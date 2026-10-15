Wenn Medizin und Kosmetik zusammenarbeiten: Ganzheitliches Konzept an drei Düsseldorfer Standorten

In Düsseldorf kommt endlich zusammen was zusammengehört: Medizinische Fußpflege sowie Fußkosmetik. So bleiben die Füße nicht nur gesund, sondern so schön, dass Sie stolz auf Ihre Füße sind.

Düsseldorf, 15.10.2026 – Warum medizinische Fußpflege und Kosmetik zusammengehören

Ob eingewachsener Nagel in der Podologie oder Podologen Ausbildung. Viele Menschen trennen gedanklich streng zwischen medizinischer Versorgung und kosmetischer Behandlung. Im Düsseldorfer AK medical & Beauty Zentrum wird genau diese Trennung aufgehoben – mit einem Konzept, das medizinische Fußpflege und kosmetische Behandlungen unter einem Dach vereint.

Möglich wird das durch eine Besonderheit, die auf dem deutschen Markt eher selten ist: Ein Teil des Kosmetik-Teams verfügt zusätzlich über eine podologische Ausbildung, und die Behandlungsräume sind für medizinische Anwendungen zugelassen. Dadurch können Kundinnen und Kunden an ein und demselben Standort sowohl medizinisch notwendige Fußpflege als auch klassische Beauty-Behandlungen in Anspruch nehmen – oft im Rahmen desselben Termins.

Drei Standorte, ein Konzept

Mit Standorten in Düsseldorf-Wersten, Benrath und Oberbilk (Ellerstraße) ist das Zentrum an drei verschiedenen Punkten der Stadt vertreten. Im Bereich der medizinischen Fußpflege reicht das Angebot von der klassischen Behandlung bei diabetischem Fußsyndrom über die fachgerechte Versorgung eingewachsener Nägel bis hin zur professionellen Wundversorgung. Für Patienten, die eine Praxis nicht selbst aufsuchen können, wird die Behandlung auf Wunsch auch mobil im häuslichen Umfeld angeboten.

Im kosmetischen Bereich umfasst das Leistungsspektrum Microneedling zur Hautverjüngung, Microblading für dauerhaft definierte Augenbrauen Die Kombination beider Bereiche erlaubt es dem Zentrum, ein breites Publikum anzusprechen – von Patienten mit medizinischem Versorgungsbedarf in der Podologie Düsseldorf.

Ausbildung als weiterer Schwerpunkt in der Medizinischen Fußpflege in Düsseldorf

Über die Behandlung von Patienten und Kunden hinaus engagiert sich das Zentrum auch in der Ausbildung in der Podologie Düsseldorf. Angeboten wird eine praxisnahe Ausbildung zur medizinischen Fußpflege, die sich an Interessierte richtet, die künftig selbst in diesem Bereich arbeiten möchten – etwa mit dem Ziel, ein eigenes Fußpflegestudio zu eröffnen, oder bei der Medical Pod GmbH als Podologe zu Arbeiten. Damit trägt das Zentrum auch zur Nachwuchsförderung in einem Berufsfeld bei, das angesichts einer alternden Gesellschaft und der steigenden Zahl an Diabeteserkrankungen zunehmend gefragt ist.

Hohe Standards für beide Bereiche

Unabhängig davon, ob eine medizinische oder eine kosmetische Behandlung im Vordergrund steht, legt das Team um Anita Kaschuba an allen drei Standorten Wert auf ausführliche Beratung im Vorfeld jeder Behandlung sowie auf hohe hygienische Standards ein Aspekt, der insbesondere bei den medizinischen Leistungen von zentraler Bedeutung ist.

Für Interessierte, die sich unsicher sind, ob ihr Anliegen eher in den medizinischen oder den kosmetischen Bereich fällt, empfiehlt das Zentrum eine unverbindliche Beratung vor Ort. Häufig zeigt sich erst im persönlichen Gespräch, welche Behandlung im individuellen Fall tatsächlich sinnvoll ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Medical Pod. GmbH AK medical & Beauty Zentrum

Herr Rafael Reynders

Benrather Schloßallee 62

40597 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 – 71 84 996

web ..: https://www.ak-medical-beauty.de/

email : medicalpodgmbh@web.de

Kosmetische & medizinische Fußpflege – beides zusammen aus einer Hand, das ist das Konzept des AK medical & Beauty Zentren an insgesamt 3 Standorten in Düsseldorf. Schöne, gesunde und gepflegte Füße: Das ist unsere Spezialität im Beauty Zentrum Düsseldorf. Da unsere Räume auch für medizinische Behandlungen zugelassen sind und einige unserer Kosmetikerinnen über eine Ausbildung zur Podologin verfügen, können Sie bei uns sowohl die kosmetische als auch die medizinische Fußpflege in Anspruch nehmen.

Das Ergebnis: Wunderbar zarte und gepflegte Fußhaut, sorgsam gefeilte und schön lackierte Nägel sowie auf Wunsch eine entspannende Fußmassage, die Sie mit neuer Energie in den Alltag zurückkehren lässt und darüber hinaus kümmern sich unsere Fachkräfte um die podologische Versorgung Ihrer Füße, von der Wundversorgung bis hin zur Behandlung von eingewachsenen Nägeln oder Hühneraugen.



Pressekontakt:

Medical Pod. GmbH AK medical & Beauty Zentrum

Herr Rafael Reynders

Benrather Schloßallee 62

40597 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211 – 71 84 996

web ..: https://www.ak-medical-beauty.de/

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