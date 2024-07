Die wertvolle Kommunikation ist eine essenzieller Grundstein, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben und Umfeld.

Sie kann Missverständnisse vermeiden, Lösungen für Konflikte bieten, so wie auch Beziehungen stärken.

Im Folgenden werden einige unentbehrliche Aspekte und Techniken beleuchtet, welche Ihre Kommunikation sicherlich noch besser machen und Sie im Alltag unterstützen!

Volle Aufmerksamkeit:

Zeigen Sie Ihrem/Ihrer Gesprächspartner/-in, dass Sie aktiv zuhören und achten Sie auf Signale der non-verbalen Kommunikation. Eine wertschätzende Sichtweise ihrerseits auf das Gesagte ist essenziell. Ein Fokus auf das Gesprochene des Gegenübers lässt Missverständnisse erst gar nicht entstehen und lässt Ihre Empathie zur Geltung kommen!

Prägnante und transparente Sprache:

Achten Sie gerne darauf einen Jargon oder Fachbegriffe zu vermeiden, sollte Ihr Gegenüber nicht damit vertraut sein und verfolgen Sie stattdessen einen zielorientierten Informationsfluss und auf Gegenseitigkeit beruhendes Verständnis.

Andernfalls konzentriert sich Ihr Gegenüber hauptsächlich auf unbekannte Wörter, während das Gespräch aber weiterläuft.

Ich-Botschaften/Du-Botschaften:

Nehmen Sie Gebrauch von Ich-Botschaften, wenn Sie Ihre Gefühle und Wahrnehmungen zeigen wollen. Vermeiden Sie dabei einen verbalen Angriff und/oder Anschuldigungen.

Du-Botschaften sorgen für eine Angriffsfläche. Ihr Gegenüber geht direkt in eine Verteidigungshaltung über und das Gespräch nimmt vielleicht ein abruptes Ende ohne Lösung durch einen Fluchtinstinkt oder weitere verbale Angriffe.

In jedem Fall ist der Gesprächsverlauf nicht angenehm. Ehrlichkeit und Offenheit ist zwar elementar, jedoch steht hierbei das Wir-Gefühl vielmehr im Vordergrund! Man möchte vielmehr eine Einheit schaffen und gemeinsam an einer Lösung für alle Beteiligten arbeiten. Schätzen Sie die Anliegen des/der Gesprächspartner/-in wert, zeigen auch hier Verständnis und bleiben auf einer möglichst neutralen Ebene.

Feedback geben und erhalten:

Konstruktives Feedback bedeutet positive Aspekte, so wie auch potenzielle Verbesserungsvorschläge zu äußern. Ehrliches Feedback ist elementar und sorgt für Transparenz und Vertrauen. Denken Sie daran, mit einem positiven Punkt zu starten und ebenso mit Lob das Feedback abzuschließen.

Kommunikation ohne verbale Gewalt:

Diese Kommunikationsform basiert auf den Fähigkeiten zu einfühlsamem Zuhören, Selbstempathie auf dem Weg zu einer wertschätzenden und konfliktfreien Kommunikation.

Entscheidend ist der Fokus auf konkrete Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse. Bewertungen oder Interpretation spielen bei dieser Art von Kommunikation keine Rolle. Äußern Sie beispielsweise Verbesserungspotenzial, wenn es um die Erreichbarkeit eines/einer Kollegen/Kollegin geht:

Beginnen Sie mit Verständnis – „Ich verstehe, dass es manchmal nicht möglich ist, erreichbar zu sein. Wir haben sicherlich alle sehr gut zu tun. Ich würde mir wünschen, dass du etwas mehr darauf achtest, damit wir schlussendlich weiterkommen und eine sehr gute Arbeit leisten.“

Auf diese Art und Weise wird eine offene und klare Kommunikation gestärkt. Positive bzw. gewaltfreie Kommunikation ist Ehrlichkeit ohne Anfeindungen, wie man in diesem Beispiel sehr gut sieht!

Fokus auf Gemeinsamkeiten und den Aufbau einer Beziehung:

Gemeinsame Interessen/Hobbys/Erfahrungen tragen zu einer vertrauteren und persönlicheren Beziehung bei – falls gewünscht. Die Atmosphäre ist gleich gelassener und das Gespräch nimmt automatisch seinen Lauf! Schauen Sie für mehr Details gerne auf folgende Schulungsangebote, so dass Sie mit noch besserer Kommunikation – ob im Unternehmen oder privat – punkten können.

Schlusswort:

Kommunikation beeinflusst alle Bereiche unseres Lebens und damit maßgeblich die Qualität unserer Beziehungen zu Personen im privaten/beruflichen/gesellschaftlichen Umfeld. Ebenso lösen wir mit ihr Probleme oder, um es positiver zu formulieren: Herausforderungen! Wertvolle Tipps zu gelungener Kommunikation helfen uns bei Zeitersparnis – langwierige Diskussionen und ein Gespräch ohne Lösungsansatz nehmen viel mehr Raum ein und sind auch verbunden mit Versöhnung bevor es überhaupt zum eigentlichen Anliegen kommen kann.

-Wertvolle Kommunikation-



