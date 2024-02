223 Mio. Euro für den Mittelstand: Die DFKP steigert vermitteltes Volumen 2023 erneut

Die DFKP bietet mit einer Kombination aus schnellen digitalen Prozessen und persönlicher Beratung eine Alternative zur klassischen Hausbankbeziehung.

Die Deutsche Firmenkredit Partner (DFKP) hat im vergangenen Jahr 223 Millionen Euro erfolgreich an mittelständische Unternehmen vermittelt. Trotz schwierigen makroökonomischen Umfelds hat sie das vorjährige Volumen von 152 Millionen Euro deutlich übertroffen. Dabei konnte das 2019 gegründete Berliner Unternehmen mit bundesweit acht Standorten auf ein Netzwerk von mehr als 150 Banken und Finanzierern zurückgreifen.

Der Ansatz: Die DFKP bietet mit einer Kombination aus schnellen digitalen Prozessen und persönlicher Beratung eine Alternative zur klassischen Hausbankbeziehung. Sie fungiert dabei einerseits als Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen, die auf der Suche nach klassischen Firmenkrediten oder alternative Finanzierungslösungen sind. Andererseits vermittelt sie Banken Anfragen kreditwürdiger Unternehmen und verhilft ihnen so, ihre Ressourcen in Vertrieb und Beratung zu schonen.

„Wir spüren mehr denn je die Verunsicherung auf Seiten der Unternehmen“, erklärt Paul Weber, Geschäftsführer der DFKP. „Schließlich ist die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren von einer Krise in die nächste geschlittert. Im Umfeld hoher Zinsen braucht der Mittelstand jetzt die bestmöglichen Konditionen und schnelle, unkomplizierte Lösungen, aber vor allem auch einen festen Finanzierungsexperten mit Mittelstands- und Branchenkompetenz an seiner Seite.“

Über DFKP:

Seit 2019 finanziert die Deutsche Firmenkredit Partner (DFKP) kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland und kombiniert die Kraft der Digitalisierung mit umfassender persönlicher Beratung. Die DFKP-Finanzierungsberater haben Zugang zu Finanzierungsprodukten von aktuell über 150 Banken und Spezialfinanzierern und sichern Firmenkunden marktführende Konditionen. Die DFKP betreibt derzeit Standorte in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Leipzig, Essen und Nürnberg und beschäftigt über 50 Mitarbeiter. – https://www.dfkp.de

