attraktionen, darunter einen 27-Loch-Golfplatz, eine große Lagune mit Beach Club, einen Sportpark mit über 130 Aktivitäten, Einkaufs- und Gastronomiebereiche, einen Kindergarten und sogar eine Landebahn für Privatflugzeuge. Nur 30 km von Asunción entfernt und in unmittelbarer Nähe des malerischen Ypacarai-Sees sind fast 5.000 Wohneinheiten geplant.

Die Bauarbeiten am Aldera Resort haben bereits begonnen und mit der geplanten Fertigstellung der ersten Bauphase Ende 2025 setzt die Agri Terra Gruppe neue Maßstäbe in der Immobilienbranche. Das Unternehmen bleibt seinem Engagement für hochwertige und innovative Immobilienprojekte treu und baut seine Position als führender Akteur in der Region weiter aus.

Die Agri Terra Gruppe, geleitet von CEO Carsten Pfau, beteiligt sich zusammen mit internationalen Investoren an landwirtschaftlichen und Immobilienprojekten in Paraguay. Ihr Engagement konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Zitrusplantagen, der Produktion von Orangensaft, dem Anbau von Bio-Obst und -Gemüse in Gewächshäusern sowie der Rinderzucht im großen Stil. Zusätzlich zu Projekten im Immobilien- und Hotelbereich ist die Gruppe auch in der Landakquisition aktiv. Das Unternehmen, das seit 2012 besteht, ist zudem in Groß- und Einzelhandelsprojekten, Fernsehproduktionen und Stiftungsarbeit involviert.

