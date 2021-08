Auch wenn jetzt noch Sommer, Sonne, Strand und Meer die Top Themen sind: Wer auch Winterurlaub liebt, kann genau jetzt zum Bestpreis buchen.

Winterurlaub mit allem, was das Herz begehrt, von Powder Abfahrten über Wellnesswochen bin hin zu kulinarischen Highlights der Region: Darauf mussten die Fans nun einige Zeit verzichten. Umso mehr freuen sich Skifans wie auch Hotelbetreiber auf die kommende Wintersaison. Wer klug ist, bucht jetzt und kommt in den Genuss besonders spannender Wintersportpakete.

Wer einmal in den österreichischen Alpen Urlaub gemacht hat, weiß, dass der Jänner der beste Monat ist. Klirrende Kälte in der Nacht sorgt für Firn und Powder, der das Herz lachen lässt und tagsüber sind bereits wieder mehr Sonnenstunden zu genießen. Die Tage werden länger und das Skivergnügen lockt. Genau für diese Fans gibt es im Hotel Sportalm, DEM Hotel in Zauchensee, die „Power Powder Tage“ im Jänner, mit vier Übernachtungen, Verwöhnmenü, Wellnessbereich und natürlich dem 3-Tage- Skipass für die Sportwelt Amadé. Herz, was willst Du mehr!

Für alle Skifans über 60 bietet das Hotel Sportalm übrigens ein ganz besonderes Paket: Von 4. bis 24. Dezember erhalten Gäste über 60 beim Buchen des „Sixty Plus“ Paketes den Skipass geschenkt! Zusätzlich dazu gibt es auch noch ermäßigten Thermeneintritt für die Therme Altenmarkt – denn bei einer ganzen Skispaßwoche darf auch mal ein Erholungstag drin sein.

Wer mehr zu den Angeboten von Hotel Sportalm erfahren möchte, besucht am besten gleich die Website www.sportalm.com.

Viel Spaß beim Buchen!

Hotel Sportalm Roland Dolschek eU

Herr Roland Dolschek

Zauchensee 27

5541 Altenmarkt Zauchensee

Österreich

fon ..: +43 6452 4006

web ..: https://www.sportalm.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service.

Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee!

