2024 und die Aussichten für Edelmetalle

Gleich vorweg, die Preisaussichten für Gold und Silber sind weiterhin aus Sicht der Experten positiv.

So gehen etwa die Experten der Commerzbank, die kürzlich ihre Prognosen für Edelmetalle gesenkt haben, davon aus, dass Gold, Silber, Platin und Palladium im Lauf des Jahres im Preis steigen werden. Die Senkung der Preisprognosen beruhe dabei auf den neuen US-Zinsprognosen. Ob nun die US-Notenbank die Zinsen weniger als bisher erwartet, senken wird, da sind sich die Analysten uneinig. Entscheidend wird die weitere Wirtschaftsentwicklung in den USA sein. Aktuell zeigt sie sich relativ robust. Ob die US-Zinsen gegen Ende des Jahres eher bei 3,5 oder nur bei 4,25 Prozent sein werden, wird sich zeigen. Die Inflationsgefahren könnten zudem hoch bleiben. Alles in allem sind jedoch die Preisaussichten beim Gold positiv. Silber könnte sogar, so denken einige Analysten, noch besser als Gold abschneiden. Beim Palladium und Platin wird auch mit steigenden Preisen im Lauf von 2024 gerechnet. Allerdings könnte der aktuell niedrige Preis der beiden Metalle noch etwas bleiben, denn in Sachen Automobilindustrie werden schwächere Aussichten erwartet.

Positiv sind die Schweizer Goldexporte nach Hongkong und China, die Anfang des Jahres stark waren. Nach China etwa machten die Goldlieferungen so viel aus wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Auch die Goldlieferungen nach Indien sind angestiegen, wobei die Nachfrage immer noch als verhalten bezeichnet werden muss. Insgesamt ist die Goldnachfrage weltweit robust. Besonders die Zentralbanken, so wird allgemein erwartet, werden weiterhin ihre Goldreserven kräftig aufstocken. In 2023 war der Goldhunger der Zentralbanken ja schon legendär. Anleger sollten auch auf Gold setzen, beispielsweise mit soliden Werten von Goldunternehmen.

Collective Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ – besitzt in Kolumbien zwei äußerst aussichtsreiche Projekte mit Gold und Kupfer. Auf weitere Bohrergebnisse darf man gespannt sein.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – besitzt im Goldenen Dreieck in British Columbia das aussichtsreiche Treaty Creek Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer). Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung erfreut gerade mit deutlich höheren Mineralressourcen

