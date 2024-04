Win-Win-Entwicklung und gemeinsame Zukunft, 2024 Dongfeng Global Partners Summit gestartet

Die chinesische Automobilindustrie, angeführt von Dongfeng Motor Group Co., Ltd., nutzt die Globalisierung für internationale Expansion und Erschließung neuer Märkte.

Am 23. April fand in Wuhan das PV-Treffen des 2024 Dongfeng Global Partners Summit statt. Am 26. April fand das CV-Meeting in Shiyan statt. Insgesamt kamen mehr als 300 Überseehändler, Partner und Medienvertreter aus fast 100 Ländern zusammen, die sich auf den Überseemarkt von Dongfeng Motor konzentrierten und eine weitere Entwicklung des internationalen Geschäfts anstrebten.

Während des Gipfels wurden die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, das Produktlayout und die Kerntechnologien von Dongfeng Pkw und Nutzfahrzeuge systematisch vorgestellt. Es wurde über die mittelfristigen industriellen Planungsziele, Marken, Produkte, Vertriebskanäle und Kundendienststrategien berichtet. Die regionalen Absatzziele für 2024 und 2025 sowie die differenzierten Vertriebskanäle, Marken und Produktlösungen wurden bestätigt.

Auf dem Gipfeltreffen wurden auch acht Initiativen zum Aufbau einer engen und sauberen“ Beziehung zwischen den Partnern in Übersee vorgestellt, die den Aufbau einer kooperativen Partnerschaft auf der Grundlage von Respekt, Integrität, Compliance und Win-Win-Effekten fördern und die Entschlossenheit von Dongfeng unterstreichen, mit seinen zahlreichen Partnern in Übersee für eine gemeinsame Entwicklung zusammenzuarbeiten.

Im Anschluss an das Gipfeltreffen besichtigten die Gäste das Fahrzeugwerk und konnten sich bei einer Probefahrt von den Vorteilen und der Leistungsfähigkeit der Produkte überzeugen. Viele Händlerpartner waren voll des Lobes über die Konferenz. Der Partner aus der GUS-Region sagte: „Dongfeng ist unser Partner nach Auswahl und wiederholter Prüfung. Wir sind fest davon überzeugt, dass Dongfeng ein etabliertes Unternehmen mit einem tiefen Hintergrund und einer ausgezeichneten Stärke ist. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und starken Unternehmen wie Dongfeng lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. „

