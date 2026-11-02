Wenn die Stimme des Chefs gefälscht ist: Münsteraner IT-Experte warnt vor KI-gestütztem Betrug

Neue Qualität des Betrugs

Münster, 02.11.2026 – Betrugsversuche per E-Mail waren gestern oft an holprigem Deutsch zu erkennen. Damit ist es vorbei: Mit künstlicher Intelligenz erzeugen Angreifer heute fehlerfreie Nachrichten, täuschend echte Stimmen und sogar gefälschte Videos. Das Münsteraner IT-Systemhaus denkkontor warnt Unternehmen vor einer neuen Qualität des Betrugs, die das menschliche Bauchgefühl gezielt aushebelt.

Besonders perfide ist die Kombination mit dem klassischen „CEO-Fraud“: Per geklonter Stimme oder in einer Videokonferenz gibt sich ein Angreifer als Geschäftsführer aus und weist eine dringende Überweisung an. Weltweit sind bereits Fälle mit Schäden in Millionenhöhe dokumentiert. Auch Phishing-Mails wirken durch KI professioneller, persönlicher und dadurch überzeugender als je zuvor.

„Die alte Faustregel ,An Rechtschreibfehlern erkennt man Betrug‘ ist tot“, sagt Alexander Teske, Inhaber von denkkontor. „Wenn die Stimme am Telefon exakt wie der Chef klingt, hilft kein Bauchgefühl mehr – dann helfen nur klare Prozesse. Zahlungen und sensible Auskünfte müssen grundsätzlich über einen zweiten, unabhängigen Kanal bestätigt werden. Diese eine Regel entwertet den halben Aufwand der Angreifer.“

denkkontor empfiehlt Betrieben, feste Freigabeprozesse für Zahlungen zu etablieren, ein Codewort für kritische Anweisungen zu vereinbaren und Mitarbeitende gezielt für die neuen Maschen zu sensibilisieren. Technische Schutzmaßnahmen wie E-Mail-Sicherheit und Multifaktor-Authentifizierung bleiben die notwendige Grundlage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

denkkontor.com

Herr Alexander Teske

Meesenstiege 54a

48165 Münster

Deutschland

fon ..: 02501 5885577

web ..: https://www.denkkontor.com

email : info@denkkontor.com

denkkontor mit Sitz in Münster ist IT-Service-Partner für den Mittelstand und das Gesundheitswesen. Das Systemhaus betreut rund 450 Kunden in der Region und darüber hinaus. Zum Leistungsspektrum gehören Managed IT-Services, Cloud, Cyber Security und Datensicherung.

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