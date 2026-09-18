„Wir verändern nicht, was Unternehmen können. Wir verändern, wie schnell sie zueinanderfinden.“

Warum klassisches Networking an Grenzen stößt und weshalb die entscheidende Frage heute nicht mehr lautet: „Wen kenne ich?“, sondern: „Wen sollte ich jetzt kennen?“

Dr. Alexander Chaloupka über den Mittelstand, neue Formen der Zusammenarbeit und die Idee hinter swipecor.

Der deutsche Mittelstand steht unter Druck: Märkte verändern sich, Kosten steigen, Fachkräfte fehlen und gleichzeitig schreitet die digitale Transformation mit großer Geschwindigkeit voran. Für Dr. Alexander Chaloupka liegt eine der größten Chancen jedoch nicht allein in neuen Technologien, sondern in einer besseren Vernetzung der Unternehmen. Als Unternehmer und Product Owner von swipecor arbeitet er an einer Plattform, die aus Geschäftskontakten konkrete Geschäftsmöglichkeiten machen soll. Im Gespräch erklärt er, warum klassisches Networking an Grenzen stößt und weshalb die entscheidende Frage heute nicht mehr lautet: „Wen kenne ich?“, sondern: „Wen sollte ich jetzt kennen?“

„Herr Dr. Chaloupka, der Mittelstand erlebt gerade eine sehr bewegte Zeit. Was beschäftigt Sie als Unternehmer besonders?“

Wir erleben gerade mehrere Veränderungen gleichzeitig. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden schwieriger, Märkte verändern sich, Kosten steigen, Fachkräfte fehlen und die Digitalisierung – vor allem durch KI – verändert gerade viele Geschäftsmodelle.

Aber wenn ich mit Unternehmern spreche, stelle ich immer wieder fest: Die meisten Unternehmen haben unglaublich viel Know-how. Sie haben gute Produkte, gute Mitarbeiter, gute Technologien und oft jahrzehntelange Erfahrung. Das Problem ist häufig ein anderes. Diese Unternehmen finden nicht schnell genug zueinander. Ein Unternehmen sucht einen neuen Kunden. Ein anderes sucht genau diese Lösung. Einer braucht einen Lieferanten, der andere hätte freie Kapazitäten. Ein Unternehmen sucht einen Vertriebspartner oder eine Marketingagentur. Und irgendwo gibt es wahrscheinlich genau den richtigen Ansprechpartner.

Nur: Wie finden sich diese beiden?

„Ist das nicht genau die Aufgabe von Netzwerken und klassischen Business-Plattformen?“

Natürlich. Netzwerke sind wichtig, und persönliche Beziehungen werden auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Aber Networking funktioniert häufig nach einem bekannten Prinzip: Ich kenne Menschen, diese Menschen kennen wieder andere Menschen – und darüber entstehen neue Kontakte. Wir drehen bei swipecor die Perspektive etwas um. Die Frage ist nicht nur:

„Wen kenne ich?“ Sondern: „Wen sollte ich jetzt kennen?“ Das ist ein großer Unterschied.

Wenn ich beispielsweise heute einen Partner für ein konkretes Projekt suche, möchte ich nicht einfach 500 Kontakte haben. Ich möchte möglichst schnell die drei oder fünf Unternehmen finden, die zu meiner aktuellen Situation passen. Genau da kommt intelligente Technologie ins Spiel.

„Was macht swipecor anders?“

swipecor ist nicht als klassische Networking-Plattform gedacht. Wir wollen aus Informationen über Unternehmen, Interessen und konkreten Business-Zielen relevante Geschäftsmöglichkeiten ableiten. Der Nutzer beschreibt zunächst, wer er ist, was sein Unternehmen macht, welche Interessen vorhanden sind und was aktuell gesucht wird. Dazu kommt die Präsentation des Unternehmens in einem Space. Dort können Unternehmen ihre Leistungen, Produkte, Inhalte und Ansprechpartner darstellen. Und dann kommt swAIper ins Spiel. swAIper ist unser intelligenter Business-Agent. Ich kann ihm beispielsweise sagen: „Ich suche eine Agentur für Marketing und Brand Building.“ Und statt selbst lange suchen zu müssen, bekomme ich konkrete Vorschläge.

Das Ziel ist nicht, mir möglichst viele Ergebnisse zu präsentieren. Das Ziel ist, Relevanz herzustellen.

„Können Sie das an einem konkreten Beispiel erklären?“

Nehmen wir genau dieses Szenario. Ich suche eine Agentur für Marketing und Brand Building. Ich stelle diese Frage meinem swAIper. Daraufhin kann beispielsweise Vision Concept vorgeschlagen werden. Jetzt kann ich direkt in den Space des Unternehmens gehen und mir anschauen, wer dahintersteht, was das Unternehmen anbietet und welche Inhalte oder Leistungen präsentiert werden. Das Entscheidende ist: Aus einer abstrakten Suche wird innerhalb kurzer Zeit ein konkretes Unternehmen, das für meine aktuelle Fragestellung relevant sein könnte.

Und dann kann aus diesem digitalen Kontakt ein echter Geschäftskontakt werden.

Das ist für mich der Kern von swipecor.

„Sie sprechen viel von „Business-Matching“. Warum ist das gerade für den Mittelstand interessant?“

Weil gerade der Mittelstand sehr viel Spezialwissen besitzt. Viele Unternehmen sind in ihren Nischen Weltklasse. Aber sie haben nicht die Ressourcen, permanent den gesamten Markt zu analysieren und herauszufinden, wer irgendwo gerade einen Bedarf hat, der perfekt zum eigenen Angebot passt. Große Unternehmen können dafür ganze Teams einsetzen. Sie haben Marktanalysen, Research-Abteilungen und entsprechende Budgets. Wir wollen solche Möglichkeiten mit Technologie auch für kleinere und mittlere Unternehmen zugänglicher machen. Nicht indem wir den Unternehmer ersetzen. Sondern indem wir ihm Recherche, Orientierung und das Finden relevanter Geschäftsmöglichkeiten abnehmen.

„Welche Rolle spielen dabei die Spaces, Stages und Malls?“

Der Space ist zunächst einmal die digitale Heimat eines Unternehmens.

Dann gibt es die Stages. Dort kann ein Unternehmen seine Produkte, Leistungen oder Themen live präsentieren – ähnlich wie auf einer Messe oder bei einem Vortrag. Der interessante Punkt dabei: Das Publikum muss nicht physisch vor Ort sein. Wenn ich beispielsweise auf einer Messe ausstelle und eine Produktpräsentation halte, kann ich diese Präsentation digital erweitern und Menschen erreichen, die gar nicht auf dem Messegelände sind. Und die Malls bilden darüber eine weitere Ebene. Man kann sich eine Mall wie eine digitale Messe zu einem bestimmten Thema vorstellen. Unternehmen präsentieren dort ihre Spaces und können ihre Stages innerhalb dieser Malls ausspielen. Damit geht es nicht mehr nur darum, sichtbar zu sein. Es geht darum, gezielt dort sichtbar zu werden, wo relevante Menschen und Unternehmen unterwegs sind.

„Sie sind selbst Unternehmer. Was hat Sie persönlich an der Idee überzeugt?“

Ich glaube, als Unternehmer entwickelt man irgendwann ein ziemlich gutes Gespür dafür, wo unnötig Zeit verloren geht. Ich kenne die Situation selbst: Man sucht einen bestimmten Partner, einen Dienstleister, einen Kunden oder eine Lösung und weiß eigentlich, dass irgendwo das richtige Unternehmen existiert. Aber man weiß nicht, welches. Dann beginnt die Suche. Google, LinkedIn, Empfehlungen, Messen, persönliche Kontakte – alles funktioniert irgendwie. Aber es ist oft langsam und zufällig. Die Idee von swipecor hat mich deshalb nicht wegen einer einzelnen Funktion überzeugt. Mich hat die grundsätzliche Frage überzeugt: Was wäre, wenn mein Business-System im Hintergrund permanent mitdenken würde? Was wäre, wenn ich morgens nicht erst selbst anfangen müsste zu suchen, sondern mein swAIper mir sagen könnte: „Das sind die Themen, die gerade für dich interessant sind. Das ist ein Unternehmen, das zu deinem Ziel passen könnte. Und hier gibt es eine konkrete Geschäftsmöglichkeit.“ Dann wird KI wirklich praktisch.

„Wohin soll sich swipecor langfristig entwickeln?“

Unser Ziel ist deutlich größer als eine Plattform, auf der man Unternehmen entdecken kann.

Wir wollen, dass swipecor irgendwann im Hintergrund arbeitet – während der Unternehmer schläft, reist oder sich um sein eigentliches Geschäft kümmert. Der swAIper soll verstehen, was für das Unternehmen relevant ist, neue Möglichkeiten erkennen und den Unternehmer darauf aufmerksam machen. Dabei bleibt aber eines ganz wichtig: Die Entscheidung trifft immer der Mensch.

KI kann recherchieren, sortieren, Zusammenhänge erkennen und Vorschläge machen. Aber aus einem Vorschlag muss noch lange kein Geschäft werden. Dafür braucht es Menschen, Vertrauen und letztlich eine echte Geschäftsbeziehung.

„Was wünschen Sie sich von swipecor für den deutschen und europäischen Mittelstand?“

Ich wünsche mir, dass wir wieder stärker darüber sprechen, was Unternehmen gemeinsam erreichen können. Deutschland fehlt es nicht grundsätzlich an Ideen, Know-how oder wirtschaftlicher Substanz. Wir haben unglaublich viele Unternehmen mit besonderen Fähigkeiten.

Was häufig fehlt, ist die schnelle und intelligente Verbindung zwischen diesen Fähigkeiten.

Genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen nicht verändern, was Unternehmen können.

Wir wollen verändern, wie schnell sie zueinanderfinden. Und wenn ein Unternehmer irgendwann sagt: „Durch swipecor habe ich einen Kunden gefunden.“

Oder: „swAIper hat mir einen Partner vorgeschlagen, den ich selbst niemals gefunden hätte.“

Dann haben wir genau das erreicht, wofür wir swipecor bauen.

„Zum Schluss: Wenn Sie swipecor in einem Satz erklären müssten?“

Nicht mehr Kontakte. Sondern die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

swipecor GmbH

Andreas Wagner

Gewerbering 38a

91341 Röttenbach

Deutschland

fon ..: +49 9195 936 44 4-0

web ..: http://swipecor.com

email : buchhaltung@schindler-circle.de

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