Zertifizierung: IHK Mittlerer Niederrhein erhält das „ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel“ in Gold

IHK Mittlerer Niederrhein mit dem Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel in der Stufe „Gold“ ausgezeichnet.

Berlin, 10.04.2025 – Nachhaltigkeit spielt in der Wirtschaft eine immer wichtigere Rolle und bietet Unternehmen handfeste Vorteile: von der Kostensenkung über eine bessere Positionierung im Wettbewerb bis hin zu mehr Attraktivität als Arbeitgeber. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat sich einem Nachhaltigkeitszertifizierungsverfahren gestellt und ist mit dem „ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel“ in Gold ausgezeichnet worden. Das Siegel wurde nun von Dieter Könnes, Gründer der Umweltorganisation „ROBIN GUT„, und Frank Mutschke, Geschäftsführer der DGQA – Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH, an IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz und IHK-Nachhaltigkeitsexpertin Coco Büsing überreicht.

„Als IHK übernehmen wir Verantwortung und setzen auf nachhaltige Strukturen. Gleichzeitig möchten wir unseren Mitgliedsunternehmen und weiteren IHKs zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften ein entscheidender Erfolgsfaktor ist“, sagt Steinmetz und Büsing ergänzt: „Das Zertifizierungsverfahren war anspruchsvoll und sehr lehrreich. Wir haben dabei viel über uns gelernt und wertvolle Hinweise bekommen, wie wir uns noch besser aufstellen können.“

Das „ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel“ wird an Unternehmen und Institutionen verliehen, die in allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und wirtschaftlich – herausragende Maßnahmen umgesetzt haben. „Die Auszeichnung bestätigt das umfassende Engagement der IHK Mittlerer Niederrhein für Umweltbewusstsein, gesellschaftliche Verantwortung und eine zukunftsfähige Wirtschaft“, betont Könnes. „Mit dieser Zertifizierung setzt die IHK einen klaren Maßstab für die gesamte regionale Wirtschaft: Nachhaltiges Wirtschaften schafft nicht nur einen gesellschaftlichen Mehrwert, sondern steigert auch die Wettbewerbsfähigkeit.“ Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eröffne nachhaltiges Handeln neue Chancen – sei es durch effizientere Ressourcennutzung, die Erfüllung regulatorischer Anforderungen oder eine stärkere Positionierung bei Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern.

„Mit der IHK Mittlerer Niederrhein wird eine wirtschaftliche Schlüsselorganisation mit dem ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel in der Stufe Gold ausgezeichnet – das unterstreicht den hohen Stellenwert nachhaltiger Unternehmensführung“, erklärt Frank Mutschke, Geschäftsführer der DGQA. „Diese Zertifizierung zeigt, dass Nachhaltigkeit keine bloße Zusatzaufgabe ist, sondern ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmensführung und wirtschaftlichen Erfolgs. Wir freuen uns darauf, weitere IHKs und Unternehmen dabei zu begleiten, ihre nachhaltige Entwicklung nach außen sichtbar zu machen.“

Über das Nachhaltigkeitssiegel: Das „ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel“ wird nur an Unternehmen verliehen, die in allen Bewertungsbereichen herausragende Ergebnisse erzielen. Die DGQA analysiert dabei unter anderem, wie Unternehmen nachhaltige Prozesse gestalten, soziale Verantwortung wahrnehmen und wirtschaftlich verantwortungsvoll agieren.

Unternehmen und Institutionen, die sich für das Nachhaltigkeitssiegel interessieren, finden weitere Informationen zu den Kriterien und dem Bewerbungsprozess auf der Website der DGQA: https://dgqa.de/nachhaltiges_unternehmen

Über die DGQA:

Die DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH (DGQA) ist ein führendes Zertifizierungsunternehmen, das Unternehmen in Deutschland bei der Erreichung und Aufrechterhaltung höchster Standards in den Bereichen Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung unterstützt. Mit ihren unabhängigen Prüfverfahren bietet die DGQA eine objektive Bewertung und schafft Vertrauen bei Verbrauchern und Geschäftspartnern.

