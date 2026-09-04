Adelayde Exploration erhält DTC-Zulassung für seine Stammaktien

Vancouver, B.C. / 4. September 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (ADDY – CSE) (SPMTF – OTC) (A41AGV – WKN) (das Unternehmen oder Adelayde) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien die Zulassung für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company (DTC) erhalten haben. Die DTC-Zulassung soll Brokern und Anlegern in den USA den elektronischen Handel und die elektronische Verwahrung von Aktien des Unternehmens erleichtern.

Highlights

· Die Stammaktien des Unternehmens sind nun für das elektronische Clearing, die elektronische Abwicklung und die elektronische Verwahrung durch die DTC in den Vereinigten Staaten zugelassen.

· Die DTC-Zulassung ermöglicht den elektronischen Transfer von Aktien zwischen Wertpapierdepots und macht physische Aktienzertifikate und manuelle Übertragungsprozesse überflüssig.

· Das Unternehmen geht davon aus, dass die DTC-Zulassung zu einer Verbesserung der Handelseffizienz, einer Verringerung der Abwicklungszeiten und einer Erweiterung des Zugangs zu Adelaydes Aktien für Privatanleger und institutionelle Investoren in den USA führen wird.

Der Erhalt der DTC-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Adelayde, so James Nelson, President, CEO und Direktor von Adelayde. Sie beseitigt eine echte Barriere für unsere US-Aktionäre und erleichtert es amerikanischen Anlegern und Brokern deutlich, unsere Aktie zu kaufen und zu halten. Angesichts der Weiterentwicklung unserer Antimon-, Wolfram- und Lithiumprojekte in New Brunswick und Nevada räumen wir der Verbesserung der Zugänglichkeit und der Liquidität für unsere Aktionärsbasis Priorität ein, und dies ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Wir gehen davon aus, dass wir im September auf unserem Goldprojekt in Nevada bohren werden, womit Adelayde über mehrere Projekte verfügt, die bedeutsame Wachstumsimpulse für das Unternehmen liefern könnten. Der restliche Jahresverlauf dürfte sich zu einer der aktivsten Perioden in der Geschichte von Adelayde entwickeln, zumal der Goldpreis und die Rohstoffpreise Anzeichen einer erneuten Erholung zeigen.(1)

Wieso die DTC-Zulassung wichtig ist

Die Depository Trust Company ist ein US-Finanzinstitut, das im Auftrag seiner Teilnehmer, einschließlich der meisten großen US-Brokerhäuser, Clearing-, Abwicklungs- und Wertpapierverwaltungsdienstleistungen für Wertpapiere erbringt. Wenn die Aktien eines Unternehmens über eine DTC-Zulassung verfügen, können Anleger in den USA diese Aktien durch ihre bestehenden Wertpapierdepots auf dieselbe elektronische Weise im Namen einer Bank oder eines Brokerhauses (sog. Street Name Registration) wie Aktien von in den USA notierten Unternehmen kaufen, verkaufen und halten, und zwar ohne jene Verzögerungen, Kosten oder jenen händischen bürokratischen Aufwand, die mit Geschäften mit physischen Aktienzertifikaten oder Aktien ohne DTC-Zulassung verbunden sind.

Für ein Explorationsunternehmen im Wachstumsstadium ist die DTC-Zulassung ein wichtiger Schritt, um eine liquide, zugängliche Aktionärsbasis aufzubauen. Sie beseitigt ein häufig vorliegendes Hindernis, dem sich Broker und Anleger in den USA gegenübersehen, wenn sie Handelsgeschäfte mit im Ausland oder am OTC-Markt notierten Wertpapieren in Erwägung ziehen. Außerdem kann die DTC-Zulassung die Geld-Brief-Spanne (Differenz zwischen Geld- und Briefkurs) durch die Vereinfachung des Aktienhandels verringern. Dadurch ist das Unternehmen aufgestellt, um leichter in US-Brokerage-Plattformen aufgenommen und mit der Zeit von einem größeren Spektrum an institutionellen und privaten Anlegern in Erwägung gezogen zu werden. Nach Ansicht des Managements ist dieser Meilenstein ein wesentlicher Bestandteil der übergeordneten Strategie des Unternehmens, sein Kapitalmarktprofil in den Vereinigten Staaten zu stärken.

Qualifizierte Person für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung für die Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee wurden von Derek Loveday, PGeo, und Mariea Kartick, PGeo, von Stantec Consulting Services Ltd. im Einklang mit den Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices-Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) erstellt und gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators ausgewiesen, wie am 17. Juni 2022 bekannt gegeben wurde.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Adelayde aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@adelaydeexp.com.

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie über:

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

E: info@adelaydeexp.com

W: www.adelaydeexp.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, könnte, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie beispielsweise die geplante Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle von Adelayde entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Adelayde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

tradingeconomics.com/commodity/gold (1)

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adelayde Exploration Inc.

Info

2905 – 700 West Georgia Street

V7Y 1K8 Vancouver

Kanada

email : info@adelaydeexp.com

Pressekontakt:

Adelayde Exploration Inc.

Info

2905 – 700 West Georgia Street

V7Y 1K8 Vancouver

email : info@adelaydeexp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.