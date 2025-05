Wertschöpfungskette neu gedacht – wie Revenue Management die Hotellerie nachhaltig transformieren kann

Bianca Spalteholz: Erfolgreiche Hoteliers sind Arbeitgeber, Wirtschaftsmotor, Kulturvermittler, Umweltschützer, Geschichtenerzähler. Damit haben sie Einfluss auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit mit zahlreichen Hoteliers durfte die Fachbuchautorin sich immer wieder mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen. Dazu gehören beispielsweise die Themen Erfolg, Wertschätzung, Auslastung, Umsatz pro verkauftem Zimmer oder auch tiefer gehende Fragen auf soziologischer Ebene. Für Bianca Spalteholz ist jedoch klar: Wer als Hotelier langfristig bestehen will, sollte seinen eigenen Beitrag zur gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Wertschöpfung kennen und somit aktiv gestalten.

Sie ist überzeugt, dass ein erfolgreicher Hotelbetrieb für mehr als nur Umsatz und Ertrag sorgt: „Die besten Hotels sind jene, die über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus echten Mehrwert für Menschen und ihre Umgebung schaffen“, so Bianca Spalteholz. „Wer den eigenen Platz in der Welt versteht und seine betriebliche Wertschöpfung mit jener der Gesellschaft verbindet, kann gezielt an den entscheidenden Stellschrauben drehen – sei es durch nachhaltige Konzepte, innovative Geschäftsmodelle oder emotionale Gästeerlebnisse.“

Mit der Verbreitung von Revenue Management ist der wirtschaftliche Erfolg zwar stärker in den Fokus gerückt, doch wahre Exzellenz entsteht laut der Revenue Management-Expertin durch die Verbindung von ökonomischer Leistung mit Werten, die auch für kommende Generationen zählen: Gastlichkeit, Nachhaltigkeit, Identifikation. Hotels, die Gäste lediglich als Mittel zur Kostendeckung betrachten, würden dabei ihr eigenes Potenzial verkennen.

Zusammengefasst ist in vier grundsätzliche Merkmale bei dem Betreiben eines Hotels zu unterscheiden:

1. Wirtschaftliche Wertschöpfung: Mehr als Umsatz

Hotels sind wichtige Wirtschaftsfaktoren. Sie schaffen Arbeitsplätze: direkt im Betrieb und indirekt über Zulieferer wie Landwirte, Wäschereien oder Event-Partner. Lokale Kooperationen stärken die Region – ebenso wie Steuereinnahmen. Wer diesen Hebel erkennt, baut gezielt Netzwerke auf, optimiert seine Umsatzstrategie und sichert die Zukunft seines Standorts. Gemeinwohl-orientierte Betriebe zeigen bereits heute, wie erfolgreich das sein kann.

2. Gesellschaftliche Wertschöpfung: Gastfreundschaft mit Haltung

Hotels sind Orte der Begegnung – sie verbinden Kulturen, schaffen sozialen Mehrwert und fördern Initiativen in Bildung, Inklusion oder Gemeinwesen. CSR ist längst kein Nice-to-have mehr: Immer mehr Gäste erwarten Haltung und Engagement – und belohnen es mit Loyalität.

3. Ökologische Wertschöpfung: Nachhaltigkeit rechnet sich

Der Ressourcenverbrauch in Hotels ist hoch – doch genau hier liegt Potenzial. Wer auf regionale Produkte, erneuerbare Energie oder Zero-Waste setzt, senkt Emissionen und Kosten. Umweltbewusste Gäste und Mitarbeitende entscheiden sich gezielt für nachhaltige Betriebe – ein echter Wettbewerbsvorteil mit Zukunft.

4. Emotionale Wertschöpfung: Erinnerungen statt nur Betten

Hotels, die Erlebnisse schaffen, binden Gäste emotional. Ob durch außergewöhnliche Architektur, persönliche Geschichten oder familiäre Führung – wer Emotionen weckt, sorgt für Wiederkehr und Weiterempfehlung. Die Story ist der wahre USP.

Hoteliers, die ihre Rolle ganzheitlich verstehen, treffen bessere Entscheidungen – für ihre Gäste, ihre Mitarbeitenden, die Region und die Umwelt. So entsteht nicht nur wirtschaftlicher Erfolg, sondern ein nachhaltiges, sinnstiftendes Geschäftsmodell. „Es geht nicht mehr ausschließlich darum, was ein Hotel erwirtschaftet, sondern was es bewirkt“, fügt Bianca Spalteholz hinzu. „Und genau darin liegt die wahre Zukunftsfähigkeit unserer Branche.“

Seit rund 30 Jahren agiert Gründerin und Revenue Management-Expertin Bianca Spalteholz als Hotelberatung für Hotelvertrieb und Online-Marketing in der D A CH-Region. Das Angebot reicht dabei vom etablierten Revenue Management, über klassischen Verkauf und Marketing bis zum Content Management für eine verkaufsfördernde Kommunikation mit Gästen. Angefangen von der Website bis hin zur Datenqualität in den Online Travel Agencies (OTA) und anderen Portalen und Plattformen sorgt Spalteholz Hotelkompetenz für die „Datenhygiene“ von Hotels. Als individueller Service-Dienstleister plant und organisiert Bianca Spalteholz mit ihrem Team für Hotelbetriebe maßgeschneiderte Hotelberatung, Team-Coachings, Seminare, offene Info-Tage und Workshops für die Teams. Dabei bündelt das Unternehmen die klassischen Marketinginstrumente zu Preisstrukturen mit einem Preismix, der zu den entsprechenden Kunden und Gästen der Hotels passt. Mit der Einführung von wirksamen Kontrollmechanismen sorgt Spalteholz Hotelkompetenz dabei für einen kontinuierlichen Umsatz-Erfolg.

