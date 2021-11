Werbemittel in Printform, Werbegeschenke und Werbefahnen können große Erfolge erzielen – wenn man sie richtig plant und einsetzt. Der Profi weiß, wie es geht.

Erfolgreich Werben ist nicht schwierig, wenn man einige Grundgedanken mit einbezieht. Struktur und Planung ist dabei ein wichtiger Part, weiß man beim Spezialisten für Fahnen und Flaggen, der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik.

Erfolgreich werben bedeutet vor allem langfristig planen. Faktoren wie Werbebudget, Werbeziele, Zielgruppe und Werbebotschaft müssen erst beschlossen werden – dann können die geeigneten Werbemittel gewählt werden. Neben Online Werbung könnten dies Newsletter in digitaler wie auch Print-Form sein, Werbegeschenke zum Austeilen bei Veranstaltungen und Messen, hochwertige Geschenke für bestehende Kunden und Kundinnen, Werbefahnen und vieles mehr.

Sobald die Werbemittel gewählt sind, sollte eine durchgängige Werbelinie entwickelt werden, sodass die CI und das Firmenloge auf allen Werbemitteln klar in Erscheinung treten. Nur so bekommt man auch den Wiedererkennungswert, den man sich wünscht. Immerhin soll der Kunde beim Anblick des Werbemittels sofort das mit dem Unternehmen in Verbindung bringen, was man vorgesehen hat. Egal, ob dies Werte wie Verlässlichkeit, Qualität, Kundenfreundlichkeit oder anderes ist, ein Werbemittel soll im besten Fall an diese Werte erinnern – und an das Unternehmen, das dahinter steht.

Fahnen und Flaggen sind ein ideales Werbemittel, um auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen, sei es im direkten Umfeld des Standortes, auf Veranstaltungen und Messen oder in Form von Werbefahnen, die auf bestimmte Aktionen hinweisen. Auf der Website der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik erfahren Interessierte alles über die Produkte des Unternehmens und können auch gleich Kontakt aufnehmen:

Fahnen und Flaggen: Das ideale Werbemittel!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ERSTE ÖSTERREICHISCHE FAHNENFABRIK PAUL LÖB GMBH

Herr Christoph Eder

Mühldorf 56

4644 Scharnstein

Österreich

fon ..: +43-7615-30550-0

fax ..: +43-7615-30550-22

web ..: https://www.fahnenfabrik.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik wurde als Handwerksbetrieb gegründet und kann auf über 90 Jahre Erfahrung in Sachen Fahnen- und Flaggenherstellung verweisen. Von Beginn an zeichnete sich das Unternehmen durch fachliche Kompetenz, ausgezeichnete Qualität, absolute Termintreue und freundliche, kompetente Mitarbeiter aus.

Das Unternehmen wurde bis Dezember 2013 in der zweiten Generation von Herr Mag. René Ender, dem Schwiegersohn des Firmengründers Paul Löb, geführt und mit 1. Jänner 2014 von Herrn Christoph Eder übernommen, der den Traditionsbetrieb im Sinne seiner Gründer weiterführt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet alles, was auf dem Sektor Fahnen gewünscht wird, von der klassischen Fahne über Werbebanner bis hin zu Beachflags für jeden Anlass. Lassen Sie sich vom modernen, umfangreichen Sortiment überzeugen!

Pressekontakt:

ERSTE ÖSTERREICHISCHE FAHNENFABRIK PAUL LÖB GMBH

Herr Christoph Eder

Mühldorf 56

4644 Scharnstein

fon ..: +43-7615-30550-0

web ..: https://www.fahnenfabrik.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.