ZEQ mit neuen Ansätzen zur wirtschaftlichen Zukunftssicherung von Krankenhäusern

Mit den neuen Lösungsansätzen können wirtschaftliche Potenziale aufgedeckt und langfristig die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses gesichert werden.

Zwei Drittel aller Krankenhäuser sehen sich wirtschaftlich in ihrer Existenz bedroht (DKI). Die von Gesundheitsminister Lauterbach beschlossene Krankenhausreform schafft dabei nicht die erwünschte Abhilfe aus der prekären Situation.

Durch proaktives Handeln kann jedoch auch diese Phase erfolgreich bewältigt werden. Die Lösungsansätze der ZEQ-Experten, unter der Leitung von Rüdiger Herbold, gründen auf jahrelanger Erfahrung in der Umsetzungsbegleitung von Strategie- und Wirtschaftlichkeitsprojekten und unterstützen Krankenhäuser dabei, die derzeitigen Herausforderungen zu meistern.

Die ZEQ-Lösungsansätze im Überblick

+ Liquiditäts-Notfallkoffer

Ein sofort einsatzbereiter Werkzeugkasten, der entwickelt wurde, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken und finanzieller Stabilität näherzukommen. Hier werden die Abrechnungsprozesse und das Forderungsmanagement optimiert und weitere Liquiditätskanäle freigelegt.

+ Check-up nicht-medizinische Bereiche

In den nicht-medizinischen Bereichen entstehen 30-40% aller Krankenhauskosten. Dennoch werden sie in vielen Krankenhäusern nicht prioritär betrachtet. Der von ZEQ entwickelte Check-up deckt Potenziale zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung in den Bereichen Technologiemanagement, Controlling, Erlössicherung, Abrechnung, Einkauf, Labor sowie Pathologie auf.

+ Strategiegetriebene Sanierung

Eine strategiegetriebene Sanierung stellt den langfristigen Erfolg eines Krankenhauses ins Zentrum der Betrachtungen. Mit seiner ganzheitlichen Krankenhausexpertise beleuchtet ZEQ das Krankenhaus und identifiziert Engpässe sowie Chancen. Daraus wird eine Strategie zur langfristigen Positionierung des Krankenhauses und zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Stabilität entwickelt – stets mit Blick auf mögliche Veränderungen durch die Krankenhausreform.

„Mit diesen Ansätzen bieten wir Krankenhäusern die Möglichkeit, Potenziale in Bereichen aufzudecken, die bisher nicht so hell ausgeleuchtet worden sind. So gelingt es, kurzfristige wirtschaftliche Effekte zu erzielen und das Krankenhaus über den strategiegetriebenen Ansatz langfristig zu sichern.“, so Rüdiger Herbold, ZEQ-Vorstand und Kompetenzfeldleiter Wirtschaftlichkeit, über das neue Konzept.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Führungskräfteentwicklung, Technologiemanagement und Befragungen an. ZEQ wurde für die Branche Health Care mehrfach ausgezeichnet, u. a. in der „Beste-Berater“-Studie von brand eins und statista.

