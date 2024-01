Winterzauber im Ausseerland

Zusammen sein, Spaß haben, Wintersporteln und das Ausseerland erleben – Familien finden im Narzissendorf Zloam die idealen Voraussetzungen für entspanntes Wintervergnügen.

In den Ausseer Häusern ist es kuschelig warm, die Sauna wird angeheizt, der Kamin knistert, am Herd duftet ein gutes Essen, die Kinder spielen im Schnee, Gesellschaftsspiele für den Familienabend sind vorbereitet und das gesamte Feriendorf ist auf Gemeinsam-Zeit eingestellt: Vom Skilift direkt im Narzissendorf bis zur Rodelstrecke, von der Eishalle und dem Natureisplatz über die Holz- & Kreativwerkstatt bis zur Pferderanch bietet das Narzissendorf Zloam seinen großen und kleinen Gästen ein unvergleichliches Urlaubserlebnis. Der Zloam-Kalender ist voll mit Veranstaltungen, die ein Stück authentischer Lebenskultur des Ausseerlandes in das Feriendorf bringen.

Gemütlich einigeln im Ausseer Haus

In einem original Ausseer Haus kann sich jedes Familienmitglied entfalten. In liebevoller Kleinarbeit, originalgetreu und hochwertig bilden auf der Zloam 34 traditionelle – für das Ausseerland typische Häuser – das Herzstück des Feriendorfs. Von der Kleinfamilie bis zum Freunde- oder Generationenurlaub mit bis zu zwölf Personen findet jeder sein passendes Haus. Dazu bieten die Apartments Urlaubskomfort von 36 bis 60 m2. Am Morgen gibt es Feines aus der liebevoll gepackten Frühstücksbox im eigenen Ferienhaus.

Ein Winter, der Erinnerungen für das Familienalbum schreibt

Strahlende Kinderaugen, glückliche Eltern: Raus aus dem Haus und rauf auf die Piste. Der Skilift Zloam ist ideal für Familien. Hier können die Kinder getrost auch alleine unterwegs sein. Täglich von 10 bis 16:30 sind die Pistenflitzer in ihrem Element. Alles, was den Winter ausmacht, haben Gäste des Narzissendorf Zloam direkt „vor der Nase“. Auf der kleinen, feinen Naturrodelbahn direkt in der Zloam jubeln Kinder vor Spaß und Erwachsene werden wieder Kinder. Die Eisprinzessinnen und Kufenkünstler treffen sich bei der Eisdisco in der Eishalle oder zum Eishockey am Natureisplatz. Volle Konzentration heißt es beim familieninternen Bogenschießwettbewerb am 3D-Bogenparcours oder indoor im 4D-Bogenkino. Im Schatzsucherwald – der in seiner Form europaweit einzigartig ist – begeben sich kleine, große und passionierte Schatzsucher mit professionellen Metallsonden auf abenteuerliche Schatzsuche. Abends steht Eisstockschießen auf dem Programm oder es geht zu einer Fackelwanderung.

Naturidylle & Pferdeglück

Im Winter offenbaren die Berge und Seen des Ausseerlandes ihren ganz besonderen Charme. Wer mit Tourenski oder Schneeschuhen auf den „Hausberg“ Ressen kommt, der taucht in eine sagenhafte Idylle ein. Winterwanderer marschieren durch zauberhafte Landschaften und Langläufer erkunden die Weiten der Loipen-Landschaft. Die Tauplitz und der Loser locken die Skifahrer. Eingehüllt in kuschelige Decken sind Zloam-Gäste mit den Pferdeschlitten unterwegs. Das Narzissendorf Zloam beheimatet eine große Pferderanch mit Reithalle zum Ponyreiten sowie einen Dressur- und Springplatz und einer Galoppstrecke. Gemeinsame Ausritte und Wanderreiten in der traumhaften Landschaft des Ausseerlandes bleiben dabei unvergessen.

Beim Zloam Wirt in der „Stub’n“ einkehren

Beim Zloam Wirt kann schon mal sein, dass jemand sein Instrument auspackt und dem guten Ausseer Lebensgefühl freien Lauf lässt. So gemütlich ist es hier. Der hochkarätige Küchenchef Michael Spirk verwöhnt seine Gäste mit regionalen „Schätzen des Ausseerlandes“, Christine Schimpf rundet die kulinarischen Gaumenfreuden mit Köstlichkeiten aus der Patisserie ab. Die Musikantentreffen,

Dämmerschoppen, Jazz Abende, Brunch und viele weitere Highlights erfreuen sich beim Zloam Wirt großer Beliebtheit.

Die Pauschale „Wintererlebnis auf der Zloam“ ist für 3 Übernachtungen / 2 Erwachsene und 2 Kinder bereits buchbar ab EUR 781,00

Reisezeiträume: zwischen 25.02 – 31.03.2024

https://www.zloam.at/de/wintererlebnis-auf-der-zloam.html

Narzissendorf Zloam

Archkogl 188, A-8993 Grundlsee

Tel. +43 (0) 3622 20990

rezeption@zloam.at | www.zloam.at

