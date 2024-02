Wir halten uns an die DIN 66399 Norm nehmen somit den Datenschutz sehr ernst

Schützen Sie Ihre geschäftlichen Daten vor Missbrauch und wählen Sie unsere Festplattenvernichtung in Garbsen.

Gesetze sind da, um sich an diese zu halten. So sehen wir das auch! Vor allem, wenn es um die Daten anderer Menschen geht, muss Sorgfalt nun einmal sein. Wir kümmern uns deshalb gerne jeden Tag um die Festplattenvernichtung in Garbsen. Außerdem können wir auch gerne Ihre alten Computer recyceln, die Sie somit nicht länger lagern müssen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn neue Hardware für das Unternehmen gekauft werden soll, mit der sich effizienter arbeiten lässt. Bitte verschenken Sie die Geräte niemals, auch wenn es noch so gutherzig wäre! Sie meinen es zwar gut, aber dies kann für Ihr Unternehmen extrem gefährlich werden, wenn die Daten missbraucht werden. Die Hardware muss unbedingt vernichtet werden, und keine Daten dürfen mehr lesbar sein oder wieder lesbar gemacht werden können. Wir bieten Ihnen immer einen hohen Schutz bei der Datenträgervernichtung in Garbsen. Unsere mechanische Vernichtung wird sofort nach Abholung der Hardware in Ihrem Unternehmen durchgeführt, von diskreten Mitarbeitern. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, außer zum Hörer zu greifen und mit uns einen Termin zu vereinbaren! Gerne laden wir Sie ein, unsere Webseite zu besuchen, um detaillierte Informationen, aktuelle Angebote und einen umfassenden Einblick in unsere Dienstleistungen zu erhalten. Wir freuen uns bereits auf Ihre Anfrage!

