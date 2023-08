„Wolfsburg erleben“-Thementage 2023

Anmeldung für Erlebnisprogramm noch möglich

Wolfsburg, 29.08.2023 – Mit den „Wolfsburg erleben“-Thementagen bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) von Ende August bis Anfang Oktober 2023 ein neues spannendes Angebot, um die Stadt in all ihren Facetten kennenzulernen. An insgesamt sechs Programmtagen können die Teilnehmenden gemeinsam mit einem Tourguide das große Freizeitangebot der Stadt erkunden und die unterschiedlichsten Themen- und Erlebniswelten von Wolfsburg erleben. Die Thementage richten sich vor allem an Fachkräfte aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, aber auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt. Für alle sechs Veranstaltungen sind noch Restplätze vorhanden. Diese sind online unter www.wolfsburg-erleben.de/thementage oder in der Tourist-Information im Wolfsburg Store buchbar.

„Die Thementage bieten die Möglichkeit, die vielseitigen Facetten von Wolfsburg kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen“, berichtet Stephanie Möller, Mitarbeiterin im Tourismusmarketing im Bereich Marketing bei der WMG „In dem abwechslungsreichen Programm ist für jeden etwas dabei – egal ob aus beruflichem oder privatem Interesse. Die Teilnehmenden werden mit einem neuen Blick auf die Angebotsvielfalt sowie die Freizeit- und Lebensqualität unserer Stadt nach Hause gehen.“

Der erste Thementag „Faszination Auto“ findet am 31. August statt und führt die Gäste unter anderem in die Autostadt und das Volkswagen Werk. Am 07. September geht es für die Teilnehmenden unter dem Motto „Sportliches Wolfsburg“ zu den zahlreichen Attraktionen im Allerpark. Am 14. September bietet die Fahrradtour „Grünes Wolfsburg“ einen Einblick in den Wolfsburger Stadtwald mit seinen zahlreichen Brunnen und Quellen bevor am 21. September unter dem Motto „Historisches Wolfsburg“ Geschichte erlebbar wird – unter anderem bei einem historischen Stadtrundgang mit Straßentheater-Szenen in Fallersleben. Den Abschluss bilden die Thementage „Theater & Bühne“ am 28. September und „Museen & Galerien“ am 05. Oktober mit Einblicken in die zahlreichen Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt.

Alle Angebote sind bis sieben Tage vorher online unter www.wolfsburg-erleben.de/thementage oder in der Tourist-Information im Wolfsburg Store buchbar. Pro Thementag wird eine Teilnahmegebühr von 15 Euro pro Person erhoben. Eine Ausnahme bildet der Thementag „Grünes Wolfsburg“ mit einer Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro. Die detaillierten Programme sowie die Teilnahme- und Anmeldebedingungen finden sich online oder können bei der WMG per E-Mail an tourist@wolfsburg.de angefragt werden.

Alle Veranstaltungen im Überblick:

Faszination Auto 31. August 2023 10:45 – 15:45 Uhr

Sportliches Wolfsburg 07. September 2023 10:00 – 15:00 Uhr

Grünes Wolfsburg 14. September 2023 13:00 – 16:45 Uhr

Historisches Wolfsburg 21. September 2023 10:00 – 15:30 Uhr

Theater & Bühne 28. September 2023 10:00 – 15:00 Uhr

Museen & Galerien 05. Oktober 2023 11:00 – 16:00 Uhr

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

