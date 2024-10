ZEOLITH WISSEN: Das neue Informations-Portal rund um das Vulkanmineral Zeolith

Nutzen, Wirkung, Anwendung: Fakten zu Zeolith und Darmgesundheit im Kontext der aktuellen Wissenschaft

Zeolith, ein natürliches Vulkanmineral, das medizinisch vor allem dazu genutzt wird, um Schwermetalle und toxische Stoffe aus dem Darm auszuleiten und das zur Regeneration eingesetzt wird, ist seit Jahrzehnten weithin bekannt.

Vor allem im Internet finden sich zum Klinoptilolith-Zeolith – jener einzigen Zeolith-Form der rund 200 bekannten Zeolith-Arten, der in der Medizin angewendet wird – zahlreiche, teils auch widersprüchliche oder mitunter schlicht falsche Informationen und Kritik zum Nutzen und der Wirkung des Gesteins, das in der europäischen Erfahrungsheilkunde seinen festen Platz hat. Nach wie vor wird Zeolith kontrovers diskutiert, da wissenschaftliche Fakten meist viel zu kurz kommen und klare Information zum validen Datenaufkommen hinter der meist allzu plakativen Vermarktung und damit einhergehenden Missverständnissen zurückstehen. All dies wird dem Zeolith nicht gerecht.

Denn dass Zeolith in Form von zertifizierten Medizinprodukten dank expansiver wissenschaftlicher Studien längst auch seinen Platz in der Schulmedizin findet und gerade in der heutigen Zeit einen umfangreichen Beitrag zur Gesundheit der Menschen beitragen kann, ist – vor allem in der Kausalität seiner Wirkmechanismen und der damit einhergehenden Einsatzbandbreite – noch viel zu wenig bekannt.

Gerade heute, im Hinblick zunehmender Umweltbelastungen und damit einhergehender, steigender Zahlen regelrechter Volkskrankheiten wie etwa Reizdarm-Syndrom, Leaky-Gut-Syndrom, Neurodermitis oder auch Osteoporose, bei der der Zeolith als begleitendes Regulations-Therapeutikum tatsächlich wertvolle Dienste für die Betroffenen leisten kann, sind sachliche und objektive Information daher dringend nötig.

Zeolith – das unverstandene Mineral: „Zeolith Wissen“ informiert und klärt auf

Zugegeben: Die Funktionsweise des Zeolith medizinisch im Detail zu erklären, ist etwas komplex. Die kristalline, käfigartige und poröse Struktur des Vulkangesteins Klinoptilolith-Zeolith, seine einzigartige chemische Zusammensetzung, seine extrem hohe Adsorptions-Fähigkeit (also seine Fähigkeit, Moleküle, Ionen oder Atome an der Oberfläche eines Materials oder eines Organs zu binden) und seine selektive Ionenaustauschfähigkeit sind nicht in ein, zwei kurzen Sätzen darstellbar.

Dies führte bislang meist dazu, dass der Zeolith nicht richtig verstanden wird. Das neue Informations-Portal „Zeolith Wissen“ will diese Lücke füllen. Neben einfacher Erklärungen, die auch solch grundsätzliche Fragen wie etwa jene, ob der Zeolith neben Schwermetallen, Giften und Stoffwechselabfällen dem Darm nicht auch Vitamine, Mineralien und Spurenelemente entzieht (nein, tut der Zeolith nicht) oder ob er sein eigenes Aluminium an den Körper abgibt (nein, tut er ebenfalls nicht) in der Basis beantworten, widmet sich „Zeolith Wissen“ vor allem den zahlreichen Indikationen, also Krankheitsbildern, deren Behandlung mit Zeolith unterstützt werden kann. Dies ist umso wichtiger, als die Wissenschaft immer mehr belegt, wie relevant der Darm – das zentrale Organ, in dem der Zeolith wirkt – für unsere Gesundheit ist.

Zentrales Thema Darm: Dreh- und Angelpunkt der Funktionen unseres Organismus

Zentrales Thema bei „Zeolith Wissen“ ist entsprechend auch der Darm bzw. das gesamte intestinale System. Die Wissenschaft der letzten Jahre zeigt immer umfangreicher und deutlicher: Der Darm ist viel mehr als ein Verdauungsorgan. Über die sogenannten Darm-Achsen steht er in engem Austausch mit anderen wichtigen Körpersystemen. Die Darm-Hirn-Achse etwa beeinflusst das Gehirn und kann psychische Erkrankungen wie Depressionen lindern, die Darm-Leber-Achse unterstützt die Entgiftung und entlastet die Leber, die Darm-Lungen-Achse stärkt das Immunsystem und schützt die Atemwege.

Der Darm ist also das „Zentralorgan der Gesundheit“, das weitreichende Auswirkungen auf zahlreiche Erkrankungen hat. Hier kann eben der Zeolith – wohlgemerkt als zertifiziertes Medizinprodukt – eine grundlegende Rolle spielen. Dieses mineralische Naturtalent schützt die Darmschleimhaut und trägt dazu bei, eine intakte, funktionierende Darmbarriere zu erhalten oder wiederherzustellen.

Und auch das Darmmikrobiom, das fein ausbalancierte Zusammenspiel nützlicher Darmbakterien, gerät immer mehr in den Fokus der Medizin. Verschiedenste Mikroorganismen steuern eine Vielzahl von Prozessen im Körper und sind maßgeblich daran beteiligt, das Immunsystem zu stärken und entzündliche Reaktionen zu kontrollieren. Auch hier kann Zeolith wertvolle Basisfunktionen erfüllen: Denn nur eine intakte Darmwand und Darmschleimhaut können den Nährboden für ein starkes Mikrobiom bereitstellen.

Man könnte den Zeolith also als den „Gärtner des Darms“ beschreiben: Er bereitet die Umgebung vor und schafft die besten Bedingungen, damit das Mikrobiom – wie zarte Pflanzen auf nährstoffreichem Boden – wachsen und gedeihen kann. Mit einem stabilen und gut gepflegten Darm schaffen wir die Grundlage für ein starkes Immunsystem und damit für ein Leben in Balance und Gesundheit.

All diesen Themen widmet sich „Zeolith Wissen“ ab sofort als dynamisches und objektiv berichtendes, stets aktuelles und wissenschaftlich orientiertes Informations-Portal im Internet:

https://zeolith-wissen.de

Über ZEOLITH WISSEN

ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

