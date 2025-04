30.000 m umfassendes Bohrprogramm für das Goldprojekt AurMac im Yukon angekündigt

Cranbrook, B.C., 3. April 2025 / IRW-Press / Eagle Royalties Ltd. (ER.CN: CSE oder Eagle Royalties) hat vor kurzem von der Aufnahme eines 30.000 m umfassenden Diamantbohrprogramms auf dem Projekt AurMac von Banyan Gold Corp. im zentralen Yukon erfahren (siehe Pressemeldung von BYN vom 27. März unter diesem Link). Eagle Royalties ist über Royalties, die zwischen 0,5 % und 2 % (ohne Klausel, die einen Rückkauf ermöglichen würde) liegen, an zahlreichen Claims beteiligt, die den Bereichen mit den von Banyan definierten vermuteten Ressourcen in den Lagerstätten Airstrip und Powerline (ganz oder teilweise) zugrunde liegen. Weitere Informationen zur Royalty-Beteiligung am Projekt AurMac finden Sie unter folgendem Link.

Der jüngsten Ankündigung zufolge will sich Banyan auf die weitere Erweiterung und Definition der mineralisierten Zonen in den Gebieten Airstrip und Powerline konzentrieren, Gebiete mit einer höhergradigen Mineralisierung – insbesondere in Oberflächennähe (<100 m) – abgrenzen sowie nahe und fern gelegene Ziele erproben, die bei geochemischen Bodenprobenahmen und geophysikalischen Vermessungen ermittelt wurden.

Wie von Banyan berichtet, hat das Unternehmen 118 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 21.000 m in den Gebieten der Lagerstätten Powerline und Airstrip absolviert. Unter anderem hat Banyan bedeutende Bohrergebnisse aus Bohrloch AX-24-590 im Gebiet Airstrip gemeldet, in dem ein Abschnitt von 15,9 m mit einem Gehalt von 9,32 g/t Gold, einschließlich 3,7 m mit 33,43 g/t Gold und 13,8 m mit 3,81 g/t Gold, in 77,9 m Tiefe durchteuft wurden. Im Zuge der Bohrungen im Jahr 2024 bei der Lagerstätte Powerline konnte man in 16 Bohrlöchern Abschnitte mit Gehalten von mehr als 50 Grammmeter ermitteln; unter anderem wurde in AX-24-540 ein Abschnitt von 23,1 m mit 5,68 g/t Gold auf 159,3 m, einschließlich 0,2 m mit 539,3 g/t Gold, durchteuft (siehe Pressemeldung vom 3. März 2025 unter diesem Link).

Die Standorte der Bohrlöcher 2024 bei AurMac finden Sie unter diesem Link.

Die vorstehenden Fachinformationen im Hinblick auf die Bohrstandorte und Analyseergebnisse wurden direkt aus den Pressemeldungen von Banyan Gold übernommen. Detailliertere Informationen zu den Bohrungen, Analyseverfahren und Ergebnissen sind in der vollständigen Pressemeldung von Banyan nachzulesen. Das Management von Eagle Royalties ist der Ansicht, dass die gemeldeten Schätzungen der wahren Mächtigkeit und die Koordinaten der Bohrstandorte zwar korrekt sind, weist jedoch darauf hin, dass ER nicht über detaillierte Geodaten oder finale Messdaten der Bohrlochstandorte in Bezug auf jene Claims verfügt, an denen ER über Royalties beteiligt ist.

Am 16. September 2024 berichtete Banyan über Tests, die für Proben aus der Lagerstätte Powerline eine Ausbeute von 93 % und für jene aus der Lagerstätte Airstrip eine Ausbeute von 90 % ergaben. Zum Einsatz kamen mehrere herkömmliche Verarbeitungsverfahren wie die Schwerkraftabscheidung in Verbindung mit dem Carbon-in-Leach-Verfahren (CIL) bzw. dem Carbon-in-Pulp-Verfahren (CIP). Die Arbeiten im Bereich der Flotation/Laugung sind noch nicht abgeschlossen (die Pressemeldung von BYN in voller Länge finden Sie unter diesem Link).

Als Bezieher von Royalties hat Eagle Royalties, wenn überhaupt, nur begrenzt Zugang zu den Konzessionsgebieten (je nach Beteiligung). Das Unternehmen ist im Hinblick auf diese Konzessionsgebiete und die dort befindlichen Betriebsstätten im Allgemeinen auf öffentlich zugängliche Informationen angewiesen und häufig nicht in der Lage, solche Informationen von unabhängiger Seite zu verifizieren. Außerdem beziehen sich solche öffentlich zugänglichen Informationen möglicherweise auf eine größere Konzessionsfläche als jene, an der das Unternehmen beteiligt ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von C.C. Downie, P.Geo., einem Direktor und leitenden Angestellten von Eagle Royalties, der hiermit als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift N.I. 43-101 identifiziert wird, geprüft und genehmigt.

Über Eagle Royalties Ltd.

Eagle Royalties profitiert von einer soliden Finanzlage und verfügt über ein vielfältiges Portfolio von mehr als 35 Royalty-Beteiligungen im Westen Kanadas. Die Zielrohstoffe, auf die Royalties erhoben werden, umfassen ein breites Spektrum von kritischen Metallen, Edelmetallen, Industriemineralien und Diamanten. Das wichtigste Royalty-Beteiligungsprojekt des Unternehmens ist das Projekt AurMac im Yukon, das von der Banyan Gold Corp. betrieben wird. Eagle Royalties ist über Royalties, die zwischen 0,5 % und 2 % variieren, an Claims beteiligt, auf die ein erheblicher Anteil der vermuteten Goldressource von AurMac in den Lagerstätten Powerline und Airstrip entfällt. Eagle Royalties ist außerdem über Royalties an mehreren historischen Basismetalllagerstätten in Westkanada beteiligt.

Für das Board of Directors

Tim J. Termuende

President und CEO

Für weiterführende Informationen zu ER wenden Sie sich bitte an Mike Labach, Business Development Officer, unter der Rufnummer 1 866 HUNT ORE (486 8673) oder per E-Mail an info@eagleroyalties.com oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.eagleroyalties.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die CSE noch eine andere Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder genehmigt. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kommentare bezüglich des Zeitplans und des Inhalts bevorstehender Finanzierungen, Arbeitsprogramme, geologischer Interpretationen, des Erhalts von Eigentumsrechten, potenzieller Mineralgewinnungsprozesse usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit in solchen Aussagen vorgesehen sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eagle Royalties Ltd.

Tim J. Termuende

Suite 200, 44 12th Av. South

V1C 2R7 Cranbrook, BC

Kanada

email : tjt@eagleplains.com

Pressekontakt:

Eagle Royalties Ltd.

Tim J. Termuende

Suite 200, 44 12th Av. South

V1C 2R7 Cranbrook, BC

email : tjt@eagleplains.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.