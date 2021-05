In seinem neuen Sachbuch „Abgesoffen – Die Milliardenlüge“ beschreibt der Autor Hajo Maier, wie das Unternehmen P&R eine Millionen Frachtcontainer, die es nie gab, an Anleger verkaufen konnte.

Im Zentrum des Buches steht das faszinierende Investment-Unternehmen P&R, welches die Gelder von mehr als 50.000 Kleinanlegern verwaltete. Gesamtvolumen: bis zu fünf Milliarden Euro. Der Autor Hajo Maier war einer von nur 30 Angestellten von P&R Container Investments. Detailliert recherchiert legt er in seinem neuen Buch einen Milliardenbetrug offen, der mit dem aktuellen Wirecard-Skandal verglichen werden kann und der als einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität gelten darf. Das Buch thematisiert auch das vollständige Versagen aller Prüf- und Kontrollorgane. Denn über 10 Jahre lang, bis 2018, blieb unentdeckt, dass eine Million an Anleger verkaufte Frachtcontainer nur auf dem Papier existierten. In der Folge verloren über 50.000 Kleinanleger, überwiegend Rentner, ihre Ersparnisse und teilweise sogar ihre Existenz. Tausende Presseartikel zum Fall belegen die Dimension und das öffentliche Interesse an diesem gigantischen Schneeball-System.

Hajo Maier erzählt die wahrhaftige, unfassbare Geschichte über grenzenlose Gier, Brutalität und kaum glaubhafte Zufälle. Er selbst war von 2011 bis 2018 Marketingleiter und Unternehmenssprecher bei P&R. Die Entdeckung des wohl größten Schneeball-Betrugs der Nachkriegsgeschichte kam für ihn wie für alle Mitarbeiter bei P&R ebenso überraschend wie für alle Anleger.

„Abgesoffen – Die Milliardenlüge“ von Hajo Maier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31035-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

