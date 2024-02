Wir holen Ihre Festplatten und ersparen Ihnen viel Zeit

Sparen Sie Zeit mit unserer Festplattenvernichtung in Friedrichshafen – wir holen ab, löschen sicher und entsorgen umweltfreundlich.

Wer sich an unsere Festplattenvernichtung in Friedrichshafen wendet, spart Zeit und Mühe ein. Denn wir holen die Hardware in Unternehmen ab und machen uns dann bei uns an die Arbeit, die Daten zu löschen. Wir nehmen jeden Weg auf uns und das immer gerne, um Ihnen diese lästige Aufgabe abzunehmen. Die Festplatten nehmen wir mit in unseren Betrieb. Beim Transport wird natürlich gut aufgepasst und bei uns angekommen, werden unsere Mitarbeiter sich sofort um die Datenträgervernichtung in Friedrichshafen kümmern. In unserem Unternehmen gilt Geheimhaltung, darauf können Sie sich verlassen. Unsere Mitarbeiter sind geschult und diskret. Nicht umsonst, kann sich unser Unternehmen schon so viele Jahre auf dem Markt halten und ist bei vielen Unternehmern beliebt. Nachdem wir Ihre Daten endgültig gelöscht haben, werden wir die Festplatte/n zerstören und entsorgen. All unsere Arbeiten schützen unsere Kunden und dabei auch die Umwelt! Setzen Sie unsere Festplattenvernichtung in Friedrichshafen für sich ein, um Zeit zu sparen. Sie können sich auf anderes konzentrieren, während wir für Sie tätig werden. Denken Sie bitte immer daran, dass es nicht ausreicht, Daten einfach nur auf der Festplatte zu löschen. Der Datenschutz nach DIN 663999 verlangt von Unternehmen die endgültige Zerstörung von Daten, bevor man sich von Hardware trennt. Mit uns wird Ihnen dies leicht gemacht!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-friedrichshafen/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

