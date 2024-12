Wohn-Revolution: Wie das „thalest future value“ Konzept die Immobilienbranche auf den Kopf stellt

Das Konzept setzt auf eine zukunftsorientierte Wohnraumentwicklung, die sich nicht nur an den neuesten Markttrends orientiert, sondern auch auf die Wünsche der Mieterinnen und Mieter eingeht.

Ziel ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch Revitalisierung von Bestandsgebäuden – vornehmlich in preisgünstigen Stadtrandlagen und im Umland von Ballungszentren. Damit wird nicht nur dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum entsprochen, sondern auch Co-Investoren ein Weg eröffnet, der bei geringen Investitionskosten durch langfristige Wertsteigerung gute Renditen verspricht.

Marktanalyse und Mieterbedürfnisse: Aareal Studie 2024 zeigt klare Trends und Herausforderungen.

Die aktuelle Studie der Aareal Bank in Zusammenarbeit mit YouGov beleuchtet die Situation auf dem Mietmarkt in Deutschland und bestätigt zentrale Trends: Steigende Mietpreise und die Kosten für energetische Sanierungen belasten Mieter in den Städten zunehmend und wirken sich negativ auf das soziale Miteinander aus. Rund 83 Prozent der Mieter geben an, dass die Mietpreise eine echte Herausforderung darstellen, und rund 70 Prozent sehen die Gefahr, dass die Zahl bezahlbarer Wohnungen durch energetische Sanierungen weiter sinkt. Trotz dieser Bedenken zeigt die Studie auch, dass Nachhaltigkeit für die Mehrheit der Befragten ein wichtiges Kriterium ist – fast die Hälfte wäre sogar bereit, für energieeffiziente Wohnungen höhere Mietkosten in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig wünschen sich die Entscheider der Wohnungswirtschaft mehr regulatorischen Spielraum, um diesen Umbau effizient umsetzen zu können.

Nachhaltige Renditen durch leistbaren Wohnraum: Jens Steiner über die Strategie der thalest group ag.

Jens Steiner, Vorstand der thalest group ag, erklärt, dass durch gezielte Revitalisierung und den Einsatz nachhaltiger Technologien in Bestandsgebäuden bezahlbarer Wohnraum mit attraktiven Renditen für Investoren verbunden werden kann. „Indem wir vor allem auf bestehende Bausubstanz setzen und den Fokus auf eine energieoptimierte Nutzung legen, können wir nicht nur günstigen Wohnraum schaffen, sondern auch ein hohes Wertsteigerungspotenzial realisieren“, erklärt Steiner. Die thalest group ag erwirbt gezielt bezahlbare Immobilien in wachstumsstarken, aber weniger nachgefragten Regionen und setzt auf eine langfristige Wertsteigerung. Von diesem Ansatz profitieren Co-Investoren, die gemeinsam mit der thalest group ag auf Projekte setzen, die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen.

Steiner betont, dass das Konzept in der heutigen Wirtschaft und angesichts der Urbanisierung einen Spillover-Effekt auslösen kann, bei dem die Entwicklung von Randgebieten das gesamte Umfeld positiv beeinflusst. Investitionen in Wohnprojekte außerhalb der Stadtzentren bringen oft wirtschaftliche Vorteile mit sich, da sie lokale Geschäfte und Dienstleister unterstützen und die Lebensqualität in diesen Gebieten verbessern.

„thalest future value“: Innovativer Ansatz für eine nachhaltige Immobilienwirtschaft.

Das thalest future value Konzept ist in vielerlei Hinsicht ein innovativer Ansatz, der den Herausforderungen des Wohnungsmarktes und den Anforderungen an die Immobilienbranche gerecht wird. Durch folgende Maßnahmen setzt das Konzept entscheidende Impulse:

Revitalisierung statt Neubau: Bestehende Bausubstanz wird nachhaltig genutzt und in hochwertigen Wohnraum umgewandelt. Dadurch werden Baukosten minimiert und Ressourcen geschont.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Energetische Sanierungen und modernste Technologien zur CO?-Reduktion schaffen ein umweltfreundliches Wohnangebot und erfüllen damit die steigenden Ansprüche der Mieterinnen und Mieter.

Spillover-Effekt auf das Umland: Projekte im Umland steigern die Attraktivität der Region und fördern wirtschaftliche Aktivitäten, wovon lokale Unternehmen und Gemeinden profitieren.

Bezahlbarer Wohnraum: Durch die Konzentration auf periphere Gebiete wird der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für eine breitere Bevölkerungsschicht gewährleistet, was dem Druck auf die Innenstädte entgegenwirkt.

Stabile Rendite für Investoren: Die thalest group ag bietet Co-Investoren ein risikominimiertes, langfristig stabiles Investment. Da die Immobilien oft mit geringen Anfangskosten erworben werden, ermöglicht das Konzept eine verlässliche Renditeentwicklung.

Diese Strategie trägt dazu bei, die Interessen aller Beteiligten – Bauwirtschaft, Mieter, Investoren sowie Städte und Gemeinden – gleichermaßen zu bedienen und bietet eine Antwort auf den drängenden Bedarf an bezahlbarem, nachhaltigem Wohnraum in Deutschland.

Schluss mit den Ausreden: Warum die Immobilienwirtschaft jetzt selbst Verantwortung übernehmen muss.

Nach Ansicht von Jens Steiner reicht es nicht aus, die Verantwortung für die Wohnungs- und Klimaproblematik allein auf die Politik abzuwälzen. Steiner plädiert für eine starke Eigeninitiative der Immobilienwirtschaft: „Die Branche muss sich aktiv der Herausforderung stellen und innovative Wege gehen, anstatt auf politische Lösungen zu warten“, so Steiner. In der Vergangenheit seien Chancen verpasst worden, zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Um den steigenden Anforderungen und den sich verändernden Bedürfnissen der Mieter und des Marktes gerecht zu werden, sei ein „Weiter so“ keine Option. Mit dem thalest future value Konzept setzt die thalest group ag auf eine zukunftsfähige und nachhaltige Immobilienwirtschaft, die nicht nur auf kurzfristige Gewinne, sondern auch auf langfristige Stabilität und Umweltverträglichkeit ausgerichtet ist.

Immobilienwirtschaft am Zug: Klimaziele erreichen und Verantwortung für die Zukunft übernehmen.

Steiner betont die Bedeutung der Immobilienwirtschaft für die Erreichung der CO?-Reduktionsziele. Da Gebäude einen großen Anteil am Energieverbrauch haben, kommt der Wohnungswirtschaft eine besondere Verantwortung zu. „Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, indem wir unsere Geschäftsmodelle auf Nachhaltigkeit ausrichten und die politischen Maßnahmen durch eigene Innovationen ergänzen.“ Das bedeutet, dass alle Akteure – von der Bauwirtschaft über Eigentümer und Vermieter bis hin zu Investoren – ihre Strategien anpassen und moderne Ansätze zur Senkung des Energieverbrauchs integrieren sollten. Auf diese Weise können die CO?-Reduktionsziele effizient erreicht und der Markt langfristig entlastet werden.

Nachhaltigkeit gestalten – Verantwortung für kommende Generationen und zukunftsfähige Wohnkonzepte sichern.

Zusammenfassend appelliert Jens Steiner an die gesamte Branche, den Herausforderungen des Wohnungsmarktes mit ähnlichen innovativen Konzepten wie dem thalest future value Ansatz zu begegnen. Die thalest group ag zeigt, dass es möglich ist, bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig attraktive Renditen für Investoren zu erzielen. Die Vorteile eines solchen Konzepts – Revitalisierung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit – bieten eine zukunftsfähige Lösung, die nicht nur die Wohnungswirtschaft, sondern auch das soziale und wirtschaftliche Umfeld stärkt. Steiners positiver Appell richtet sich an alle Marktteilnehmer, mit Offenheit und Kreativität neue Wege zu beschreiten, um den zukünftigen Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden.

