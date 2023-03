In Pankow und auf Bundesebene: Die Kleingärtner-Funktionärin Viola Kleinau ist von allen Ämtern zurückgetreten. Das war gewiß unvermeidlich. Der Realitätsverlust ist allerdings menschlich tragisch.

Ich liebe Euch doch alle, … ich … ich setze mich doch ein …

Nach desaströsen Jahren (mit Viola Kleinau) für das Pankower Kleingartenwesen ….. (siehe dazu u.a. den Artikel: Aus der Polizeiakte: HIER), nun ein Ende und ein Abschied mit Rücktrittsansprachen von Viola Kleinau, die man nur als hochnotpeinlich bezeichnen kann. Fremdschämen schwer zu vermeiden. Indessen überwiegt Ekel:

Realitätsverlust und endloses Selbstmitleid ohne echte Selbstkritik. Kein Gedenken an die Leidtragenden. Ein Anrufer fühlte sich an die Worte „Ich liebe Euch doch alle ….“ erinnert. Eine naheliegende Assoziation, wie wir meinen, auch wenn die konkrete Wortwahl von Frau Kleinau eine andere war (die Ebene der Peinlichkeit indessen erstaunlich ähnlich).

Im Pankower Kleingartenwesen ist jetzt ein radikaler Neuanfang unvermeidlich: Inhaltlich und personell.

Der Wortlaut vieler Anrufer: „Nur die Spitze des Eisbergs !“ Die bislang kritisierten „Defizite“ der Kleinau-Jahre bzw. des „Systems Kleinau“ sind noch nicht aufgearbeitet und noch nicht einmal alle angesprochen.

Das wird noch Jahre dauern.

Viola Kleinau kritisiert, daß sich Pankower Kleingärten-Vereinsvorstände mit uns in Verbindung setzen. Daß deren scharfe Kritik jedoch berechtigt sein könnte, das kommt ihr nicht in den Sinn. Stattdessen: Nur langatmiges Selbstmitleid ohne wirkliche Selbstkritik. Realitätsverlust, psychologisch grenzwertig. Auch tragisch, gewiss. Aber die Tragödie der Viola Kleinau begann mit der Gründung jener Makler-GmbH (u.a. für Datschenanlagen), mit privater/persönlicher Gewinnerzielungsabsicht und der Möglichkeit der Nutzung von Insiderwissen, gegründet von Viola Kleinau und Friedhelm Schipper (dieser vielleicht federführend), und den damit verbundenen bzw. folgenden unbestreitbaren erheblichen Irreführungen der Delegierten. Das sind keine „Gerüchte“, sondern Tatsachen. Viola Kleinau hat sich in all das selbst hineinmanövriert. Die Fähigkeit zu charmanter Kaffeeklatschplauderei und freundlich-kumpelhaften Gehabe kann darüber nicht hinwegtäuschen.

Zur besagten Makler-GmbH und dem Handelsregister-Text:

www.pankower-gartenzwerge.de/fokus-pankow/handelsregister/

Nun gab es schon wieder ein neues Desaster:

Zur Strafanzeige des Landes Berlin und zur Kritik des Landesverbands Berlin der Gartenfreunde e.V. Der TAGESSPIEGEL berichtete objektiv und fundiert. HIER.

