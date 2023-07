z4o | Die Debian GNU/Linux-Distribution auf der Blockchain

z4o das Betriebssystem der Blockchain Office Web3 Stakeholder Software Community

z40, auch bekannt als „The Debian GNU/Linux Distribution Based On Debian 9-12“ ist eine innovative und zukunftsweisende GNU/Linux-Distribution, die auf der leistungsstarken Technologie der Blockchain basiert.

Diese Distribution wurde speziell entwickelt und angepasst, um die Anforderungen der Blockchain Office Community und der EU HOST CHAIN zu erfüllen.

Die Synergie zwischen der Linux-Distribution und der Blockchain-Technologie bietet eine hochsichere und hybride Umgebung, die ideal für die Verwaltung und den Betrieb der Plattformen und der Hardware ist.

Die Blockchain Office Web3 Stakeholder Software Community ist ein revolutionäres Projekt, das es ermöglicht, komplexe Büroabläufe und Prozesse mithilfe der Blockchain-Technologie zu optimieren.

Durch die Implementierung von Smart Services und der hybriden Natur der Blockchain kann die Blockchain Office Web3 Stakeholder Software Community Transparenz, Sicherheit und Effizienz auf ein bisher unerreichtes Niveau bringen.

z4o bildet das solide Fundament, auf dem die Blockchain Office Web3 Stakeholder Software Community aufbaut und seine bahnbrechenden Lösungen entwickelt.

Die EU HOST CHAIN ist ein weiteres wichtiges Projekt, das auf der z4o-Distribution basiert. Diese Plattform zielt darauf ab, eine sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur für Hosting-Dienste zu bieten. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie wird ein verteiltes Netzwerk geschaffen, das Ausfallsicherheit und Datenschutz gewährleistet.

Mit z4o als Betriebssystem kann die EU HOST CHAIN eine skalierbare und hochleistungsfähige Hosting-Umgebung bieten, die den modernsten Standards gerecht wird.

z4o unterstützt auch andere innovative Projekte, darunter das Official Blockchain Office, Hybrid Blockchain und Elefteria (ETIA) The Digital Community Goods.

Das Official Blockchain Office ist eine zentrale Anlaufstelle für Blockchain-bezogene Angelegenheiten, die als Knotenpunkt für Kooperationen, Forschung und Entwicklung sowie Bildungsinitiativen dient. Durch die nahtlose Integration von z4o in das Official Blockchain Office wird die Zusammenarbeit in der Blockchain Community gestärkt und die Entwicklung neuer Lösungen gefördert.

Die Hybrid-Blockchain ist ein weiterer Meilenstein, den z4o unterstützt. Sie ermöglicht es, verschiedene Blockchains miteinander zu verbinden und deren Vorteile zu kombinieren. Dies führt zu einer verbesserten Skalierbarkeit, Interoperabilität und Sicherheit im Blockchain-Ökosystem.

Mit z4o als Grundlage kann die Hybrid Blockchain ihre Potenziale voll ausschöpfen und die Grundlage für zukünftige Innovationen in der dezentralen Web3 Technologie schaffen.

Elefteria (ETIA) The Digital Community Goods ist ein wegweisendes Projekt, das darauf abzielt, digitale Gemeinschaftsgüter zu schaffen und zu fördern. Diese Plattform nutzt die Blockchain-Technologie, um eine nachhaltige und demokratische Verwaltung von digitalen Ressourcen zu ermöglichen.

z4o spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung und dem Betrieb dieser Plattform, indem es eine vertrauenswürdige und sichere Umgebung für die Verwaltung der Gemeinschaftsgüter bereitstellt.

Zusätzlich zu diesen spannenden Projekten läuft z4o auch auf dem Dragon Wallet und das tronbotix phone.

Das Dragon Wallet ist eine sicheres und benutzerfreundliches Digital-Tresor-Wallet, das es den Benutzern ermöglicht, ihre digitalen Vermögenswerte einfach zu verwalten und zu sichern.

Das tronbotix phone ist ein innovatives Smartphone, das auf der Blockchain-Technologie basiert und erweiterte Funktionen bietet, die die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer gewährleisten.

Insgesamt ist z4o The GNU/Linux Distribution Based On Debian 9-12 eine wegweisende und leistungsstarke Plattform, die die Grundlage für eine Vielzahl von spannenden Blockchain-Projekten bildet.

Die Verbindung von GNU/Linux mit der Blockchain-Technologie eröffnet eine Welt neuer Möglichkeiten und trägt dazu bei, die Art und Weise, wie wir mit digitalen Ressourcen interagieren und Geschäfte tätigen, nachhaltig zu verändern.

Der CTO Ioannis Balasis ist sich sicher „Mit z4o an der Spitze dieser revolutionären Bewegung können wir gespannt sein auf eine Zukunft voller Innovationen und Fortschritt“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blockchain Office

Frau Alexandra Huber

Neue Kräme 29

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +496920327900

web ..: https://blockchain-office.de/

email : info@blockchain-office.de

Die 4 Säulen von Blockchain Office

Blockchain Office ist ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Personen und Unternehmen zu einer Stakeholder Software Community.

Wir unterstützen alle interessierten bei der digitalen Transformation in der Informationstechnologie. Bereits bestehendes Wissen transzendieren wir dynamisch und sinnvoll in Blockchain Office.

Gemeinsam schaffen wir gebündelte Wissensnetzwerke und vernetzen vorhandenes Wissen innovativ miteinander.

Eine freie und dynamische Digitalstrategie als open source community entsteht.

Ohne das Rad neu zu erfinden, heben wir den Datenaustausch und die Datenintegrität mit unserer integralen Methode auf eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe.

Unsere Vision ist ein einzigartiges holistisches Ökosystem für digitale Güter, das Blockchain Office.

Denn die Basis für außerordentliche Ergebnisse im Leben, ist der Zusammenschluss kollektiver Intelligenz zu einem nachhaltigen „Super-Organismus“ bzw. „Super-Cluster“.



