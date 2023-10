Wir offerieren Ihnen den Dienst der gebührenlosen IT und EDV Vernichtung in München

Firmen sind bei unserem Entsorgungsbetrieb genau richtig, falls es bei der Computer Entsorgung um Nachhaltigkeit gehen soll, aber auch die Preise kostengünstig ausfallen müssen.

Manche Kunden können es kaum glauben, aber doch ist es wahr: Wir bieten allen Unternehmen in Deutschland die kostenlose Computer Entsorgung in München und ganz Deutschland an. Dabei sind uns einige Punkte sehr wichtig. Wir kümmern uns mit anderen Partnern zusammen um das Recycling und die Wiederverwertung, weil Umweltfreundlichkeit noch nie so vordergründig war. Mit dieser Sache verdienen wir auch Geld, weswegen unser Service kostenlos angeboten werden kann. Tatsächlich alleinig für Betriebe, weil sich die weiten Anfahrten sonst bedauerlicherweise nicht rentieren. Mit unserem Service können Sie auf Anhieb einen ganzen Schwung an Altgeräten beseitigen lassen, umweltschonend und schnell. Wir arbeiten seit vielen Jahren in diesem Bereich, haben viele Stammkunden und vergrößern unseren Dienst fortlaufend. So ist zum Beispiel recht neuartig, dass wir einmal im Jahr Bäume pflanzen lassen. Für jedes 100. Gerät wird ein Baum gepflanzt.

Falls Sie sich an unsere PC Entsorgung in München wenden, können Sie sicher sein, dass wir an alles denken. Umsonst kann gut sein, dies beweisen wir Ihnen gern. Bei uns werden alle Daten datenschutzkonform nach DIN Norm 66399 vernichtet und das mit der allerbesten Ausrüstung. So können auch Speichermedien wiederverwertet werden und Sie können gleichwohl sicher sein, dass die Daten in der Tat nicht mehr lesbar sind, darüber stellen wir Ihnen auch ein Zertifikat aus. Lernen Sie uns kennen, besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns sogleich, um sich von Ihren Altlasten befreien zu lassen. Wir vergeben zügige Termine und erscheinen selbstverständlich auch pünktlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-muenchen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

