Wie man Konflikte in einer Beziehung löst: 5 essenzielle Ratschläge

Konflikte treten in jeder Beziehung auf und oft sind die Gründe dafür trivial. Da jede Situation einzigartig ist, kann es hilfreich sein, das eigene Verhalten anzupassen, um Streitereien zu vermeiden.

1. Verhindern Sie das Eskalieren von Konflikten in einer Beziehung

Weil die Unfähigkeit, Konflikte in einer Beziehung rechtzeitig zu beenden und in ein ruhiges Gespräch zu überführen, das Scheitern einer Beziehung bedeuten kann, ist es wesentlich, Streitereien frühzeitig zu erkennen. Daher sind Streitigkeiten häufig das, was selbst die liebevollsten Verbindungen zerstört. Auch sind es oft die gegenseitigen Beleidigungen in solchen Auseinandersetzungen, die den Streitgehalt nicht wert sind.

2. Unterbrechen Sie das Gespräch und reflektieren Sie

Deshalb sollten Sie das Gespräch unterbrechen, sobald Sie merken, dass es in einen Streit umschlägt. Wenn Sie erkennen, dass Konflikte in einer Beziehung eine negative Wende nehmen und in eine unerwünschte Richtung führen, macht es keinen Sinn, das Gespräch fortzusetzen. Ein Streit hat noch nie jemandem in einer Beziehung weitergeholfen.

Jedoch ist es ebenso wichtig, Ihre Gefühle zu reflektieren. Nachdem der Streit beendet ist oder noch bevor er richtig begonnen hat, sollten Sie sich mit den Emotionen auseinandersetzen, die während des Gesprächs aufgetaucht sind. Weil Wut oft eine starke Rolle spielt, versuchen Sie nachzuvollziehen, warum die Worte oder Handlungen Ihres Partners dieses Gefühl bei Ihnen ausgelöst haben und wie eine ähnliche Situation künftig vermieden werden kann.

3. Fokussieren Sie sich nicht auf die Reaktionen

Um den Konflikt in einer Beziehung zu entschärfen, fokussieren Sie sich nicht zu sehr auf die Reaktionen Ihres Partners. Meistens entstehen gegenseitige Beleidigungen nicht durch die eigentliche Ursache des Konflikts, sondern durch überemotionale Reaktionen auf die Worte des Partners, die möglicherweise als beleidigend wahrgenommen wurden. Weil unser Gedächtnis und unsere Wahrnehmung in solchen Momenten täuschend sein können.

Auch könnte es Ihnen vorkommen, als hätte Ihr Partner etwas besonders Verletzendes gesagt, aber tatsächlich handelt es sich oft um eine verzerrte Erinnerung, die durch Ihren emotionalen Zustand verursacht wurde. Deshalb ist es besser, nach einer Lösung für das eigentliche Problem zu suchen, anstatt herauszufinden, wer das Opfer ist und wer im Unrecht war.

4. Akzeptieren Sie unterschiedliche Wahrnehmungen

Weil Ihr Partner die Situation wahrscheinlich anders wahrnimmt als Sie, akzeptieren Sie diese Tatsache. Dies hängt teilweise mit dem oben beschriebenen Phänomen zusammen und zum Teil damit, die wahre Ursache des Streits zu erkennen. Deshalb sollten Sie daran denken, dass Ihr Ziel im Gespräch nicht darin besteht, zu beweisen, dass Sie Recht haben.

Lassen Sie das Bedürfnis los, auf Ihrem Standpunkt zu beharren, und Ihr Partner wird wahrscheinlich dasselbe tun. Dann können Sie sich gemeinsam auf das eigentliche Problem konzentrieren, anstatt auf Ihre Reaktionen darauf.

5. Erkennen Sie das Wesentliche des Konflikts in einer Beziehung

Und erkennen Sie stets das Wesentliche des Konflikts in einer Beziehung. Weil Sie mit Ihrem Partner nicht immer einer Meinung sein werden, müssen Sie Ihren Standpunkt nicht rechtfertigen, da er subjektiv ist und auf Ihrer Lebenserfahrung und Ihrem Charakter beruht. Ebenso wenig macht es Sinn, die Sichtweise Ihres Partners zu leugnen. Daher richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist.

Durch diese essentiellen Ratschläge können Konflikte in einer Beziehung erfolgreich gelöst und eine harmonische Partnerschaft aufrechterhalten werden.

