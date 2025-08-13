Ideengold Thorsten Simon aus Berlin liefert wirksame Werbetexte für Werbung, PR und Internet.

Berlin, August 2025 – Wer wirklich verstanden werden – oder verkaufen will, braucht klare Worte, Ideen, Konzepte und Texte. IDEENGOLD liefert sie – schon seit 1999. IDEENGOLD steht für für durchdachte Konzepte und brillante Texte, maßgeschneidert für analog und digital ideengold.de

Thorsten Simon – Ihr Wortarchitekt aus Berlin

Gegründet und geführt von Thorsten Simon, einem gelernten Schriftsetzer und studierten Druckingenieur mit Leidenschaft für Worte. Seit 1999 schafft er wirkungsvolle Texte, seit 2007 selbstständig – verlässlich, kreativ und präzise.

Alles, was Text. – Crossmedial. Klar. Wirksam.

IDEENGOLD bietet alles aus einer Hand – von klassischen Werbeslogans, Claims und Printanzeigen bis hin zu Online-Texten, Landingpages, Social Media Postings, Mailings, Newslettern oder PR-Texten. Ob KMU, Freiberufler oder Agentur – Ihre Zielgruppe erreicht Sie mit einer einheitlichen Sprache über alle Kanäle.

Strategie trifft Wort – Erfolg beginnt mit Klarheit

Werbewirkung beginnt mit Klarheit – nicht mit Bildern, sondern mit klarer Sprache. IDEENGOLD entwickelt zuerst Ziele und Strategien – danach folgen Texte, passgenau und wirkungsvoll.

Ebenfalls im Angebot: Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Das sind Anzeigen, PR-Anzeigen, Radiospots, Erklärfilme, Werbebriefe, Mailings, Flyer, Broschüren, Whitepaper und vieles mehr.

IDEENGOLD arbeitet für erklärungsbedürftige Produkte, wie z.B. Industriefilter, Maschinen, Reinräume, Transformatoren und vieles. Außerdem: Produkte und Dienstleistungen, die verkauft werden müssen. Also verkaufsorientierte Texte für Aboprodukte und so weiter.

IDEENGOLD hat bereits für Verlage, Autohäuser, Dienstleister, Produktionsstudios, Immobilien, Einlegesohlen und vieles mehr getextet.

IDEENGOLD ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

