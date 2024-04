Wir bieten Ihnen eine erstklassige Computerentsorgung in Remich (Luxembourg) und das sogar kostenfrei.

Für viele Unternehmen ist die Entsorgung von IT- und EDV-Geräten eine lästige Aufgabe, doch mit uns wird sie zum Kinderspiel. Sie müssen nur noch Kontakt zu uns aufnehmen, alles Weitere übernehmen wir

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass PRS Jakubowski nun seine Dienste auch in ganz Remich (Luxembourg) anbietet, um noch mehr Menschen dabei zu unterstützen, ihre Elektronikgeräte umweltfreundlich zu entsorgen. Kein Ziel ist uns zu weit entfernt, wenn es darum geht, aktiv zum Schutz des Klimas beizutragen.

Wenn Sie sich jetzt von altem Computer-Müll in Ihrem Unternehmen trennen möchten, können Sie sich an unsere Entsorgung wenden. Mit unserem Service können Sie Zeit und Ärger sparen und gleichzeitig einen Beitrag für das Ökosystem leisten. Unsere PC- und Computerentsorgung in Remich (Luxembourg) steht Ihnen gerne zur Verfügung. Bei uns entstehen für Sie keine Kosten; wir holen die alten Geräte bei Ihnen ab und kümmern uns auch um die Datenvernichtung. Sie müssen sich um nichts kümmern und können sicher sein, dass wir datenschutzkonform handeln. Wir löschen Daten von alten Festplatten und überschreiben sie, um sicherzustellen, dass niemand mehr auf Ihre Daten zugreifen kann.

Unsere kostenlose Computerentsorgung in Remich (Luxembourg) wird Sie begeistern. Das können sicherlich viele behaupten, aber wir können es auch beweisen. Allein was die Datenvernichtung betrifft, können Sie sicher sein, dass wir die Daten gemäß der DIN-Norm 66399 Stufe H3 zerstören werden. Wir verwenden für die Datenlöschung die Software Secure Eraser, die äußerst zuverlässig arbeitet. Durch das Recycling und die Wiederaufbereitung können Sie außerdem einen Beitrag zur Natur leisten. Sie werden feststellen, dass wir äußerst umweltfreundlich arbeiten und uns das Ökosystem am Herzen liegt. Machen Sie es sich einfach und nutzen Sie unseren Fachbetrieb!

