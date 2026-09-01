Wie Standhüllen die Smartphone-Nutzung verändern – TORRAS richtet den Blick auf die nächste iPhone-Generation

TORRAS blickt bereits auf die nächste iPhone-Generation

Eine gute Smartphone-Hülle macht den Alltag einfacher. Mit einem integrierten Standfuß wird das Smartphone im Handumdrehen zum praktischen Begleiter: Beim Videoanruf steht es auf Augenhöhe, beim Kochen zeigt es gut sichtbar das Rezept, beim Training spielt es passende Inhalte ab und am Abend sorgt es für entspanntes Streaming – ganz ohne zusätzliche Halterung.

Auch unterwegs bietet der Standfuß mehr Freiheit. Für ein Gruppenfoto lässt sich das Smartphone schnell und sicher aufstellen, im Zug kann der Bildschirm auf einen angenehmen Blickwinkel eingestellt werden, und im Auto bleibt die Navigation mit einer magnetischen Halterung gut sichtbar. So werden viele alltägliche Situationen einfacher, komfortabler und flexibler.

Q oder O: zwei Lösungen, zwei unterschiedliche Charaktere

TORRAS bietet dafür zwei Standfuß-Systeme an. Die Q-Serie trägt einen eckigen Standfuß und wirkt klar, stabil und technisch. Sie passt zu Menschen, die ihr Smartphone häufig im Büro, auf Reisen oder bei Outdoor-Aktivitäten nutzen. Die O-Serie setzt auf einen runden Ring, der sich mittig um 360 Grad drehen lässt. Ein sanftes Klickgeräusch begleitet die Bewegung und macht die Bedienung fast schon spielerisch.

Bei den neuen Q3- und O3-Modellen lässt sich das Smartphone im Hoch- und Querformat aufstellen. Der Winkel kann passend zur Situation verändert werden; ausgewählte Modelle öffnen sich bis etwa 180 Grad. Je nach Modell sorgen selbsthemmende Gelenke, verstärkte Scharniere und Bauteile aus Aluminium für stabilen Halt. Bei ausgewählten Q3-Modellen kommen zusätzlich Scharniere aus Manganstahl zum Einsatz.

Wird der Standfuß nicht gebraucht, liegt er flach an der Rückseite an. Damit bleibt die Hülle angenehm im Alltag und ist trotzdem in wenigen Sekunden bereit für Filme, Videokonferenzen, Selfies oder Navigation.

Mehr Schutz, ohne die Hülle unnötig schwer zu machen

Beim Sturzschutz setzt TORRAS nicht einfach auf dickere Wände. Die Air Pro Tech(TM)-Konstruktion arbeitet mit geschlossenen Luftkammern, die einen Teil der Aufprallenergie aufnehmen. Bei Air² Pro Tech(TM) kommt eine zweite Luftpolster-Schicht hinzu. So kann sich die Kraft eines Sturzes besser verteilen.

Je nach Alltag gibt es unterschiedliche Schutzstufen. Q3 Air und Q3 Air Essential sind als ausgewogene Begleiter für Alltag, Sport und Reisen gedacht. Q3 Air Pro und O3 Air Classic nutzen doppelte Luftkammern für höhere Belastungen. O3 Air Bios verbindet das Luftpolster mit einer leichten Struktur nach dem Vorbild von Vogelknochen, die Stöße in mehrere Richtungen ableitet.

Auch Details, die man täglich berührt, sind bewusst gestaltet: Punkt-, Wellen- und Rautenmuster sorgen für einen sichereren Griff. Matte Rückseiten bleiben länger frei von sichtbaren Fingerabdrücken. Erhöhte Ränder schützen Display und Kamera, wenn das Smartphone auf einer Fläche liegt oder herunterfällt.

Sicherer Halt für MagSafe – direkter Zugriff auf die Kamera

Ausgewählte Modelle verwenden hitzebeständige N52-Magnete und erreichen eine Magnethaftung von bis zu 18 Newton. Kompatible MagSafe-Ladegeräte, Autohalterungen und anderes magnetisches Zubehör sitzen dadurch sicherer, zu Hause ebenso wie unterwegs.

Neu ist bei mehreren Modellen außerdem eine kapazitive Kamerataste. Aluminium, Glas und leitfähiges Silikon übertragen die Eingabe durch die Hülle. Die Kamera lässt sich damit schnell bedienen, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer auf einen durchgehenden Schutz verzichten müssen.

Gerade diese Verbindung macht den Ansatz von TORRAS aus: Der Standfuß gibt die Hände frei, die Luftpolster schützen beim Sturz, der Magnetring verbindet das Smartphone mit Zubehör, und die Kamerataste erleichtert spontane Aufnahmen. Keine Funktion soll wie ein nachträglicher Zusatz wirken.

TORRAS blickt bereits auf die nächste iPhone-Generation

Mit Blick auf die nächste iPhone-Generation optimiert TORRAS bei ausgewählten Modellen unter anderem den Kameraschutz, die Magnethaftung, die Kamerabedienung und die Haltbarkeit der Standfüße. Verschiedene Produktlinien – darunter Q3 Air Pro, Q3 Air, Q3 Rugg, O3 Air Classic und O3 Hue – sollen vom robusten Outdoor-Einsatz bis zum urbanen Alltag unterschiedliche Wünsche abdecken.

Alle Details will TORRAS zum Produktstart vorstellen. Die Richtung steht jedoch fest: Die Hülle der nächsten Generation soll das iPhone nicht nur schützen. Sie soll dafür sorgen, dass es im entscheidenden Moment genau dort steht, wo es gebraucht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TORRAS

Herr Nathan Walker

Eschborn, Frankfurt 65760

65760 Eschborn, Frankfurt

Deutschland

fon ..: 2863556

fax ..: 2863556

web ..: https://de.torraslife.com/

email : mall@torraslife.com

Alle Details will TORRAS zum Produktstart vorstellen. Die Richtung steht jedoch fest: Die Hülle der nächsten Generation soll das iPhone nicht nur schützen. Sie soll dafür sorgen, dass es im entscheidenden Moment genau dort steht, wo es gebraucht wird.

Pressekontakt:

TORRAS

Herr Nathan Walker

Eschborn, Frankfurt 65760

65760 Eschborn, Frankfurt

fon ..: 2863556

email : mall@torraslife.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.