Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter – bei Albatros setzt man auf erfahrene Mitarbeiter, die nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch viel praktische Erfahrung mitbringen. Mit Erfolg.

Albatros ist der Marktführer für Reifenwaschanlagen in Österreich. Das Unternehmen hat sich nicht nur im Bereich Reifenwaschanlage, sondern auch im Tunnelbau und Sondermaschinenbau einen Namen gemacht. Im Unternehmen ist man davon überzeugt, dass der Erfolg eines Unternehmens mit der Motivation, Erfahrung und dem Wissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steht und fällt und das macht sich bezahlt.

Albatros ist Entwickler und Produzent von Lkw Reifenwaschanlagen. Die Modelle aus dem Hause Albatros werden ständig weiterentwickelt, die Mitarbeiter werden in alle Innovationen eingebunden, sodass sie beste Beratung für interessierte Kunden und Kundinnen bieten können. Bei Albatros setzt man auf geringen Energie- und Wasserverbrauch und hat es somit zu großem Erfolg in ganz Europa gebracht. Neben großen Reifenwaschanlagen für Transport- und Bauunternehmen bietet man auch günstige Anlagen zum Einsatz auf kleinen Baustellen oder in kleinen Betrieben und Deponien. Diese sind sowohl für den stationären wie auch semistationären Betrieb geeignet und reinigen stark bis klebrig verschmutzte Reifen. Klein aber oho lautet die Devise für dieses Produkt – eines von vielen aus dem umfassenden Sortiment des Unternehmens.

Interessenten finden alles zu Reifenwaschanlagen, Sondermaschinen und Tunnelbau auf der Website des Unternehmens unter www.alba.at. Hier gibt es auch genaue Beschreibungen zu den einzelnen Produkten sowie die Möglichkeit zur raschen Kontaktaufnahme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALBATROS Engineering GmbH

Herr Ing. Wolfgang Ströbitzer

Rohrbacherstraße 6

4175 Herzogsdorf

Österreich

fon ..: +43 (0)7232 / 34 552 -0

fax ..: +43 (0)7232 / 34 552 -213

web ..: http://www.alba.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die ALBATROS Engineering GmbH ist Ihr Spezialist für LKW Reifenwaschanlagen, Tunnelbaumaschinen, Seilwinden und Sondermaschinenbau. Wir bieten ein breites Spektrum an Maschinen und Montagen in der Stahlindustrie. Unsere Leistungen umfassen:

* LKW-Reifenwaschanlagen

* Sondermaschinenbau

* Seilwinden und Befahranlagen

* Baumaschinenhandel (Tunnelbaumaschinen)

* Montagen in der Stahlindustrie

* Kranbahnen

* Befahranlagen

* Betonrecycling

