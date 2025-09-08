Yaveon bei Welt der Wunder – Digitalisierung mit System

Künstliche Intelligenz als Werkzeug

Ob Pharma, Kosmetik oder Lebensmittel: In hochregulierten Branchen zählt jede Sekunde, jeder Schritt. Ein einziger Fehler – und Qualität, Sicherheit und Vertrauen stehen auf dem Spiel. Die neue TV-Dokumentation im Digital World-Slot von Welt der Wunder zeigt, wie die Yaveon GmbH mit branchenspezifischer ERP-Software Unternehmensprozesse sicherer, transparenter und effizienter macht.

– Sendetermin: 10. September 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

Digitale Fäden laufen zusammen

In der Dokumentation wird der Arbeitsalltag des Lebensmittelherstellers Hosta gezeigt, bei dem Yaveon-Software viele Prozesse steuert: vom Wareneingang über die Produktion bis hin zur Qualitätskontrolle. Yaveon CEO York Braune erklärt, warum Digitalisierung mit System keine Vision mehr ist, sondern Alltag – und warum Transparenz und Nachvollziehbarkeit in regulierten Branchen unverzichtbar sind.

In der Entwicklungsabteilung von Yaveon trifft technisches Know-how auf Branchenverständnis. Daniel Wessel, Head of Product, erläutert, wie KI in ERP-Systeme integriert wird – praxisnah und zielgerichtet. Prognosen, Qualitätssicherung und Ressourcenplanung werden damit präziser und effizienter.

Im Praxiseinsatz bei Hosta – dem Süßwarenhersteller bekannt für „Mr. Tom“ und „Nippon“ – zeigt die Software ihre Stärke: Schichtwechsel laufen reibungslos, Lagerbewegungen sind jederzeit im Blick, Produktionsabläufe werden in Echtzeit dokumentiert und optimiert.

Transparenz für bessere Entscheidungen

Ob Dashboards im Meetingraum oder Live-Daten auf dem Smartphone: Yaveon macht Prozesse sichtbar. Kennzahlen, Abweichungen und Zielvorgaben stehen jederzeit bereit, sodass Verantwortliche schnell und fundiert entscheiden können.

Gleichzeitig sorgt Yaveon für höchste Datensicherheit – ein Muss in Zeiten wachsender Digitalisierung und KI-Integration. „Wir verbinden Innovation mit Verantwortung“, betont York Braune.

Talente gestalten die Zukunft

Die Dokumentation wirft auch einen Blick in die Yaveon Talent Academy, wo junge Mitarbeitende Erfahrungen in realen Projekten sammeln und gleichzeitig fundiertes Wissen zum ERP aufbauen. Lisa Arndt, Head of Talent Academy, erklärt, wie wichtig gezielte Nachwuchsförderung für die digitale Transformation in Deutschland ist.

Ausblick – ERP, das mitdenkt

Im Abendlicht über Würzburg wird deutlich: Digitalisierung ist kein Selbstzweck – sie schafft Klarheit, Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsstärke. Yaveon steht für ERP-Systeme, die Daten vernetzen, Abläufe vereinfachen und die Grundlage für Entscheidungen schaffen, die auch morgen noch tragen.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.yaveon.com/de/

