Wie sehen die Aufgaben und Karriere-Chancen von Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) aus?

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Zahnarztpraxis, und haben ein abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabengebiet. Wie wird man ZFA?

Ludwigshafen, 08.01.2025 – Wer gerne mit Menschen umgeht, wird den Beruf als ZFA sehr lieben

Die Arbeit als ZFA ist für viele, junge Menschen ein Traumjob – aus guten Gründen. Eine Karriere als Zahnmedizinische Fachangestellte bedeutet beispielsweise Spaß beim täglichen Umgang mit Menschen in der Praxis und Hilfestellung beim Beantworten von Fragen und Hilfe und Beruhigung bei Ängsten. Zahnmedizinische Fachangestellte unterstützen im Bereich der Zahnmedizin, sind gesuchte Fachkräfte und haben gute berufliche Zukunftsaussichten.

Arbeiten als ZFA – für Personen die gerne mit Menschen umgehen

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) erfüllen ein breites und vielfältiges Aufgabenspektrum in Zahnarztpraxen und Kliniken. Sie assistieren den Zahnärzten und betreuen ihre Patienten vor, während und nach einer Behandlung. Der Arbeitsbereich umfasst zusätzlich Tätigkeiten in der prophylaktischen Vorsorge, der Patientenverwaltung und -abrechnung sowie das Anlernen neuer Mitarbeiter. Die Karriere der ZFA kann darüber hinaus mit Weiterbildungen in speziellen zahnmedizinischen Teilbereichen gefördert werden.

Viele Praxen suchen neue Zahnmedizinische Fachangestellte, die eine gute, qualifizierte Ausbildung abgeschlossen haben, Interesse am Umgang mit unterschiedlichen Patientinnen und Patienten haben, über Koordinationsgeschick beim Organisieren verfügen, und mit medizinischem Vokabular keine Berührungsängste haben.

Zukunftsperspektiven und Karriere-Chancen

Die Perspektiven, eine Karriere als ZFA zu starten, sind gut. Zahnarzt-Praxen sind auf der Suche nach motiviertem Fachpersonal, das bereit ist, in unterschiedlichen Schichtsystemen zu arbeiten. Ein hoher Motivationsfaktor für das Arbeiten als ZFA ist das Umfeld, sprich das Team, die Kollegen der jeweiligen Praxis. Ebenso von Bedeutung ist die Arbeit am und mit dem Patienten als Unterstützung des jeweils behandelnden Arztes. Hier können einfühlsame zahnmedizinische Fachangestellte wirklich etwas bewirken, vür so manchen ein durchaus schöner Gedanke.

Das durchschnittliche Gehalt für Zahnmedizinische Fachangestellte kann zu Beginn der Karriere mit rund 2.400 EUR (brutto) im Monat beziffert werden. Je nach Bundesland, zusätzlicher Qualifikation und Berufserfahrung können manche ZFA auch bis zu 3.900 Euro monatlich verdienen. Es gilt daher auch darauf zu achten, ob der künftige Arbeitgeber die Möglichkeit der Weiterbildung und zusätzlicher Qualifikation fördert und unterstützt, wie dies zum Beispiel in der Praxis Prof. Dhom der Fall ist.

Arbeiten als ZFA im eingespielten Team

In einem großen Praxisteam stellt das Arbeiten als ZFA neben der Herausforderung der Aufgabe zum Beispiel für die Organisationsfähigkeit auch eine große Befriedigung dar, weil die Arbeit sowohl für die Praxis und die Kollegen als auch für die Patienten wertvoll ist. Darüber hinaus bietet eine große Praxis wie beispielsweise das medizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom in Rheinland-Pfalz mit insgesamt fünf Standorten und über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestmögliche Arbeitsbedingungen und eine berufliche Heimat. Oftmals werden aus Kollegen auch Freunde, was die Arbeit noch erfreulicher macht.

Die Einsatzoptionen für Zahnmedizinische Fachangestellte sind vielseitig. Kollegen unterstützen sich gegenseitig und es herrscht eine angenehme, freundliche, manchmal spaßige Arbeitsatmosphäre vor, die sich positiv auf das Patientenverhältnis überträgt. Die Praxis Prof. Dhom hat eigens eine Webseite eingerichtet: https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ auf der Interessierte einen Überblick erhalten, welche Stellenangebote derzeit aktuell sind.

Online zum Traumjob Zahnmedizinische Fachangestellte

Somit wird deutlich: Die Karriere zur ZFA ist eine krisenfeste Tätigkeit für Personen, die gerne mit anderen Menschen in Kontakt sind und ihnen helfen möchten. Prof. Dr. Dhom bietet das Arbeiten als ZFA an, genauso wie Stellen am Patientenempfang, in der Verwaltung beziehungsweise im medizinischen Bereich. Potentielle Bewerber nutzen die Kontaktdaten auf der Webseite für nähere Informationen beziehungsweise bewerben sich online mit dem integrierten Bewerbungstool. Ein idealer Weg, um die Karriere zur ZFA zu starten. https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/

https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/jobs/jobangebote/zahnmedizinische-fachangestellte.html

