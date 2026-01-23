Zentrale Randlagen im Münchner Norden rücken wieder in den Fokus

Hohe Nachfrage und begrenzter Neubau lenken den Fokus im Münchner Norden auf kompakte Bestandswohnungen. Gut angebundene Standorte wie Unterschleißheim gewinnen weiter an Bedeutung.

Der Immobilienmarkt im Großraum München befindet sich in einer Phase der Neuorientierung. Steigende Baukosten, zurückhaltende Projektentwicklungen und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum verändern die Prioritäten vieler Käufer. Während Neubauvorhaben zunehmend kritisch geprüft werden, gewinnen kompakte Bestandswohnungen in gut angebundenen Lagen wieder deutlich an Bedeutung – insbesondere im Münchner Norden.

Gerade Gemeinden wie Unterschleißheim profitieren von dieser Entwicklung. Sie verbinden die Nähe zur Landeshauptstadt mit funktionierender Infrastruktur, stabiler Nachfrage und vergleichsweise kalkulierbaren Einstiegspreisen. Damit rücken sie verstärkt in den Fokus von Kapitalanlegern und Eigennutzern gleichermaßen.

Unterschleißheim als funktionierender Wohnstandort

Unterschleißheim hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Wohnstandort im Münchner Umland entwickelt. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, kurze Wege in die Innenstadt sowie die Nähe zu großen Arbeitgebern und Forschungsstandorten sorgen für eine dauerhaft hohe Nachfrage nach Mietwohnungen.

Für den Immobilienmarkt bedeutet das vor allem Planungssicherheit. Wohnungen in dieser Lage profitieren von einer breiten Zielgruppe, die von Pendlern über Berufseinsteiger bis hin zu langfristigen Mietern reicht. Leerstandsrisiken bleiben gering, Mietverhältnisse stabil.

Kompakte Wohnformen gewinnen an Relevanz

Im aktuellen Marktumfeld rücken kleinere Wohneinheiten verstärkt in den Fokus. 1-Zimmer-Wohnungen gelten als besonders flexibel nutzbar und sprechen eine konstant hohe Nachfrage an. Sie eignen sich für Singles, Pendler oder als temporärer Wohnraum – ein Vorteil, der sich auch in der Vermietbarkeit widerspiegelt.

Gerade in gut erschlossenen Lagen sind solche Einheiten für Kapitalanleger interessant, da sie überschaubare Investitionsvolumina mit stabilen Mieteinnahmen verbinden. Auch Eigennutzer schätzen kompakte Grundrisse, die effizient nutzbar sind und geringe laufende Kosten verursachen.

Bestandsimmobilien als verlässliche Anlageform

Während Neubauprojekte häufig mit langen Vorlaufzeiten, Kostenrisiken und Unsicherheiten verbunden sind, bieten Bestandswohnungen einen realistischen Blick auf Nutzung, Zustand und Ertrag. Sanierte Bestandsobjekte mit bestehender Vermietung gelten in diesem Zusammenhang als besonders planbar.

Im Münchner Umland zeigt sich zunehmend, dass nicht maximale Größe oder spektakuläre Architektur entscheidend sind, sondern Lagequalität, Vermietbarkeit und langfristige Nachfrage. Genau hier setzen viele Investoren aktuell ihre Schwerpunkte.

Marktbewegung statt Marktkrise

Der Blick auf den Wohnungsmarkt zeigt: Es handelt sich weniger um eine Krise als um eine Verschiebung der Nachfrage. Käufer agieren selektiver, Investitionen werden stärker hinterfragt. Immobilien mit klarer Nutzungsperspektive und funktionierender Lage profitieren von dieser Entwicklung.

Kompakte Bestandswohnungen in gut angebundenen Gemeinden wie Unterschleißheim stehen exemplarisch für diesen Trend. Sie verbinden Erreichbarkeit, Alltagstauglichkeit und Marktstabilität – Faktoren, die auch in den kommenden Jahren entscheidend bleiben dürften.

RE/MAX Prime: Ihre Prime-Adresse für Immobilien in und um München. Mit insgesamt sechs Standorten in der pulsierenden Metropolregion München sind wir von RE/MAX Prime dort präsent, wo Bayern lebt, wächst und investiert.

