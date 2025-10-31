55 North Mining meldet Abschluss der ersten Tranche seiner nicht brokervermittelten Privatplatzierung im Gesamtwert von 3.587.000 $

Toronto, Ontario – 30. Oktober 2025 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE:FFF) (FWB:6YF) (55 North oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 30. Oktober 2025 die erste Tranche seiner zuvor angekündigten nicht brokervermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) mit einem Bruttoerlös von circa 3.587.000 $ abgeschlossen hat.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Oktober 2025 angegeben, besteht die Platzierung aus bis zu 12.000.000 Stammaktien zum Preis von 0,50 $ pro Aktie.

Im Rahmen der ersten Tranche wurden 7.174.000 Stammaktien zum Preis von 0,50 $ pro Aktie begeben und ein Gesamterlös von 3.587.000 $ erzielt. Das Unternehmen hat als Vermittlungsprovision in Verbindung mit dieser Tranche 300.240 Stammaktien und 150.120 Vermittler-Warrants an bestimmte vorab genehmigte Vermittler begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Ausgabe ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,50 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Der Erlös wird zur Finanzierung von Konzessionszahlungen, zur Aufnahme von Bohrprogrammen sowie zur Aufstockung des allgemeinen Working Capital und zur Deckung von Gemeinkosten des Unternehmens verwendet. Das Unternehmen geht davon aus, den Rest der Platzierung unter Vorbehalt der üblichen Bedingungen in naher Zukunft in einer oder mehreren Tranchen abzuschließen. Nach dem Abschluss dieser Tranche verfügt das Unternehmen über ungefähr 32,0 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Wir sind sehr zufrieden mit der starken Unterstützung, die uns die Investoren im Rahmen dieser Finanzierung entgegenbringen, so Bruce Reid, CEO von 55 North Mining. Mit dem Abschluss dieser ersten Tranche ist das Unternehmen nun gut aufgestellt, um sein Winterbohrprogramm auf Last Hope einzuleiten.

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Bruce Reid

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel: 647-500-4495

bruce@mine2capital.ca

Vance Loeber

Corporate Development

Tel: 778-999-3530

cvl@tydewell.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung von 55 North enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

55 North Mining Inc

Helga Fairhurst

1800 – 372 Bay Street

M5H 2W9 Toronto, Ontario

Kanada

email : helga@grovecorp.ca

Pressekontakt:

55 North Mining Inc

Helga Fairhurst

1800 – 372 Bay Street

M5H 2W9 Toronto, Ontario

email : helga@grovecorp.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.