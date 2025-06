Willkommen bei Bedent – Ihrem Experten für zahnmedizinische Produkte in der Schweiz

Wir bieten Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Materialien und Geräten, die speziell auf die Anforderungen von Zahnarztpraxen und zahnmedizinischem Fachpersonal abgestimmt sind.

Mit unserem Fokus auf Innovation, Zuverlässigkeit und Qualität stellen wir sicher, dass Ihre Praxis stets mit den besten Produkten ausgestattet ist. Unsere Produktkategorien:

Zahnmedizinische Instrumente und Geräte: Entdecken Sie unsere umfangreiche Auswahl an modernen Instrumenten und Geräten für die Zahnarztpraxis. Alle Produkte entsprechen den höchsten Standards und garantieren exakte, sichere Anwendungen.

Warum Bedent?

Höchste Qualität und Verlässlichkeit: In Ihrer Zahnarztpraxis sind zuverlässige und erstklassige Produkte unverzichtbar. Bedent bietet Ihnen ausschließlich Produkte von renommierten Herstellern, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen und optimal für Ihre Praxisbedürfnisse geeignet sind.

Schneller Versand & einfache Bestellungen: Bestellen Sie bequem online und profitieren Sie von unserem schnellen Versandservice. So müssen Sie nie lange auf benötigte Materialien und Geräte warten. Unsere benutzerfreundliche Website macht das Einkaufen schnell und unkompliziert.

Exzellente Kundenberatung: Bei Bedent erhalten Sie nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch persönliche Beratung. Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei Fragen zu Produkten, Bestellungen oder spezifischen Anforderungen zu helfen.

Faire Preise: Wir wissen, wie wichtig ein effizientes Kostenmanagement in der Zahnarztpraxis ist. Deshalb bieten wir Ihnen hochwertige Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen – ohne Kompromisse bei der Qualität.

Bedent verfolgt das Ziel, Zahnärzten in der Schweiz mit qualitativ hochwertigen Produkten und exzellentem Service den Praxisalltag zu erleichtern. Ob Knochenaufbau, Zahnimplantate, Lupenbrillen, Intraoralscanner oder Dentalmikroskope – wir bieten Ihnen alles, was Sie für die moderne Zahnmedizin benötigen. Wir verstehen die Herausforderungen, die in einer Zahnarztpraxis anfallen, und setzen alles daran, Ihre Anforderungen schnell, zuverlässig und mit höchster Präzision zu erfüllen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bedent GmbH

Herr Uwe Steiner

Freiburgstrasse 562

3172 Niederwangen

Österreich

fon ..: +41 31 508 52 09

web ..: https://www.bedent.ch/

email : kontakt@bedent.ch

Impressum – bedent GmbH

bedent GmbH

Freiburgstrasse 562

3172 Niederwangen

UID / MWST-Nummer : CHE-482.007.542 MWST

